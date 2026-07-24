La Odisea: una versión corta del relato de Homero, para leer o escuchar antes de la película

Infobae Ediciones presenta una versión abreviada y otra como audio de La Odisea de Homero, con el libro disponible para descarga gratuita y lectura rápida.

No puede ser más emocionante la historia de ese hombre tratando desesperadamente de volver a casa y, a la vez, tratando de no volver. Quiere y no quiere, ha cambiado tanto. De alguna manera ya no se trata solamente de que aquel lugar del que se partió ya no existe sino que el que partió tampoco existe más. Es él, pero es otro. “Nada es más dulce que el propio país y los padres, aunque alguien habite una rica, opulenta morada en extraña región, sin estar con los suyos”, escribe Homero. Es La Odisea.

Hay un hombre sentado en una roca, frente al mar, que llora. No llora por debilidad: llora porque sabe exactamente lo que quiere y no puede tenerlo. Lleva siete años en la isla de Calipso. Tiene a su izquierda la Osa, las estrellas que conoce, y delante un horizonte que no cambia. Esa imagen —un hombre solo, mirando el mar— es quizás la más antigua de la literatura occidental, y también la más persistente. Casi tres mil años después, la película de Christopher Nolan sobre La Odisea la devuelve a las pantallas de todo el mundo, e Infobae Ediciones acompaña ese momento cpn dos versiones del poema de Homero: una adaptación escrita condensada en 5.000 palabras y una versión en audio, en formato podcast, donde la epopeya se comenta y se narra con la misma urgencia con que los rapsodas griegos la cantaban de memoria.

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La película de Nolan, estrenada el 17 de julio con Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco renovó el interés masivo por la epopeya griega. Filmada íntegramente en cámaras IMAX, con locaciones en Sicilia, Marruecos y el Reino Unido, la producción de Universal Pictures convirtió a Homero en trending topic global. Infobae Ediciones reaccionó con una propuesta editorial que no busca competir con la pantalla grande sino hacer lo que el cine no puede: detenerse, explicar, matizar, y devolver al lector —o al oyente— la textura del poema original.

Lo que hace falta para ver la película, en la versión abreviada de "La Odisea", publicada por Infobae Ediciones.

La versión escrita lleva el título La Odisea (en 5.000 palabras) y está disponible de manera gratuita en formato digital EPUB. La adaptación conserva la estructura no lineal del poema, ese artificio narrativo en que la trama principal abarca apenas cuarenta días pero las narraciones dentro de la narración reconstruyen dos décadas de historia.

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Esta versión conserva también los momentos más duros y más bellos del relato, sin suavizarlos. La cueva de Polifemo, por ejemplo, aparece con toda su oscuridad: Odiseo entra con sus hombres a una gruta llena de quesos y corderos, el cíclope cierra la entrada con una piedra que veinte carros no moverían, y cuando pregunta quiénes son, Odiseo responde. Lo que sigue —la trampa del nombre falso, la estaca en el ojo, la huida aferrado al vientre de un carnero— está narrado con precisión quirúrgica.

El texto de Infobae Ediciones mantiene también escenas memorables. Una de ellas es el regreso de Odiseo a su propia casa disfrazado de mendigo. Antes de entrar, pasa por el patio y ve a un perro viejo tirado en el estiércol, lleno de pulgas. Es Argos, el perro que él mismo crio y adiestró antes de partir para Troya. “Argos lo reconoce. Mueve la cola. Baja las orejas. No tiene fuerzas para levantarse. Odiseo lo mira de reojo y se enjuga una lágrima. Eumeo no ve nada. Argos muere en ese momento, veinte años después de haber visto partir a su amo, habiendo vivido justo el tiempo suficiente para verlo volver.” Pocas imágenes de la literatura universal condensan tanto en tan poco espacio.

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'La Odisea' de Christoper Nolan adapta el poema clásico con toda su emoción. (Melinda Sue Gordon / Universal Pictures)

Otra de las escenas que la adaptación escrita preserva con fidelidad es el reencuentro entre Odiseo y Penélope, que el poema dilata con una precisión psicológica sorprendente para un texto del siglo VIII antes de Cristo. Penélope baja, lo mira, se sienta frente a él junto al fuego y no habla. Telémaco le reprocha su frialdad. Ella responde que si es Odiseo de verdad, habrá señales que solo ellos dos conocen. La prueba que ella elige —la cama construida alrededor de un olivo vivo, con raíces, imposible de mover— es al mismo tiempo un test de identidad y una declaración de amor. “Penélope lo escucha y rompe a llorar. Corre hacia él. Le abraza el cuello. ‘No te irrites conmigo‘, Odiseo’, le dice. Y él también llora. Lloran los dos juntos, como náufragos que llegan a tierra después de que el mar los ha golpeado durante días."

La versión en audio y el contexto del poema

La versión en audio, en formato podcast, propone una experiencia diferente pero complementaria. Donde la edición escrita condensa, el podcast comenta: contextualiza la cuestión homérica —si el poema es obra de un solo autor o el resultado de una tradición oral colectiva de siglos—, explica por qué el poema no sigue un orden cronológico, sitúa geográficamente las aventuras de Odiseo en el Mediterráneo y señala las capas de tiempo que conviven en el texto: hay armas de bronce que remiten al mundo micénico del 1200 antes de Cristo, pero también fenicios comerciantes y un rey que construye su propia cama con sus propias manos.

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El formato oral tiene además una lógica propia: La Odisea nació como poesía para ser escuchada, no leída, y recuperarla en audio es, en cierta forma, devolverla a su medio original.

La carátula de un audiolibro presenta "La Odisea" de Homero en versión abreviada, ofrecida por Infobae Ediciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La introducción de la edición escrita lo formula con precisión: “Odiseo no es el más fuerte ni el más veloz ni el más bello de los héroes griegos. Es el más astuto, el más paciente, el que sobrevive cuando todos los demás mueren. Esa combinación de astucia y nostalgia, de estrategia y de amor por lo propio, es lo que ha mantenido vivo el poema durante casi tres mil años.” Esa frase funciona también como una descripción del tipo de lector —o de oyente— al que apunta la propuesta de Infobae Ediciones: alguien que quiere entrar al poema sin los aparatos de la academia, pero sin renunciar a su complejidad.

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La tradición oral detrás de La Odisea

El poema fue fijado por escrito presumiblemente en el siglo VIII antes de Cristo, cuando los griegos adoptaron el alfabeto fenicio, tras siglos de transmisión oral. La filología moderna, a partir de los trabajos del investigador estadounidense Milman Parry en el siglo XX, estableció que tanto la lengua como el estilo de La Odisea tienen todas las características de la poesía oral: fórmulas fijas, epítetos recurrentes, una estructura que permitía al poeta improvisar sobre materiales conocidos por su audiencia. El podcast de Infobae Ediciones recupera ese espíritu: la historia de Odiseo contada en voz alta, con paradas para explicar lo que el texto da por supuesto.

El final del poema —y de la adaptación— no es un banquete ni una proclamación. Odiseo suelta las armas cuando Atenea lo ordena. El hombre que tardó veinte años en volver a casa obedece sin resistencia. “Zeus lanza un rayo entre ellos, a los pies de Atenea, como señal de que el asunto ha terminado.” Los dos bandos deponen las armas. La sangre se detiene. El poema termina ahí, en ese gesto de contención, y la adaptación de Infobae Ediciones también.

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