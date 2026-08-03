7 grandes filmes de Visconti llegan a la Sala Lugones

Luchino Visconti (Patrick Morin/Grosby Group)

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La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín presentará entre el 6 y el 29 de agosto un ciclo dedicado a Luchino Visconti con siete largometrajes enviados desde Roma, una programación que recorre desde Obsesión hasta Grupo de familia y vuelve a poner en pantalla una obra central para entender el neorrealismo, el melodrama y la relación entre cine, música e historia en Italia.

La saga, titulada Luchino Visconti: viajes en Italia, se realizará en la sede de Avenida Corrientes 1530. La organizan el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires y la Fundación Cinemateca Argentina, en el marco de la reseña Fare Cinema.

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Fare Cinema es una iniciativa temática impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia para promover en el mundo la industria, el talento y los oficios del cine italiano. El programa en Buenos Aires incluye copias especialmente enviadas desde Roma.

De "Bellisima"

La selección reúne Obsesión (1943), La tierra tiembla (1948), Bellissima (1951), Rocco y sus hermanos (1960), El gatopardo (1963), Muerte en Venecia (1971) y Grupo de familia (1974). Son siete títulos de una carrera que se desplegó a lo largo de 14 largometrajes fundamentales, además de cortos y participaciones en filmes episódicos.

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Su vínculo con el cine se consolidó en el París de los años 30, cuando se acercó a Jean Renoir y trabajó como su asistente en dos películas. Antes, Visconti había estado orientado a la música y estudiaba violonchelo.

Ese cruce entre música, ópera y cine aparece desde el comienzo de su obra. En Obsesión, adaptación de El cartero llama dos veces de James M. Cain, Visconti introdujo una secuencia de canto lírico verdiano y llevó la cámara hacia rutas y plazas para registrar cuerpos sudorosos y deseantes, en oposición al cine producido bajo el fascismo; allí, sostuvo, la crítica habló por primera vez de un “realismo nuevo” o neorrealismo.

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De "Obsesión"

La relación con Verdi reaparece en Senso y también en El gatopardo, mientras que la dimensión operística y sinfónica se extiende a otros nombres, como Wagner en Ludwig y Gustav Mahler en Muerte en Venecia.

El ciclo abrirá el jueves 6 a las 18 con Bellissima, protagonizada por Anna Magnani, Walter Chiari y Alessandro Blasetti. La película sigue a Maddalena Cecconi, una madre de barrio que intenta convertir a su hija María en estrella de cine durante un casting en Cinecittà, y tiene una duración de 108’ en formato DCP.

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Según Ángel Quintana en el libro El cine italiano 1942-1961, Bellissima expone desde el propio cine la pérdida del impulso popular del neorrealismo y convierte a Cinecittà en metáfora de un mundo industrializado y burocrático. Para el autor, la película “decretó el fin de la poética neorrealista” y mostró la contradicción de creer que el cine podía ser diferente del reino de la ilusión.

De "Rocco y sus hermanos"

El viernes 7 a las 17 se proyectará Rocco y sus hermanos, con Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori y Claudia Cardinale. La historia sigue a una familia que deja Lucania para instalarse en Milán en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, en una película de 177 minutos en DCP.

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Visconti dijo en 1975 que era su film preferido: “El preferido de mis films siempre ha sido Rocco y sus hermanos, y sigue siéndolo. Una historia ‘entera’: Milán, el choque entre el Norte y el Sur, toda una temática que desde La tierra tiembla en adelante me ha importado muchísimo”. Citado por Luciano Monteagudo en Página/12, el comentario subraya una de las líneas centrales de su cine: la tensión entre regiones, clases y modelos de vida.

Monteagudo también señaló que la película, aun en tiempos de la nouvelle vague, permaneció fiel a las formas narrativas clásicas de Visconti y ganó una energía singular por la juventud del elenco. Destacó además la fotografía en blanco y negro de Giuseppe Rotunno, construida sobre claroscuros que llevan el conflicto dramático al terreno visual.

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De "Muerte en Venecia"

El sábado 8 habrá dos funciones: a las 14, Muerte en Venecia, con Dirk Bogarde, Silvana Mangano y Björn Andrésen; a las 17, El gatopardo, con Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale. La primera dura 130 minutos y se exhibirá en DM; la segunda, 185 minutos en DCP.

Muerte en Venecia es una de las más extraordinarias adaptaciones de una obra de Thomas Mann y una meditación sobre la belleza, la decadencia de la carne, el deseo y el fin de una aristocracia europea. También recordó una definición del propio director: “He sido frecuentemente acusado de decadente. Tengo de la decadencia una opinión muy favorable. Estoy embebido de dicha decadencia”.

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El gatopardo conserva intactas su dimensión política y su belleza formal, y la leyó como un análisis de cómo la aristocracia terrateniente facilitó el ascenso de las clases medias para preservar sus privilegios. En ese marco aparece la frase atribuida al príncipe de Salina: “Algo tiene que cambiar para que nada cambie”, origen del término “gatopardismo”.

De "La tierra tiembla"

El domingo 9 a las 14:30 se exhibirá La tierra tiembla, adaptación libre de I Malavoglia de Giovanni Verga, centrada en un pescador de Aci Trezza que intenta independizarse de la injusticia comprando una barca. Laurence Schifano escribió que si Obsesión había sido el alba del neorrealismo, La tierra tiembla debía ser su cénit, y destacó que Visconti trabajó con pescadores reales para alcanzar “la autenticidad, el sufrimiento, el grito”.

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La otra piedra de ese comienzo es Obsesión, que se verá el mismo domingo 9 a las 20:30 y volverá el viernes 14 a las 16:30 y el sábado 15 a las 14. La película presenta a Giovanna Bragana, casada con el dueño de un restaurante, cuya vida cambia con la llegada de Gino, un vagabundo convertido en amante y cómplice de un plan criminal.

De "El gatopardo"

El miércoles 12 a las 21 será el turno de Grupo de familia, uno de los títulos menos vistos del programa, con Burt Lancaster, Helmut Berger y Silvana Mangano. “El ‘mundo nuevo’ ya ha tenido lugar” y que al intelectual clásico no le queda otra esperanza que esperar el fin de la vida encerrado en su gabinete, hasta que una familia paródica irrumpe en ese orden.

La programación continuará con nuevas funciones de La tierra tiembla el jueves 13 a las 20, de Rocco y sus hermanos el viernes 14 a las 20, de Bellissima el sábado 15 a las 21, de Grupo de familia el domingo 16 a las 17:30 y de Muerte en Venecia ese mismo día a las 20:30. El cierre será con El gatopardo el jueves 27 a las 20, y el sábado 29 con Rocco y sus hermanos a las 16 y El gatopardo a las 20.

*alor de las localidades: Entrada general: $9.000.- Estudiantes /Jubilados: $5.000.- Entradas a la venta por boletería y web, una semana antes del inicio del ciclo