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Versibalistas: el cruce entre la canción y la poesía que apuesta a un arte sin literalidad

El ensamble que reúne a Rolando De Marco, Soledad Sonatore, Francisco Martínez, Vicente Graziano y Edgardo Pígoli propone un espectáculo donde la interpretación se completa desde la audiencia y el sentido nunca queda cerrado. Cuándo tocan

Rolando De Marco, Vicente Graziano y Edgardo Pígoli en su formación de trío, o de forma ampliada por Soledad Sonatore y Francisco Martínez.
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“El público tiene que participar creando también un sentido. No hay literalidad, no hay un significado determinado, hay como una dirección hacia un sentido poético que siempre se construye en el otro”.

Con esa premisa trabajan los Versibalistas, un grupo artístico que fusiona canción, poesía y escena en un mismo espectáculo y que el sábado ocho tiene una nueva presentación en Buenos Aires.

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El nombre del grupo —un neologismo construido a partir de “funambulistas”, los equilibristas de circo— anticipa el tono de la propuesta: cinco artistas que hacen equilibrio entre la palabra cantada y la palabra dicha, entre la música y la escena teatral.

Cinco músicos sobre un escenario con luces de colores. Un hombre toca bandoneón, una mujer toca violonchelo, un hombre toca guitarra, y otro hombre un tambor. Atriles y micrófonos
El ensamble de Versibalistas está integrado por Rolando De Marco, Soledad Sonatore, Francisco Martínez, Vicente Graziano y Edgardo Pígoli.

“A mí me gusta el nombre porque siento que la gente no entiende. Entonces ya le genera una duda: ¿y qué quiere decir? Y ya es generar una pregunta”, reflexiona uno de sus integrantes en un registro audiovisual del grupo.

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Quiénes integran Versibalistas

El ensamble está conformado por Rolando De Marco en composición, guitarra y voz; Soledad Sonatore en violonchelo; Francisco Martínez en bandoneón; Vicente Graziano en flauta traversa y bombo con platillo; y el poeta Edgardo Pígoli en poesía y voz. A ellos se suma en esta fecha Belén Landry.

Hombre de cabello gris y barba, vestido con cárdigan verde, frente a un micrófono, sostiene papeles en un escenario con iluminación azul y una guitarra al fondo
Los Versibalistas presentan en Buenos Aires un espectáculo que fusiona canción, poesía y escena.

La propuesta cruza lenguajes sin subordinarlos entre sí. Las canciones cuentan historias que se entrelazan con los textos poéticos y con los silencios en vivo, en un juego donde ninguno de los dos registros —el musical y el literario— existe para explicar al otro. “Uno de los intentos es esquivar la literalidad: que el texto no esté en función de la música para explicarse mutuamente”, describen. Lo que queda, en cambio, es algo que el público completa desde su propio lugar.

La figura del circo aparece como símbolo de esa búsqueda: la relación con el riesgo, con el espectáculo de forma popular, con un vínculo entre artistas y audiencia que no está determinado de antemano. “El arte tiene que ser un territorio de riesgos”, sostienen, y esa convicción aparece en cada presentación del grupo.

El riesgo como núcleo de la propuesta

“Sabemos y al mismo tiempo no sabemos, pero estamos. Sucede”, resume uno de sus integrantes, con una frase que bien podría funcionar como manifiesto del grupo. Lo circense, la relación con un público que se convierte en parte activa del espectáculo, la apuesta por lo vivo y lo irrepetible: todo eso convive en cada función de los Versibalistas.

Cuándo y dónde se presentan

La función es el sábado ocho de agosto a las 20.30 en Cualquier Lado Club de Artes, Pasaje Las Provincias 3164, barrio de Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada es a la gorra.

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