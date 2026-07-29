La literatura del litoral argentino: los autores que transformaron el río, la selva y los mitos en identidad nacional

La literatura del litoral argentino convirtió al río, la selva y los mitos en ejes de una identidad dentro de la narrativa nacional

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La literatura del litoral argentino reúne voces, historias y paisajes que construyen una identidad única dentro de la narrativa nacional. Desde las orillas del Paraná hasta la espesura misionera y chaqueña, estos relatos plasman un mundo dominado por el río, la humedad, la superstición y la convivencia de tradiciones antiguas con realidades actuales.

En una nueva columna para Infobae A las Nueve, Flavia Pittella repasó el valor de la literatura del litoral, su corporeidad y el modo en que el entorno modela la experiencia de los personajes.

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Este universo literario se distingue por la fuerza física del paisaje. La humedad, el calor y el río actúan como protagonistas, condicionando a quienes habitan sus páginas.

“El entorno no es un adorno, es un personaje más”, dijo Pittella, quien subrayó la centralidad del río y la tradición oral en la narrativa del litoral. Los libros que surgen de esta región no solo describen una geografía, sino que indagan en la manera en que el espacio moldea la vida y los vínculos.

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Entre los referentes aparecen nombres y títulos que se volvieron clásicos y que siguen presentes en nuevas ediciones y debates. El litoral, de acuerdo a Pittella, es un territorio literario que produjo algunas de las obras más complejas y persistentes de Argentina, expandiendo la mirada más allá del eje de Buenos Aires.

Flavia Pittella sostuvo en Infobae A las Nueve que en la literatura del litoral argentino el entorno funciona como un personaje más (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nombres y libros que definen el litoral

Juan José Saer ocupa un lugar central en la literatura del litoral contemporáneo. Sus novelas y poemas exploran cómo el espacio determina la condición humana y convierten el entorno en un actor más de la historia.

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Obras como El entenado, Glosa, La pesquisa, Las nubes, El río sin orillas, Nadie nada nunca y El limonero real atraviesan el clima, la humedad y la presencia del río, que marcan la experiencia de los protagonistas.

Horacio Quiroga, adoptado por la literatura argentina, es otro pilar de la tradición. Su obra aborda la selva, el extrañamiento y la tensión entre lo humano y lo salvaje. Selva Almada toma esa herencia y la actualiza en textos como No es un río, donde el clima y el ambiente son esenciales.

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Marina Closs, escritora misionera, reinterpreta a Quiroga desde el presente. Su libro Pombero, publicado por Páginas de Espuma, utiliza el guaraní y los mitos populares para crear una atmósfera propia.

Horacio Quiroga consolidó una tradición de la selva y el extrañamiento que Selva Almada retoma en No es un río dentro de la literatura del litoral argentino (Crédito: Caballo Negro editora)

Pittella destacó cómo Closs recupera la extrañeza de los personajes en la selva y cuestiona creencias vinculadas al pombero, figura central de la mitología litoraleña. Closs explora dramas y tragedias ocultas, mostrando que el horror muchas veces reside en la realidad y no en lo sobrenatural.

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Carlos Busqued, chaqueño, aporta una mirada despojada y potente en Bajo este sol tremendo. Esta novela narra el regreso de un hombre a un pueblo tras el asesinato de su madre y su hermano.

El paisaje húmedo, la búsqueda de sentido y la incomodidad se entrelazan en una historia donde la geografía y las emociones se confunden. Pittella resaltó que Busqued “escribió muy poco, murió muy joven”, y que su obra ya es un clásico contemporáneo.

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Por su parte, Mariano Quirós, nacido en Resistencia, Chaco, explora la tensión entre violencia y ternura en Una casa junto al tragadero. El protagonista vive con su hijo cerca de un río de nombre siniestro, y la llegada de una mujer desencadena una trama marcada por el aislamiento y la superstición.

Quirós también publicó Campo del cielo, relatos alrededor de la energía de una zona donde cayeron meteoritos, y trabaja el suspenso y lo ominoso con precisión.

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Mariano Quirós explora en Una casa junto al tragadero y Campo del cielo la violencia, la superstición y lo ominoso en el litoral argentino

Mitos, creencias y tradiciones vivas

El litoral argentino incorpora mitos y creencias populares en su literatura. Pittella resaltó la figura del pombero y la persistencia de relatos orales que sobreviven al paso del tiempo. Estas historias conviven con la llegada de la civilización y reflejan la mezcla de tradiciones antiguas y nuevas realidades. El terror, el suspenso y la oscuridad del monte emergen como elementos recurrentes.

Enrique Guernique, con La ribera, suma otra perspectiva sobre el litoral. Su novela, reeditada tras años de ausencia, narra la vida junto al río y transmite el agobio de la humedad y el clima siempre denso.

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El litoral, una literatura en movimiento

La literatura del litoral argentino articula río, monte y tradición en relatos donde el paisaje nunca es solo fondo. Pittella concluyó que “la literatura compleja de este país se escribe afuera de Buenos Aires” y que el litoral ocupa un lugar central en la narrativa nacional.

El territorio, la incomodidad de estar en el mundo y la convivencia de lo antiguo con lo contemporáneo definen este corpus. Los relatos del litoral integran el paisaje a la experiencia humana y confirman la vigencia de una tradición literaria que sigue creciendo y renovándose.

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