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Este sábado, el Teatro Colón transmite gratis el concierto de la Orquesta Estable con obras de Strauss y Holst

Desde las 20, la función se transmite por la web, Facebook y YouTube del coliseo lírico porteño, con dos obras de referencia del repertorio orquestal clásico

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, al Coro Estable y al Coro de Niños del Teatro Colón,
La Orquesta Estable del Teatro Colón ofrecerá su segundo concierto en vivo y gratis este sábado 1° de agosto a las 20 por la web, Facebook y YouTube
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El segundo concierto de la Orquesta Estable del Teatro Colón podrá seguirse de forma gratuita y en directo este sábado 1° de agosto a las 20, a través de la página web del teatro, así como por las cuentas institucionales de Facebook y YouTube del coliseo lírico. Bajo la batuta de su director titular, Alejo Pérez, la velada reunirá dos obras capitales del repertorio sinfónico: el poema sinfónico Don Quijote, de Richard Strauss, y la suite orquestal Los planetas, de Gustav Holst. El violonchelista francés Aurélien Pascal se sumará como solista invitado.

La elección de Don Quijote, Op. 35, de Strauss no es menor. Compuesta en 1897 e inspirada en la novela de Miguel de Cervantes, la obra es considerada el ejemplo más elaborado de pintura musical en el catálogo del compositor alemán. Su estreno tuvo lugar en Colonia el 8 de marzo de 1898, bajo la dirección de Franz Wüllner. Estructurada como una introducción, diez variaciones y un epílogo, la pieza asigna al violonchelo solista la voz de Don Quijote: un tema que atraviesa transformaciones que reflejan el deterioro mental del caballero y su eventual regreso a la lucidez antes de la muerte. La viola, la tuba tenor y el clarinete bajo encarnan a Sancho Panza, mientras que un oboe da vida a Dulcinea, la amada imaginada.

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La interpretación de la obra contará con la participación especial de Aurélien Pascal, nacido en París en 1994 en el seno de una familia de músicos. Formado en el Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris bajo la tutela de Philippe Müller, su trayectoria en competencias internacionales incluye el segundo premio en el Concours International Paulo de Helsinki en 2013, el Gran Premio del Concurso Emanuel Feuermann en 2014 y el cuarto puesto como finalista más joven del Concurso Reina Isabel de Bélgica en 2017. En 2023 recibió el reconocimiento como Revelación Solista Instrumental en las Victoires de la Musique Classique de Francia. Toca un violonchelo francés Adolphe Gand de 1850.

Alejo Pérez - orquesta estable Teatro Colón
Alejo Pérez dirigirá en el Teatro Colón un programa con Don Quijote de Richard Strauss y Los planetas de Gustav Holst

La segunda parte del programa estará a cargo de Los planetas, Op. 32, de Holst, una suite en siete movimientos compuesta entre 1914 y 1917. La obra tiene su origen en el interés del compositor inglés por la astrología, disciplina que descubrió en 1913 durante un viaje a España con el escritor Clifford Bax. Cada movimiento retrata el carácter astrológico de un planeta: desde la brutalidad percusiva de Marte, portador de la guerra hasta la disolución etérea de Neptuno, el místico, donde la orquesta se funde con un coro femenino sin texto. El estreno de la obra tuvo lugar el 29 de septiembre de 1918 en el Queen’s Hall de Londres, bajo la conducción de Adrian Boult.

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Holst compuso la mayor parte de la partitura con neuritis severa en el brazo derecho, lo que hacía doloroso sostener la pluma por períodos prolongados. Se valió de la ayuda de colegas y ex alumnas del St Paul’s Girls’ School para transcribir sus bocetos al papel orquestal completo. La suite alcanzó una popularidad masiva tras la Primera Guerra Mundial, hecho que el propio compositor recibió con incomodidad: el compositor sentía que ese éxito opacaba sus trabajos posteriores, más austeros. Con todo, Los planetas se convirtió en una referencia ineludible de la música orquestal del siglo XX y acumula más de 80 grabaciones de orquestas e intérpretes de todo el mundo.

[Fotos: prensa Teatro Colón]

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