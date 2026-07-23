Gobierno de Guatemala coordina a través de cancillería la repatriación de una joven fallecida en Los Ángeles

Una joven de cabello oscuro con alas blancas etéreas de fondo y nubes ilustra la noticia sobre la coordinación de Guatemala para repatriar a una joven fallecida en Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala sigue el caso de María Luisa Barrios Ventura, la joven de 20 años que murió el 19 de julio tras recibir un disparo en su residencia de Los Ángeles, mientras el consulado ya coordina la repatriación del cuerpo y evalúa qué mecanismo de asistencia podrá cubrir ese proceso.

La víctima era originaria de Coatepeque, Quetzaltenango, y dejó una hija de 1 año. La familia busca trasladar sus restos a su ciudad natal para despedirla junto a sus seres queridos y también recauda fondos para gastos funerarios y apoyo a la niña.

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Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, la misión consular ya contactó a los familiares para orientarlos sobre las gestiones de repatriación. También realiza consultas para establecer si el caso puede ser cubierto por el Programa de Víctima del Crimen del Condado de Los Ángeles.

Si el expediente no califica para ese programa, el apoyo se canalizará a través del Fondo de Asistencia del Guatemalteco Migrante en Situación de Vulnerabilidad y Fallecidos en el Exterior. La asistencia oficial se concentra, por ahora, en acompañar a la familia y destrabar el traslado de los restos.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala sigue el caso de María Luisa Barrios Ventura y coordina la repatriación del cuerpo desde Los Ángeles. (redes sociales)

La policía investiga si el disparo fue una bala perdida o un ataque directo

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes acudieron a una llamada de emergencia por un tiroteo alrededor de las 3:35 en la cuadra 400 de la calle West 103, en el vecindario de Vermont Vista, al sur de la ciudad. Al llegar, encontraron a Barrios Ventura con una herida de bala y los paramédicos la declararon muerta en el lugar.

La investigación preliminar estableció que una persona disparó al menos una vez a través de la ventana del dormitorio, donde la joven dormía. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó después la identidad de la víctima.

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Los detectives analizan dos hipótesis: que se haya tratado de una bala perdida o de un ataque dirigido. Hasta ahora no se informó sobre personas detenidas ni se difundió una descripción de un posible sospechoso.

La policía de Los Ángeles pidió a cualquier persona con información que se comunique con la División de Homicidios del Buró Sur. También habilitó la línea anónima de Crime Stoppers en el 800-222-8477 y el sitio lacrimestoppers.org.

La familia intenta reunir fondos para el funeral y para la hija de la víctima

El dato central del caso es que la familia de María Luisa Barrios Ventura intenta repatriar el cuerpo desde California hasta Coatepeque, mientras las autoridades guatemaltecas revisan si los gastos podrán ser cubiertos por un programa local para víctimas o por el fondo estatal destinado a migrantes fallecidos en el exterior.

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Según la información citada por Soy502, los parientes de la joven impulsan además una campaña en GoFundMe para reunir dinero. El objetivo es cubrir los costos funerarios y sostener a la hija pequeña que quedó en la orfandad.

La publicación indicó que Barrios Ventura murió en la madrugada del domingo dentro de su vivienda del sur de Los Ángeles. El medio también consignó que los familiares desean darle el último adiós en Quetzaltenango, donde era originaria.

El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades consulares de Guatemala, que mantienen comunicación con los dolientes para orientar los trámites. En paralelo, la investigación policial continúa abierta sin capturas reportadas hasta el momento.

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