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Atlético Madrid vendió a Nahuel Molina a un club italiano por una cifra millonaria

El lateral de la selección argentina jugará en la Roma a cambio de unos 18 millones de euros

Nahuel Molina será refuerzo de la Roma (REUTERS/Paul Childs)
Nahuel Molina será refuerzo de la Roma (REUTERS/Paul Childs)
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Nahuel Molina llegó a un acuerdo para salir del Atlético de Madrid y convertirse en refuerzo de la Roma antes del cierre del mercado de pases europeo. El lateral derecho está a detalles de concretar el cambio de club después de alternar titularidades y suplencias con el técnico Diego Simeone.

Según lo informado por el periodista especializado en mercado europeo Fabrizio Romano, la negociación ronda los 18 millones de euros en todo concepto, incluidos bonos por objetivos que rondan entre los 3 y 4 millones de euros. De esta manera, el lateral de la selección argentina volverá a militar en la liga italiana, luego de su paso por el Udinese, donde había disputado 68 partidos (con 10 goles y 10 asistencias) entre 2020 y 2022, antes de ser adquirido por el Colchonero en unos 12 millones de euros.

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Según se filtró, el director deportivo Mateu Alemany lo declaró “transferible” apenas se reincorporó a los entrenamientos, y el futbolista no es considerado una pieza indispensable por Simeone. En paralelo, la Roma negoció los términos personales con el ex Boca para sumarlo a un plantel que ya tiene a los argentinos Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro, a quien adquirieron desde el Bologna en una cifra aproximada a los 35 millones de euros.

Molina disputó 46 partidos en la última temporada con Atlético Madrid, convirtió dos tantos y aportó cuatro asistencias (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Molina disputó 46 partidos en la última temporada con Atlético Madrid, convirtió dos tantos y aportó cuatro asistencias (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La intención sería cerrar la operación a lo largo de esta semana y firmar un contrato hasta mediados de 2029, con un salario anual de alrededor de tres millones de euros. Atlético de Madrid no pondrá demasiadas trabas y, por ahora, Molina sigue dentro del plantel mientras se termina de concretar la salida. En caso de que la operación se lleve a cabo en la cifra referida (18 millones de euros), Boca embolsará unos 500 mil euros en concepto del mecanismo de solidaridad entre los clubes ya que lo formó en sus divisiones inferiores.

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En sus tres temporadas en el club español, Molina jugó 181 partidos oficiales, 131 como titular, hizo nueve goles y dio 17 asistencias. Pese a esa continuidad, el texto señala que no se consolidó como dueño del puesto y que llegó a quedar detrás de Marcos Llorente y Marc Pubill, que paradójicamente le ganaron la final del Mundial 2026 representando a la selección española.

El lateral derecho cordobés de 28 años no ganó títulos con la camiseta colchonera, pero sí elevó su nivel al punto tal de conseguir tres estrellas con la selección argentina durante su estadía en el club madrileño (Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024).

De esta manera, Molina pasará a ser otro de los futbolistas subcampeones del mundo con la selección argentina que cambian de equipo en este mercado. Anteriormente ya estaban confirmados Marcos Senesi (del Bournemouth a Tottenham) y Nicolás Otamendi (de Benfica a River). En tanto, otros dos futbolistas del Aleti que se marcharían son Julián Álvarez (con chances de ir a Barcelona) y Thiago Almada (casi cerrado a River). Además, el Dibu Martínez abandonaría Aston Villa (suena en la Juventus), Gerónimo Rulli podría irse del Olympique de Marsella (al Manchester City), el Cuti Cristian Romero dirá adiós al Tottenham y Enzo Fernández se alejaría del Chelsea.

LA CARRERA DE NAHUEL MOLINA

  • Boca (2016)
  • Defensa y Justicia (2017-2019)
  • Rosario Central (2018-2020)
  • Udinese (2020-2022)
  • Atlético Madrid (2022-2026)

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