Cultura

Paco Ignacio Taibo II considera que fomentar la lectura es “una vacuna contra la desinformación”

Para el escritor mexicano y director de la editorial Fondo de Cultura Económica, leer sirve para eludir el mecanismo de “los centros de poder que se han vuelto fuentes de distorsión sistemática”

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Paco Ignacio Taibo II
Paco Ignacio Taibo II afirmó en Guatemala que una sociedad con hábito de lectura tiene más vacunas contra la desinformación y las campañas de calumnias

El escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), aseguró que una sociedad que posee el hábito de la lectura cuenta con “más vacunas contra la desinformación” y las campañas globales de calumnias.

El escritor, activista y divulgador de la historia participó en la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026) que se realizó en la capital centroamericana, un espacio donde defendió el abaratamiento de los libros y la creación de redes de clubes de lectura para combatir el rezago cultural de la región. Taibo II argumentó la necesidad de transformar el acto de leer en un derecho y un placer popular, rompiendo de manera drástica con las barreras económicas que tradicionalmente han limitado el acceso a la palabra escrita en América Latina.

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“Sociedades que leen más tienen más vacunas contra la desinformación, sobre todo ahora que determinados centros de poder se han vuelto fuentes de distorsión sistemática que mienten con singular alegría”, afirmó.

Democratizar el libro

Al frente de la editorial pública mexicana no tradicional desde principios de 2019, el autor detalló los mecanismos no convencionales que han implementado para llevar la literatura a los rincones más aislados del continente. “Mejoramos las redes de distribución con librebuses y librerías móviles que llegan hasta la última esquina de una sierra perdida, bajamos el precio al mínimo, y generamos una estructura enorme que ya suma 24 mil clubes de lectura ciudadana”, puntualizó.

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El director del FCE destacó el impacto del programa internacional de obsequio de libros 25 para el 25, mediante el cual se han distribuido gratuitamente dos millones y medio de ejemplares en la región, incluyendo territorio guatemalteco. “Buscamos crear curiosidad entre los jóvenes como primer gancho para que se acerquen a la lectura, logrando reactivar un sector que suele estancarse durante la adolescencia”, explicó el escritor de novela negra.

Paco Ignacio Taibo II
Taibo II defendió en la Filgua 2026 el abaratamiento de los libros y la creación de clubes de lectura para combatir el rezago cultural en América Latina

Frente a los rezagos estructurales de alfabetización que golpean a la región, Paco Ignacio Taibo II advirtió sobre el peligro de dotar a la población únicamente con las herramientas básicas de supervivencia. “El primer nivel te permite saber qué dice el letrero de un autobús o cuánto cuestan los tomates, pero la verdadera alfabetización debe dar una segunda salida que logre que las personas sigan leyendo de forma habitual”, argumentó.

Resistencia cultural

El autor de narrativa histórica también abordó el desafío que representan los contextos de comunidades monolingües donde se hablan lenguas originarias que carecen de una amplia tradición escrita. “Buscamos caminitos alternativos a través de las radios comunitarias que leen cuentos en lengua materna y mediante la distribución de libros muy ilustrados y con poco texto para romper con esos atrasos de lectura”, comentó.

Al ser consultado sobre cómo convive su rutina creativa con la gestión burocrática y su militancia de izquierda, Taibo II admitió que se trata de un proceso absorbente al que siempre le faltan horas. “Me he vuelto un escritor de altas horas de la noche y le robo tiempo a la madrugada para escribir, porque el Fondo es un monstruo transnacional que edita 500 títulos anuales en 14 países y absorbe pedazos de tu vida”, confesó.

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/ Mariano Macz]

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