Marcos Aramburu: del viaje que inspiró su nueva novela a una crítica sobre el rol que hoy ocupan los streamers

Marcos Aramburu afirmó que Pantanal nació de una amistad de setenta años y reflexiona sobre la amistad como nueva familia

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Marcos Aramburu pasó por Infobae a la Tarde para presentar Pantanal, su primera novela de ficción. El libro reconstruye el viaje que realizaron su padre y un amigo de la infancia, quienes pasaron 15 años construyendo un barco para navegar durante cuatro meses por los ríos de Argentina, Paraguay y Brasil. A partir de esa historia, el periodista habló sobre la amistad, el presente del streaming y la manera en que conviven hoy la escritura, la música y los medios digitales.

“Es una novela que tiene mucho de realidad, de crónica y de viaje real”, explicó Aramburu. Según contó, la historia nació de la travesía que emprendió su padre a los 74 años junto a un amigo de toda la vida, después de dedicar 15 años a construir una embarcación para concretar un sueño compartido desde la juventud.

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Aunque el recorrido existió, eligió convertirlo en una ficción. “Me daba mucha más libertad para escribir. Toda anécdota que uno cuenta también tiene algo de ficción. Cuando reconstruís una historia siempre aparece esa mezcla”, sostuvo. Esa decisión también se refleja en el libro, donde conviven mapas utilizados durante el viaje, mensajes reales de WhatsApp y referencias a la mitología del litoral para desdibujar el límite entre la realidad y la imaginación.

Marcos Aramburu cuestionó el streaming al señalar que su crecimiento armó una burbuja y que no implica una revolución de los medios (Infobae en Vivo)

El viaje, sin embargo, fue apenas el punto de partida. “El primer tema fue escribir sobre los amigos. Pensando en eso apareció esta amistad de setenta años”, recordó. Para Aramburu, los cambios sociales modificaron el lugar que ocupan los vínculos afectivos y hoy muchas amistades cumplen un rol que antes parecía reservado exclusivamente a la familia. “La amistad es una especie de nueva familia. La idea de familia estuvo y sigue estando en crisis y mucha gente encuentra ese lugar en sus amigos”.

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La novela también explora la vejez, la relación entre padres e hijos y una forma de amistad masculina que, según el autor, suele interpretarse de manera equivocada. “Muchas veces se dice que los varones no hablan entre sí. Yo creo que cuando dos tipos de 75 años hablan de fútbol también están hablando de sus emociones. Tal vez conocen más el fútbol que sus propias emociones, pero igual están hablando de eso”, reflexionó.

Consultado por el presente del streaming, Aramburu consideró que el crecimiento del sector generó una expansión difícil de sostener. “Se armó una burbuja rarísima. Ves estudios enormes que los miran treinta personas y te preguntás cómo se mantiene eso”, afirmó. Sin embargo, relativizó la idea de que el fenómeno represente una revolución en los medios. “Es menos novedoso de lo que quiere parecer. Es una migración hacia otra plataforma. No es ni tan loco ni tan terrible”.

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Marcos Aramburu presentó Pantanal, una novela de ficción inspirada en el viaje que su padre y un amigo hicieron por los ríos de Argentina, Paraguay y Brasil (Imagen Ilustrativa Infobae)

También cuestionó que, frente a la crisis de representación política, parte del público espere que los creadores de contenido ocupen un rol que corresponde a los dirigentes. “A veces les exigen a los streamers que se comporten como dirigentes. Yo les digo: ‘Soy un hippie, voy a trabajar’. El problema es que hoy los dirigentes se comportan como streamers, no al revés”, sostuvo.

Lejos de concentrarse en una sola actividad, Aramburu aseguró que necesita alternar entre la escritura, el streaming y la música para no caer en la rutina. “Cuando hago una sola cosa me aburro y me asfixio”, dijo. Para él, escribir ofrece un tiempo distinto al que imponen las redes sociales: “Hoy todo dura un scroll. En cambio, cuando escribís podés volver ocho meses después a un párrafo para cambiar una coma. Eso te obliga a pensar de otra manera”.

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Pantanal, cuyo prólogo fue escrito por Camila Sosa Villada, es el segundo libro de Aramburu, después de Las ceremonias (2023), una colección de crónicas sobre experiencias vinculadas al consumo de sustancias psicoactivas. En esta oportunidad eligió transformar un viaje extraordinario en una novela sobre los afectos, el paso del tiempo y los vínculos que, como los grandes proyectos, se construyen durante años antes de ponerse en marcha.

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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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