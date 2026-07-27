A 50 años de su muerte, tres obras maestras de Fritz Lang regresan al cine

Una marquesina de cine iluminada anuncia la proyección de "Las tres M del Sr. Lang", exhibiendo carteles de películas clásicas en su fachada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A 50 años de la muerte de Fritz Lang se presenta el ciclo Las tres M del Sr. Lang, una programación dedicada a tres títulos que el director filmó antes de exiliarse de Alemania y que permiten revisar, en copias restauradas enviadas especialmente desde ese país, una parte decisiva de su obra y de la historia del cine.

El programa, llevado adelante por el Goethe-Institut Buenos Aires, reunirá Metrópolis, M, el vampiro negro y El testamento del Dr. Mabuse, tres películas atravesadas por la letra “m” y por momentos distintos de la carrera del cineasta nacido en Viena en 1890. Las proyecciones se harán en formato DCP en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín entre el 28 de julio y el 2 de agosto, y luego continuarán en el Cine York de Olivos el 27 y 28 de agosto.

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También habrá funciones en el Cine Lumière de Rosario durante los domingos de agosto. Dos de las películas, además, estarán disponibles gratis con subtítulos en español en la plataforma Goethe on Demand.

Fritz Lang

Lang, cuyo nombre completo era Friedrich “Fritz” Christian Anton Lang, fue director, guionista y actor. Tras casarse con la guionista alemana Thea von Harbou, obtuvo la nacionalidad alemana en 1922, se divorció en 1933 y ese mismo año huyó del régimen nazi hacia París antes de instalarse en Estados Unidos en 1934.

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Durante las dos décadas siguientes dirigió numerosas películas en ese país y obtuvo la nacionalidad estadounidense. A fines de la década de 1950 regresó a Alemania para filmar sus tres últimas películas, en 1964 fue presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes y murió en Beverly Hills en 1976.

La recuperación de Metrópolis ocupa un lugar central dentro del ciclo. Durante 75 años, la película de 1927 solo pudo verse en una versión incompleta, hasta que en 2008 aparecieron en Buenos Aires escenas que se creían perdidas y que permitieron restaurarla de manera íntegra por la Fundación Murnau.

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Imagen de 'Metrópolis', de Fritz Lang.

La película, de 148 min., transcurre en 2026 y fue estrenada en Berlín en 1927. Su relato imagina una “ciudad del futuro” escindida entre trabajadores confinados a un mundo subterráneo y una élite que habita una superficie de lujo, una tensión social expresada en algunas de las imágenes más perdurables del siglo XX.

La obra, considerada la película muda alemana más célebre, celebra ahora un siglo de su rodaje. En la Sala Lugones se proyectará el miércoles 29 de julio a las 20:30, el viernes 31 de julio a las 17:30 y el sábado 1 de agosto a las 20:30; en el Cine York, el viernes 28 de agosto a las 20:30; y en Rosario, los domingos 2 y 30 de agosto a las 19. También podrá verse gratis en Goethe on Demand con subtítulos en español.

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M, el vampiro negro, filmada en 1931, fue la primera película sonora de Lang. El film sigue a un asesino de niños, interpretado por Peter Lorre, perseguido no solo por la policía sino también por el hampa, que ve alteradas sus propias actividades por la presencia de ese criminal solitario.

Una escena de "M", de Fritz Lang

El texto del ciclo subraya que uno de sus mayores logros es el uso del sonido como recurso dramático. Peter Bogdanovich escribió en Fritz Lang en América: “No sólo M es su película más famosa (y su propia favorita), sino, significativamente, es la única que podría volver a hacerse en un contexto americano: lo que hizo en 1951 Joseph Losey (en algunas secuencias, plano por plano)”.

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La película dura 111 min. y tendrá funciones en la Sala Lugones el martes 28 de julio a las 21, el jueves 30 de julio a las 15 y el domingo 2 de agosto a las 20. Luego se verá en el Cine York el viernes 28 de agosto a las 18 y en Rosario el domingo 9 de agosto a las 19.

El testamento del Dr. Mabuse, de 1933, fue el último largometraje que Lang filmó en Alemania antes del exilio. La historia comienza cuando el inspector Lohmann recibe el llamado de un antiguo miembro del Departamento de Policía por un caso de falsificación, una pesquisa que lo conduce hasta Mabuse, recluido desde hace años en una clínica mental.

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Escena de "El testamento del Dr. Mabuse", de Frtiz Lang

Allí aparece otra figura clave: el doctor Baum, un psiquiatra fascinado por el legado del criminal y por un “testamento” que describe el camino para fundar un imperio del crimen. La película sigue siendo considerada una obra antifascista y una advertencia sombría sobre los mecanismos totalitarios.

Este título, de 122 min., se proyectará en la Sala Lugones el martes 28 de julio a las 15, el miércoles 29 de julio a las 17:30 y el domingo 2 de agosto a las 15. También llegará al Cine York el jueves 27 de agosto a las 20:30 y al Cine Lumière de Rosario el domingo 16 de agosto a las 19. El testamento del Dr. Mabuse también estará disponible gratis en Goethe on Demand con subtítulos en español.

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