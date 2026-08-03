Lucrecia Martel, nombrada Doctora Honoris Causa en la Universidad Nacional de Rosario

Lucrecia Martel será nombrará Doctora Honoris Causa en la Universidad Nacional de Rosario (Foto: Coni Rosman)

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La Universidad Nacional de Rosario otorgará a Lucrecia Martel el título de Doctora Honoris Causa el próximo 8 de agosto, una distinción con la que reconocerá su trayectoria en el cine y su aporte al lenguaje audiovisual, la cultura y el pensamiento crítico, según informó Rosario3.

La ceremonia se realizará ese sábado a las 10.30 en el Espacio Cultural Universitario. La casa de estudios la definió como su máximo reconocimiento honorífico y resolvió concedérselo por decisión de su Consejo Superior.

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La universidad enmarcó el homenaje en una obra con proyección internacional. Las películas de Martel integraron la selección oficial del Festival de Cannes y recibieron premios en certámenes como Sundance, Berlín, Toulouse y La Habana; en 2019, además, presidió el jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia.

La directora de “La ciénaga” y “Zama” será reconocida por la casa de estudios rosarina, que puso en valor su manera de narrar América Latina y su aporte al lenguaje audiovisual (Foto: Coni Rosman)

La UNR sostuvo en los fundamentos de la resolución que la filmografía de Martel transformó las formas de narrar y representar la realidad latinoamericana. También destacó que su trabajo aportó a la cultura contemporánea y a la producción de conocimiento.

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En ese documento, citado por el medio, la universidad afirmó que el cine de Martel “constituye una intervención sostenida en los procesos de construcción de sentido que organizan la vida social”. También valoró que sus películas inviten a cuestionar los discursos dominantes y a generar nuevas formas de comprender la realidad.

La directora y guionista construyó una obra reconocida por su tratamiento de las relaciones de poder, las desigualdades sociales y las formas en que se organizan los sentidos que estructuran la vida en sociedad. Entre sus películas figuran La ciénaga, La niña santa, La mujer sin cabeza y Zama.

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(Foto: Coni Rosman)

Además de su carrera como realizadora, Martel desarrolló actividad docente en universidades, escuelas de cine e instituciones culturales de distintos países. Su trabajo en formación se concentró especialmente en guion, dirección y diseño sonoro.

Su obra también fue revisada en retrospectivas organizadas por instituciones como la Universidad de Harvard, el Museum of Modern Art de Nueva York, el Lincoln Center, la Universidad de Cambridge, la Tate Modern de Londres y el Centre Pompidou de París.

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La cineasta también recibió un Premio Konex como una de las cinco mejores directoras de cine de la década en Argentina. Con esta decisión, la Universidad Nacional de Rosario la incorporará al grupo de personalidades distinguidas con el título de Doctora Honoris Causa por su aporte excepcional al conocimiento, la cultura y la sociedad.