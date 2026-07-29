Argentina conmemora el Día de la Cultura Nacional en homenaje a Ricardo Rojas

Argentina celebra el Día de la Cultura Nacional cada 29 de julio en homenaje a Ricardo Rojas: la fecha fue instituida en 1982

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Argentina celebra el Día de la Cultura Nacional con un homenaje a Ricardo Rojas, el intelectual tucumano que, sin haber completado carrera universitaria alguna, terminó por presidir la Universidad de Buenos Aires (UBA) y escribir la obra fundacional de la crítica literaria del país.

La fecha, el 29 de julio, coincide con el aniversario de la muerte de Rojas, ocurrida en 1957. La efeméride fue instituida en 1982 a través del Decreto Presidencial N° 826, que justificó la elección del homenajeado con estas palabras: “Representa muy singularmente, en su polifacética y honda personalidad intelectual, diversas manifestaciones culturales y encarna una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura nacional.”

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Quién fue Ricardo Rojas

Nacido el 16 de septiembre de 1882 en San Miguel de Tucumán, Ricardo Rojas era hijo de Absalón Rojas, ganadero y político que ejerció dos veces la gobernación de Santiago del Estero, provincia donde el escritor cursó sus primeros estudios. Tras la muerte de su padre, la familia se trasladó a Buenos Aires, donde el joven Rojas inició la carrera de Abogacía, que abandonó para dedicarse por completo a las letras.

Esa decisión daría lugar a una de las trayectorias intelectuales más amplias de la Argentina del siglo XX. Rojas fue profesor de Literatura castellana, fundó la primera cátedra de Literatura Argentina en la UBA y creó el Instituto de Literatura Argentina que aún funciona en la Facultad de Filosofía y Letras. Entre 1926 y 1930 ocupó el rectorado de la misma universidad durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen.

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Su obra mayor, Historia de la Literatura Argentina, le demandó cinco años de trabajo, entre 1917 y 1922. El resultado fue un monumental texto de cuatro mil páginas distribuidas en nueve tomos, publicados finalmente en 1949. Allí Rojas formuló una de sus tesis más citadas: “la argentinidad está constituida por un territorio, por un pueblo, por un estado, por un idioma, por un ideal que tiende cada día a definirse mejor”. La obra le valió el Premio Nacional de Ensayo en 1923.

El Museo Casa de Ricardo Rojas en Buenos Aires conmemora el Día de la Cultura Nacional con la muestra "Enigmático Rostro", abierta de martes a sábados desde el miércoles 14 de agosto

La producción de Ricardo Rojas abarcó géneros y registros muy distintos. Entre sus ensayos se cuentan La restauración nacionalista (1909), Blasón de plata (1912), La argentinidad (1916) y Eurindia (1924), textos en los que desarrolló su concepto del “indianismo”: una reivindicación de las raíces indígenas e hispanoamericanas como fundamento de la identidad nacional. En el teatro escribió Ollantay, una tragedia en cuatro actos. Pero fue El santo de la espada (1933), su biografía novelada del general José de San Martín, la que alcanzó mayor difusión: el libro recorrió el mundo en castellano y en inglés, y en 1970 el director Leopoldo Torre Nilsson lo llevó al cine.

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La vida de Rojas no estuvo exenta de turbulencias políticas. Tras el golpe de Estado del general José Félix Uriburu en 1930, fue perseguido y confinado en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Desde ese destierro escribió versos que expresaban su identificación con las raíces indígenas del continente. Años más tarde, en 1955, fue designado embajador argentino en Perú, cargo que su deteriorada salud le impidió ejercer plenamente. Murió en Buenos Aires el 29 de julio de 1957, a los 74 años.

La casa en la que vivió junto a su esposa Julieta Quinteros durante 29 años, ubicada en Charcas 2837 de la Ciudad de Buenos Aires, fue convertida en museo en 1958. Quinteros transfirió la propiedad al Estado en cumplimiento del deseo de su marido. El Museo Casa de Ricardo Rojas conmemora este año la efeméride con la inauguración de la muestra Enigmático Rostro. Dibujos, bocetos y grafías en los papeles de Ricardo Rojas, una exposición de retratos, autorretratos, fotografías y caricaturas. La apertura está programada para el miércoles 14 de agosto y podrá visitarse de martes a sábado, de 11 a 19 hs. hasta el 31 de diciembre.

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[Fotos: Secretaría de Cultura de la Nación]