La Feria del Libro Raro & Curioso llega al Centro Cultural Recoleta

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La Feria del Libro Raro & Curioso se realizará el 15 y 16 de agosto en el Centro Cultural Recoleta, con entrada libre y gratuita para argentinos y residentes, y reunirá en un mismo espacio libros antiguos preservados por librerías anticuarias y ediciones contemporáneas de tiradas cortas y factura manual.

El encuentro funcionará de 11 a 20 y propone un cruce entre preservación y experimentación con charlas, talleres, proyecciones y piezas únicas para coleccionistas y lectores interesados en formatos poco habituales.

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La feria nació en diciembre de 2021 en el Museo Moderno, impulsada por el librero Agustín D’Ambrosio, y se presenta como la única del mundo hispanohablante que lleva ese nombre. Desde entonces pasó por la galería Ruth Benzacar y el Museo Histórico Nacional, donde consolidó un perfil centrado en los libros raros del pasado y en aquellos que nacen raros en el presente.

El encuentro se realizará el 15 y 16 de agosto

El núcleo de la propuesta estará en la Sala 14, donde participarán nueve librerías y 14 editoriales. Entre las librerías figuran Rare Book Room, La Teatral, The Book Cellar & Henschel, Nautilus, Mandrágora, Íconocosas, Abisal, Rayo Rojo y Los Siete Pilares; entre las editoriales, Industria Mínima, Buchwald, Tercera Persona, Kalos, Melu Macchi, Ro Barragán, Flecha Books, Mochuelo, Otras Tintas, Asunción, Catalina Kobelt, Imprenta Rescate, Leí Bailemos, Urania/Teatrito Rioplatense de Entidades e Impronta, de Guadalajara.

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La primera jornada, el sábado 15 de agosto, incluirá en la Sala C una ponencia sobre libros de artista a las 17 hs. Andrea Constanza Ferrari y Tomás García Lavín abordarán una relectura contemporánea del concepto de libro iluminado a partir de figuras como Hildegarda de Bingen, William Blake, Hilma af Klint, C. G. Jung y Le Corbusier.

Ese mismo día, a las 18:30 hs., el artista plástico, escritor y editor Ral Veroni coordinará una charla sobre calambures, tautogramas y otros experimentos literarios. La actividad propone una introducción a géneros de la ludolingüística como la palindromía, el anagrama, el cuadrado sator, el tautograma y el calambur, con participación de Gachi García Díaz, Martín Sciaroni y Eduardo Orenstein.

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El núcleo de la propuesta estará en la Sala 14, donde participarán nueve librerías y 14 editoriales

El domingo 16 de agosto, también en la Sala C, Ro Barragán presentará a las 17 una lectura performática titulada “Letras sonoras”. La propuesta parte de una pregunta precisa: si es posible leer un libro sin leer palabras, a través de letras entendidas como forma, sonido y gesto.

Una hora más tarde, a las 18 hs., Ariel Fleischer, Javier Moscarola e Irina Chernova compartirán piezas singulares de sus bibliotecas en la charla “Los libros más curiosos de mi biblioteca”. El eje será aquello que vuelve curioso a un ejemplar: un formato inesperado, un tema insólito o una anécdota que lo convierte en una pieza única.

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La Sala de Cine tendrá durante ambas jornadas un programa fijo con “Orar Orbil y viceversa”, de Diego Trerotola. El mediometraje podrá verse el sábado 15 y el domingo 16 a las 12, 13, 14, 15 y 16.

El evento propone un cruce entre preservación y experimentación con charlas, talleres, proyecciones y piezas únicas para coleccionistas y lectores interesados en formatos poco habituales

La pieza retoma un manifiesto publicado en 1948 por el cineasta y crítico francés Alexandre Astruc, que comparó al cine con la literatura y sostuvo que “el cine, al igual que la literatura, antes de ser un arte especial, es un lenguaje que puede expresar cualquier sector del pensamiento”. Desde esa idea, la proyección se presenta como una exploración de la relación entre bibliofilia y cinefilia.

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Otra de las actividades centrales estará en el Puente de la Capilla, donde durante las dos jornadas se realizará una demostración completa del proceso artesanal de un impreso. La actividad reunirá a Pablo Sigwald en la fabricación de papel artesanal, Vicky Sigwald en encuadernación, Ral Veroni en ilustración y a Pablo Cosgaya y Marcela Romero en la impresión con una pequeña minerva a palanca.

Ese trabajo se desarrollará en vivo frente al público y al cierre de la feria dará como resultado un libro íntegramente artesanal. Todas las actividades tendrán ingreso libre por orden de llegada y estarán sujetas a la capacidad de cada sala.

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*Feria del Libro Raro & Curioso, 15 y 16 de agosto, Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, de 11 a 20 hs. Entrada libre y gratuita para argentinos y residentes (por orden de llegada).

Fotos: Guido Limardo