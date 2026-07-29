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Del terror ecológico al humor sobre el cuerpo: así viene la lista larga 2026 del Premio literario Fundación Filba

La convocatoria evaluó 280 obras enviadas por 160 sellos de 11 provincias y avanzará en octubre con una preselección de cinco finalistas, antes de anunciar el libro distinguido en noviembre

Diez portadas de libros: revólver, mujer en silla de ruedas, mariposa, paisaje rural, burro, carretera, acantilado, texto, hombre con auriculares y figuras abstractas
El Premio Fundación Medifé Filba anunció la lista larga de 2026 con 10 novelas seleccionadas entre 280 obras presentadas por 160 editoriales de 11 provincias
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El Premio Fundación Medifé Filba anunció la lista larga de 2026 con 10 novelas seleccionadas entre 280 obras presentadas por 160 editoriales de 11 provincias. En octubre, el jurado definirá una lista de cinco títulos y en noviembre se conocerá la ganadora, que recibirá 6 millones de pesos. Según informó la organización, la convocatoria de este año registró un aumento del 60% frente a 2025. El jurado de esta séptima edición está integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Alan Pauls.

Novelas seleccionadas

Cicuta para los oídos, de Sebastián Hacher (Eterna Cadencia)

El paraguas de Chéjov, de Pablo Colacrai (Pre-Textos)

Hija biográfica, de Romina Paula (Entropía)

Historia natural, de Marina Yuszczuk (Blatt & Ríos)

Kurepa, de Martín Sancia Kawamichi (La Crujía)

La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón (Emecé)

La merma, de María Moreno (Literatura Random House)

López López, de Tomás Downey (Fiordo)

Si estás leyendo esto, de Kike Ferrari (Fondo de Cultura Económica)

Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, de Roberto Chuit Roganovich (Alfaguara)

La selección recorre temas y procedimientos de la literatura argentina actual: la relación entre naturaleza y amenaza, la voz adolescente como punto de observación, el cruce de géneros literarios, la autoficción y el humor en torno del cuerpo y la identidad.

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Premio Fundación Medifé Filba 2026
El jurado de la séptima edición del Premio Fundación Medifé Filba está integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Alan Pauls y Leila Guerriero

Dos novelas ponen a la naturaleza en el centro, aunque desde registros distintos. Cicuta para los oídos, de Hacher, construye una reflexión sobre el silencio, el ruido y la convivencia con lo otro —lo humano, lo animal, lo salvaje— a partir de una vida idealizada en el campo que se convierte en pesadilla. Kurepa, de Sancia Kawamichi, lleva esa tensión a la geografía paraguaya: un relato de extrañeza que se nutre del folclore y la mitología guaraní para rozar lo alucinatorio y lo monstruoso.

Las voces adolescentes aparecen en dos ficciones que trabajan con materiales históricos y biográficos. Hija biográfica, de Paula, narra desde una perspectiva juvenil la pregunta sobre qué elementos y vidas componen una familia, con un paisaje serrano como telón de fondo. Historia natural, de Yuszczuk, pone a hablar a Virginia Moreno, hija del explorador Perito Francisco Moreno, en una ficción histórica con rasgos góticos que indaga en la violencia y las obsesiones de la ciencia positivista del siglo XIX.

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El cruce entre géneros y la presencia de autores clásicos atraviesan otro núcleo de la lista. El paraguas de Chéjov, de Colacrai, combina lo autobiográfico, lo ensayístico y lo ficcional para pensar el vínculo entre escritura, dolor y reparación. La madre de Beckett tenía un burro, de Battistón, lleva el ensayo erudito y la prosa biográfica —con dosis de humor— al terreno de la ficción para pensar la tensión entre escritura y traducción. Si estás leyendo esto, de Ferrari, hace convivir el policial noir, el western, el terror y lo fantástico en los subsuelos de la Biblioteca Nacional, con decenas de referencias a la literatura argentina.

La merma, de Moreno, reúne en un solo texto facetas de su autora —escritora, cronista, biógrafa, poeta, ensayista— para construir un texto sobre un cuerpo enfermo en el que la ironía y el humor reinventan una voz propia. López López, primera novela de Downey, propone una épica bélica en la que el tema del doble y la sustitución de identidad revelan la fragilidad de la construcción del yo. Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, de Chuit Roganovich, cruza el weird, el terror ecológico, la ciencia ficción y el componente especulativo en una ficción histórica armada con un mosaico de testimonios que atraviesan los siglos.

El ganador de 2026 se sumará a una lista de títulos que incluye El último Falcon sobre la tierra, de Juan Ignacio Pisano (2019); Los llanos, de Federico Falco (2020); Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio (2021); El ojo de Goliat, de Diego Muzzio (2023); Las niñas del naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara (2024); y La ficción del ahorro, de Carmen M. Cáceres (2025).

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