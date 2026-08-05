11 días, 3 países y 10 ciudades: así será el recorrido del papa León XIV en su gira por América Latina

Así será la visita de Leon XIV a América Latina

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El papa León XIV realizará su primera gira por América del Sur entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. Once días, tres países, diez ciudades y una agenda cuyo itinerario, ya trazado por la Santa Sede, tiene precisión suficiente para anticipar la magnitud del recorrido.

El anuncio lo realizó Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, a través de un comunicado en el que precisó que el Pontífice aceptó las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países. “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026”, señaló Bruni, quien aclaró que el programa detallado del recorrido será difundido en las próximas semanas.

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La gira arranca en Uruguay, donde León XIV permanecerá del 6 al 8 de noviembre con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida. Tres ciudades en dos días para abrir oficialmente el primer recorrido del Pontífice por la región. El itinerario no detalla aún las actividades previstas en cada escala, pero la elección de Paysandú y Florida, más allá de la capital, sugiere una agenda con peso pastoral en el interior del país.

Del 8 al 11 de noviembre, León XIV estará en Argentina, con paradas en Buenos Aires, Luján y Córdoba. Tres días que pondrán fin a una espera de 39 años desde la última visita de un Papa al país: Juan Pablo II pisó suelo argentino en abril de 1987, y desde entonces transcurrió por completo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, que nunca regresó a su país natal.

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León XIV visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba entre el 8 y el 11 de noviembre, la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años (REUTERS)

La Ciudad de Buenos Aires concentrará las actividades oficiales de mayor peso institucional. Allí está prevista la audiencia del Pontífice con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, confirmada por el canciller Pablo Quirno durante una conferencia de prensa. Quirno también anticipó que el Poder Ejecutivo emitirá un decreto para declarar la visita “de interés nacional” y que la Secretaría General de la Presidencia convocará una mesa de coordinación interministerial con representantes de la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, además de las áreas de protocolo, logística, transporte y salud. El esquema también contemplará coordinación con las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Luján será la segunda escala argentina. La presencia del Papa en la Basílica Nacional, el principal centro de peregrinación del país, será uno de los momentos de mayor expectativa del viaje. Sobre la elección de esa ciudad, Quirno fue directo: “No ha habido ningún impedimento ni ninguna restricción de visita por temas de seguridad”, y aclaró que la decisión respondió a criterios pastorales.

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Córdoba cierra el tramo argentino. Su ubicación en el centro del país facilitará la participación de fieles del norte y del centro sin necesidad de trasladarse hasta Buenos Aires. A ese criterio federal se suma el peso eclesiástico de la provincia, donde desarrolla su ministerio el cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Fuentes eclesiásticas y gubernamentales prevén misas multitudinarias en las tres escalas, con una posible celebración en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires.

El tramo más extenso de la gira será el de Perú, del 11 al 17 de noviembre, con paradas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Siete días en cuatro ciudades, el bloque más largo de todo el recorrido, y también el de mayor peso personal para el Pontífice. Antes de ser elegido sucesor de Francisco, Robert Prevost —hoy León XIV— desarrolló durante décadas su labor pastoral en ese país y fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, una etapa que las fuentes de la Santa Sede consideran decisiva en la trayectoria eclesiástica que lo condujo al Vaticano.

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La Santa Sede confirmó el itinerario oficial, aunque el programa detallado se dará a conocer una vez concluidas las coordinaciones con las autoridades locales (REUTERS)

Chiclayo aparece como uno de los puntos más esperados del recorrido peruano. Las autoridades regionales informaron que la misa central se realizará en el terreno donde se construirá el futuro Terminal Portuario de Eten, en Lambayeque, tras una evaluación de semanas por parte de una delegación técnica del Vaticano que analizó aspectos organizativos, de seguridad y capacidad del lugar.

La comisión también inspeccionó templos, espacios culturales, rutas de desplazamiento y áreas de concentración de fieles en Lima, Cusco y Pucallpa, ciudades que quedaron confirmadas como sedes oficiales. Otras localidades analizadas durante la etapa preparatoria quedaron fuera del itinerario definitivo tras las evaluaciones logísticas.

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Del lado de la Iglesia Católica argentina, los preparativos llevan varias semanas de marcha. Tres comisiones específicas ya operan en paralelo: una trabaja sobre la organización litúrgica de las celebraciones; otra coordina la participación pastoral con las distintas diócesis; y una tercera concentra las cuestiones de logística, ceremonial y organización general. Las tres mantienen contacto permanente con los organismos del Vaticano y serán los interlocutores del comité que conformará el Gobierno nacional.

Con casi dos semanas de actividades repartidas entre Uruguay, Argentina y Perú, la gira de noviembre se perfila como una de las más extensas del inicio del pontificado de León XIV, que desde su elección ya visitó Turquía y Líbano durante cinco días, realizó una breve visita a Mónaco y completó un recorrido de once días por África, con escalas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, además de distintos desplazamientos pastorales dentro de Italia.

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