Casa del horror en Ecuador: investigan si una vivienda fue utilizada para torturar, asesinar y desaparecer personas

La Policía investiga qué sucedía en el inmueble. (El Diario)

La investigación por el hallazgo de tres fosas clandestinas en la ciudad ecuatoriana de Portoviejo, en la provincia costera de Manabí, ha cambiado de dirección. Lo que comenzó con el descubrimiento de restos humanos enterrados en un terreno del sector de El Florón 4 ahora se concentra en una vivienda abandonada que, según las primeras hipótesis de la Policía, habría sido utilizada por una organización criminal para retener, torturar y asesinar a sus víctimas antes de ocultar sus cuerpos bajo tierra.

El caso se originó tras una alerta de moradores que reportaron movimientos y elementos sospechosos en un predio de ese sector de la capital de la provincia. Al ingresar al lugar, los agentes localizaron tres fosas clandestinas con restos óseos humanos, un hallazgo que activó un amplio operativo de Criminalística, Medicina Legal y Fiscalía para preservar la escena y recuperar todas las evidencias posibles.

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Sin embargo, conforme avanzaron las inspecciones, la atención de los investigadores se desplazó hacia una construcción ubicada a pocos metros de los enterramientos. Se trata de una vivienda de caña aparentemente abandonada donde los peritos encontraron manchas de sangre y otros indicios biológicos que ahora serán sometidos a análisis de laboratorio para determinar si guardan relación con las personas cuyos restos fueron encontrados en el terreno.

Manabí se ha convertido en un hub del crimen organizado. EFE/ Ariel Ochoa

Para la Policía, la proximidad entre la vivienda y las fosas constituye uno de los principales elementos que sustentan la hipótesis de que el inmueble habría servido como un sitio de cautiverio y violencia extrema. De acuerdo con las primeras líneas investigativas, las víctimas habrían sido llevadas hasta ese lugar, sometidas a torturas y posteriormente asesinadas antes de ser enterradas clandestinamente en el mismo predio con el propósito de ocultar cualquier rastro del crimen.

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El jefe del Distrito Portoviejo, coronel Hugo Amores, informó que todavía no es posible determinar cuántas personas fueron enterradas en el lugar ni establecer su identidad. Esa información dependerá de los trabajos que realizan especialistas en antropología forense, medicina legal y genética, quienes deberán reconstruir los restos recuperados y compararlos con registros de personas reportadas como desaparecidas.

Las autoridades consideran que los hechos investigados no corresponden a un episodio reciente. El estado de los restos recuperados indica que los cuerpos permanecieron enterrados durante un tiempo prolongado, aunque serán los exámenes científicos los que permitan establecer con mayor precisión la data de muerte y las circunstancias en que ocurrieron los homicidios.

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11/01/2024 Imagen de archivo de militares de Ecuador patrullando las calles de Quito en el marco del estado de emergencia por la espiral de violencia SOCIEDAD INTERNACIONAL Juan Diego Montenegro/dpa

Mientras continúan las excavaciones, la Policía mantiene acordonada la zona y ha desplegado equipos especializados para descartar la existencia de nuevas fosas clandestinas. Los investigadores trabajan con apoyo de drones y otras herramientas de búsqueda, mientras Criminalística documenta cada evidencia encontrada tanto en el terreno como en la vivienda bajo investigación.

Una vez concluyan las diligencias judiciales, la Fiscalía deberá definir el futuro del inmueble. Según adelantó la Policía, una de las medidas previstas es solicitar su demolición para impedir que vuelva a ser utilizado con fines delictivos, aunque esa decisión solo podrá ejecutarse cuando todas las pericias hayan finalizado.

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El hallazgo ocurre en una provincia que se ha convertido en uno de los principales escenarios de la violencia asociada al crimen organizado en Ecuador. Manabí alberga rutas estratégicas para el tráfico internacional de cocaína y ha sido escenario de una disputa entre organizaciones criminales que buscan controlar corredores logísticos, puertos y economías ilegales, un conflicto que ha impulsado el aumento de homicidios, secuestros, desapariciones y extorsiones.

Hasta el momento, las autoridades no han atribuido el caso a una organización criminal específica ni han informado sobre personas detenidas. Tampoco han confirmado si las víctimas guardan relación con enfrentamientos entre bandas o si se trata de personas desaparecidas por otros motivos.

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