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Abrió el Premio Azcuy con premios de hasta USD 10.000

La propuesta seleccionada se anunciará en diciembre del año próximo y recibirá financiamiento para su realización, además de cubrirse la producción y el montaje, mientras que los proyectos finalistas obtendrán apoyo económico individual

Premio Azcuy 2025
Abrió el Premio Azcuy con premios de hasta USD 10.000
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El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Fundación Azcuy lanzaron la octava edición del Premio Azcuy, una convocatoria nacional para artistas visuales que premiará un proyecto inédito pensado para dialogar con la arquitectura contemporánea y cuya obra ganadora quedará incorporada de manera permanente a Donna Gioia, un edificio en construcción en Caballito.

La edición 2026 prevé un estímulo de USD 1.500 para cada artista finalista y un premio de USD 10.000 para la propuesta ganadora, además de los costos de producción e instalación. El proyecto vencedor se anunciará en diciembre de 2026 y pasará a formar parte de las áreas comunes del edificio ubicado en Av. Pedro Goyena 16.

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre de 2026. Podrán postularse artistas argentinos, de forma individual o colectiva, y también extranjeros con al menos tres años de residencia en el país.

Premio Azcuy 2025
La edición 2026 prevé un estímulo de USD 1.500 para cada artista finalista y un premio de USD 10.000 para la propuesta ganadora

El certamen apunta a reconocer, difundir y fomentar la producción artística contemporánea mediante obras inéditas concebidas para un espacio arquitectónico específico. La iniciativa también busca ampliar la presencia del arte en la arquitectura y contribuir al patrimonio cultural de la ciudad.

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Quienes quieran participar deberán inscribirse en www.premioazcuy.com, donde están disponibles las bases, las condiciones y la documentación requerida. La postulación consiste en presentar un proyecto inédito desarrollado especialmente para el espacio definido por el premio.

El jurado de esta edición estará integrado por Gerardo Azcuy, fundador y director general de Azcuy; Ernesto Ballesteros, artista; Övül Ö. Durmuşoğlu, directora de Index - The Swedish Contemporary Art Foundation; Raúl Flores, curador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Sol Juárez, directora creativa de Azcuy; Analía Solomonoff, curadora y gestora cultural; y Hernán Soriano, artista y ganador del Premio Azcuy 2022.

"Suave Star", premio Azcuy
El certamen apunta a reconocer, difundir y fomentar la producción artística contemporánea mediante obras inéditas concebidas para un espacio arquitectónico

Además de la convocatoria, el premio desarrollará un programa de actividades orientado a ampliar sus redes de colaboración. Esa agenda incluirá encuentros e intercambios entre artistas, curadores y representantes del certamen en museos e instituciones culturales de distintas regiones del país.

A lo largo de sus ediciones, el premio dio origen a una colección permanente de intervenciones artísticas incorporadas al desarrollo arquitectónico de la ciudad. Ya fueron inauguradas Mutanti, de Diego Bianchi, en Donna Terra en 2019; Mundo Imaginal, de Adriana Bustos, en Donna Acqua en 2020; La montaña concreta, de Fabián Bercic, en Donna Reggia en 2021; Sonos, de Hernán Soriano, en Donna Magna en 2022; Suave Star, de Nacha Canvas, en Donna Fiore en 2023; y Orlas Sacro Calchaquíes, de Benjamín Felice, inaugurada en junio de 2026 en Donna Vita como proyecto ganador de la edición 2024. Actualmente, Lianagramas, de Osías Yanov, obra ganadora de la séptima edición, está en etapa de desarrollo. La pieza se incorporará próximamente a Donna Settima.

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