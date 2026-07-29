El Festival Internacional de Literatura Tucumán festeja sus 10 años con una grilla maratónica

El Festival Internacional de Literatura Tucumán celebra su décima edición el 31 de julio y el 1 de agosto en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán

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El Festival Internacional de Literatura Tucumán (FILT) celebra su décima edición los días 31 de julio y 1 de agosto en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (San Martín 1545, San Miguel de Tucumán), en el marco del Julio Cultural Universitario. La programación comienza cada día a las 15:30, hasta pasada la medianoche, con actividades que se distribuyen en dos espacios simultáneos: entre la sala audiovisual y el patio del museo.

Entre los invitados de otras provincias y del exterior se encuentran la escritora chilena Cynthia Rimsky, el cordobés Luciano Lamberti, Betina González, Santiago Loza, Sol Aliverti y Meliza Ortiz. La grilla también incluye a autores tucumanos y del noroeste argentino: María Lobo, Miguel Velardez, Exequiel Svetliza, Roberto Reynoso, Guillermo Monti, Diego Puig, Valentín Monroy, Guillermo Del Pino, Manuel Martínez Novillo, Elena Burgo de Chazal, Majo Bovi, Florencia Méttola, Verónica Juliano, Hernán Lucero, Pablo Romero, Marco Rossi Peralta, Diego Vargas Lozano, Pedro Noli, Victoria Daona, Pedro Arturo Gómez, Ana Coviello, Diego Armando Diaz y Natalia Zanotta, entre otros.

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El viernes 31, los paneles de la sala audiovisual incluyen una presentación del libro Pisar el hielo negro, de Miguel Velardez, con moderación de Fernando Stanich, periodista y presidente de FOPEA; un mano a mano con Luciano Lamberti, entrevistado por Blas Rivadeneira y Pedro Arturo Gómez; y el panel Políticas de la escritura: Riesgos en la literatura actual, con Betina González, Luciano Lamberti, Cynthia Rimsky y Pablo Romero. El sábado 1, la sala audiovisual abre con un diálogo sobre el catálogo de EDUNT que cruza Los azules, de Diego Puig, con Basura y luna, de Elvira Orpheé, y cierra con los mano a mano con Santiago Loza y con Cynthia Rimsky.

El patio aloja cada tarde lecturas de talleres, asambleas literarias y ciclos como Modelo para armar, Lado B y 3x3, con participación de decenas de autores locales y regionales. El sábado a la noche, desde las 23:00 hasta las 3:00, el festival celebra sus diez años con una fiesta a cargo del DJ Val Mitrov y una lectura de cierre titulada Feliz cumpleaños, con Pedro Noli, Meliza Ortiz, Pollo Svetliza, Julián Marteau, Sol Aliverti, Majo Bovi, Guada Valdéz, Marco Rossi Peralta, Alex Rivadeneira y Marx Bauzá.

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Creado en 2015, el FILT se consolidó como el evento literario de mayor envergadura del norte argentino, con una propuesta que articula el intercambio entre escritores de distintas trayectorias y geografías y los lectores, autores y trabajadores del libro de la región.

La programación del FILT se desarrolla desde las 15.30 hasta pasada la medianoche en la sala audiovisual y el patio del museo

Programa completo

Viernes 31 de julio (Sala audiovisual)

A las 16:00 : ¡Llegan refuerzos! , encuentro de narración inmersiva a cargo de Gustavo Daniel .

A las 17:00 : Presentación de Pisar el hielo negro , de Miguel Velárdez . Modera Fernando Stanich , periodista y presidente de FOPEA .

A las 18:00 : Álbum de autor , con Santiago Loza , Betina González , Camila Plaate , Javier Nadal Testa y Rosalba Mirabella .

A las 19:00 : Mano a mano con Luciano Lamberti , entrevista a cargo de Blas Rivadeneira y Pedro Arturo Gómez .

A las 20:00 : Esos raros libros nuevos: diálogos sobre literatura reciente del NOA . Participan Grimanesa Lázaro , Andy Acuña , Lisandro Esteban y Federico Gómez Moreno . Modera Majo Bovi .

A las 21:00: Políticas de la escritura: Riesgos en la literatura actual. Participan Betina González, Luciano Lamberti, Cynthia Rimsky y Pablo Romero. Coordina Sofía de la Vega.

Viernes 31 de julio (Patio)

A las 15:30 : Lectura Cátedra Taller Literario . Participan Sofía Flores , Araceli Rovira , Luisina Acosta , Nacho Ortiz y Selena Rodrigo .

A las 16:30 : Lectura Asamblea de Letras . Participan Agustina Gatti , Pablo Rodolfo Granero , Camila Issa Osman , Juan Pablo Padilla y María del Carmen Bulacio .

A las 17:30 : 3x3 . Participan Gabriela Palazzo , María del Carmen Pilán , Cecilia Vega , Lucila Haar y Fernando Gallucci .

A las 18:30 : Modelo para armar . Participan Guillermo del Pino , Meliza Ortiz , Valentín Cantón , Adriana Lucero y Lucas García Melo .

A las 19:30 : Lectura de narrativa . Participan Carolina Blanco , Diego Armando Díaz , Erika Chavez , Pedro Zelarayán y Matías Apeztey .

A las 20:30: Lectura de poesía. Participan Guadalupe Valdez, Nacho Jurao, Tere Orellana, Dardo Solórzano y Natalia Acosta.

El Festival Internacional de Literatura Tucumán celebra sus diez años con una fiesta a cargo del DJ Val Mitrov y una lectura de cierre titulada Feliz cumpleaños

Sábado 1 de agosto (Sala audiovisual)

A las 16:00 : Narrativa siglo XX y siglo XXI: catálogo EDUNT , diálogo entre Los azules , de Diego Puig , y Basura y luna , de Elvira Orpheé . Conversan Diego Puig , Exequiel Svetliza , Guadalupe Valdez Fenik y Soledad Martínez Zuccardi .

A las 17:00 : Libro hoy: lectores, industria y mercado . Participan Juan Manuel Frangoulis , Natalia Zanotta , Marito Lavaisse y Juan Lixklett . Coordina Majo Bovi .

A las 18:00 : Esos raros libros nuevos: diálogos sobre literatura reciente del NOA . Alfredo Araoz , Meliza Ortiz , Lucía Aragón y Valentín Monroy . Coordina Facundo Iñiguez .

A las 19:00 : Mano a mano con Santiago Loza , entrevista a cargo de José Villafañe y María José Medina .

A las 20:00 : Pensar el dispositivo: Una discusión sobre géneros literarios . Participan Luciano Lamberti , María Lobo , Sofía de la Vega y Sol Aliverti . Coordina Arantxa Laise .

A las 21:00 : Mano a mano con Cynthia Rimsky , entrevista a cargo de Guillermo Monti y Verónica Juliano .

A las 22:30: Lectura: Nos veremos la próxima vez. Participan Santiago Loza, Natalia Zanotta, Guillermo Siles, Cecilia Vega y Luciana García Barraza.

El Festival Internacional de Literatura Tucumán reúne a escritores de otras provincias y del exterior, entre ellos Cynthia Rimsky (foto), Luciano Lamberti, Betina González y Santiago Loza

Sábado 1 de agosto (Patio)

A las 15:30 : Lectura Taller Literario . Participan Sofía Martí , Germán Saavedra , Ana Cristina Villa , Sabrina Cecilia Calizaya , Mateo Francisco Godoy Asis y Malvina Cilley .

A las 16:30 : Lectura Asamblea de Letras . Participan Natasha Luna Roldán , Carla Alejandra García Paolini , Augusto Lagiglia , Amparo Álvarez Romero y Alejandro Abdo Saad .

A las 17:30 : Oficio del escritor . Participan José Dietrich , Grimanesa Lázaro , Manuel Martínez Novillo , Diego Vargas Lozano y Florencia Méttola .

A las 18:30 : Lectura de narrativa . Participan Zoé Palacio Parra , Juliana Escobedo , Valentina Concha , José Jiménez y Manuel Rivas .

A las 19:30 : Lado B . Participan Elena Burgo de Chazal , Leopoldo Silva , Marco Rossi Peralta , Roberto Reynoso y Bruno Juliano .

A las 20:30 : Modelo para armar . Participan Sergio Olivera , Hernán Lucero , Silvina Bach , Luis Acardi y Ana Coviello .

A las 21:30 : Lectura de poesía . Participan Octavio Cárdenas , Mariano Martínez , Paula Gallegos , Mel Martínez Zulli y Natasha Garbushian .

De 23:00 a 3:00 : Fiesta por las diez . DJ Val Mitrov .

A las 00:30: Feliz cumpleaños: lectura de cierre, con Pedro Noli, Meliza Ortiz, Pollo Svetliza, Julián Marteau, Sol Aliverti, Majo Bovi, Guada Valdéz, Marco Rossi Peralta, Alex Rivadeneira y Marx Bauzá.

Fotos: EFE/ David Borrat y archivo.