Casey Affleck, Werner Herzog y Nanni Moretti competirán por el León de Oro en el Festival de Venecia

El Festival de Venecia anunció 20 películas en competencia por el León de Oro en su 83.ª edición

Las últimas películas del director estadounidense Cassey Affleck, del japonés Hirokazu Koreeda, del británico Martin McDonagh, del alemán Werner Herzog o del italiano Nanni Moretti competirán por el León de Oro en el próximo Festival de Venecia, según anunciaron este jueves sus organizadores.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, anunció este jueves la lista de 20 películas que componen la sección oficial de la 83.ª edición del festival, de las que solo una está dirigida por una mujer, la danesa-egipcia May-el-Toukhy

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Entre esa veintena de títulos destaca Company, el cuarto largometraje como director de Casey Affleck, que debutará así en la Mostra con un filme protagonizado por Nick Nolte, mientras que el veterano Herzog estrenará Bucking Fastard, con Kate y Rooney Mara y Orlando Bloom.

El japonés Koreeda competirá con Look Back, la adaptación de un popular manga, y McDonagh volverá a Venecia, donde presentó sus últimas dos películas, con Wild Horse nine, con John Malkovich.

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Otro esperado regreso a las salas venecianas es el del maestro surcoreano Lee Chang-dong, que estrenará Possible Love, inspirado en uno de los capítulos del Decálogo (1988) de Krzystof Kieślowski.

También volverá a la Mostra el italiano Nanni Moretti tras casi cuatro décadas de ausencia. Lo hará con su último trabajo, Succederà questa notte (Sucederá esta noche), con Louis Garrel en el papel principal y que cuenta con coproducción española.

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Nanni Moretti regresará a la Mostra tras casi cuatro décadas con 'Succederà questa notte', una película con coproducción española

Habrá más talento hispano en Bunker una historia del francés Florian Zeller sobre un matrimonio dividido por el dilema moral de construir un refugio atómico para un millonario, protagonizada por los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem.

Y el ítalo-chileno Marco Bechis, conocido por títulos como Garage Olimpo, con una película titulada Ritorno a Buenos Aires, sobre su experiencia como detenido durante la dictadura militar argentina.

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El estadounidense Lance Oppenheim competirá igualmente por el León de Oro con la cinta Prime time, protagonizada por Robert Pattinson y coproducida por el director Ari Aster.

De Italia habrá cuatro obras. Además de la de Moretti, están L’Estranea, de Paolo Strippoli; Il fuoco che ti porti dentro, de Edoardo De Angelis y The eco chamber, de Andrea Pallaoro y último guion escrito por Bernardo Bertolucci, fallecido en 2018.

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El cineasta iraní Ali Asgari, con A bit of life; el ruso Iliá Jrzhanovski, con DAU; el japonés Shinya Tsukamoto, con Mr. Nelson: Did you kill people? y las francesas Un bon petit soldat de Stéphane Brizé; Un peu avant minui, de Nicolas Parissier, y 15/18, de Cédric Kahn, optarán también al León de Oro.

La única mujer en la lista de directoras en la sección oficial es la danesa de origen egipcio May el-Toukhy, que competirá con Woman Unknown, su debut veneciano.

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Marco Bechis llevará a Venecia 'Ritorno a Buenos Aires', una película sobre su experiencia como detenido durante la dictadura militar argentina

La última película de la competición, ya anunciada, es Ink, de Danny Boyle y que servirá de apertura del certamen, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre.

Lista de películas del 83º Festival de Venecia

Lista de las películas que se estrenarán en el 83.° Festival de Cine de Venecia y en sus secciones paralelas e independientes, entre el 2 y el 12 de septiembre, tras el anuncio de la programación realizado este jueves por el director de la Mostra, Alberto Barbera.

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COMPETICIÓN OFICIAL:

Ink , de Danny Boyle (apertura, anunciado previamente).

Company , de Casey Affleck .

A bit of light , de Ali Asgari .

Ritorno a Buenos Aires , de Marco Bechis .

Un bon petit soldat , de Stéphane Brizé .

Il fuoco che ti porti dentro , de Edoardo De Angelis .

Woman unknown , de May el-Toukhy .

Bucking fastard , de Werner Herzog .

15/18 , de Cédric Kahn .

Dau , de Ilya Khrzhanovsky .

Look back , de Hirokazu Koreeda .

Possible love , de Lee Chang-Dong .

Wild horse nine , de Martin Mcdonagh .

Succederà questa notte , de Nanni Moretti .

Primetime , de Lance Oppenheim .

The echo chamber , de Andrea Pallaoro .

Un peu avant minuit , de Nicolas Pariser .

L’estranea , de Paolo Strippoli .

Mr. Nelson, did you kill people? , de Shinya Tsukamoto .

Bunker, de Florian Zeller.

"Ink", de Danny Boyle, será la película de apertura del certamen

HORIZONTES - LARGOMETRAJES:

La ragazza con la leica , de Alina Marazzi .

Burning Giants , de Phuttiphong Aroonpheng .

What belongs to others , de Grzegorz Debowski .

Una storia , de Anna Foglietta .

La città dei vivi , de Edoardo Gabbriellini .

Falling house , de Mohsen Gharaei .

Too much sugar , de Robert Greene .

The difficult bride , de Rubaiyat Hosssain .

La maison du vent , de Auguste Bernard Kouemo Yanghu .

I figli della scimmia , de Tommasso Landucci .

A day in the life of Jo: chapter phaedra , de Jacqueline Lentzou .

Oasis , de Jannis Lenz .

Until the day ends , de Jelena Maksimovic .

La moula , de Jérôme Pierrat .

Lovers in the blue night , de Anuparna Roy .

Un détour par Diane , de Ann Sirot y Raphaël Balboni .

The colour of the sun , de Xavier Tera .

Eklipse , de Manuel Wetscher .

Big little things, de Michelle Zhou.

HORIZONTES - CORTOMETRAJES:

Angelo Azzurro , de Tommaso Acquarone .

Tesztpályá , de Lydia Cornett .

Mothmama , de Jessica Di Costa .

Una fortaleza , de Alba Gaviraghi .

Los poderos , de Salim Jalles .

Head of a camel , de Shannon Lee .

The tropic of the Mourning Gecko , de Stavroz Markoulakis .

Sasso, carta, forbici , de Virginia Mori .

Bleu au loin , de Amir Houshang Moein .

Man made lake , de Annie Ning .

A few moments of happiness , de Shaden Safieddine Tazi .

Silence , de Pavlo Shpegun .

Paper plane, de Saoirse Ronan.

Werner Herzog presentará 'Bucking Fastard' en el Festival de Venecia con Kate y Rooney Mara y Orlando Bloom en el elenco

FUERA DE CONCURSO - SERIES:

Peccato, de Valerio Vestoso (Italia).

FUERA DE CONCURSO - CORTOMETRAJES:

Flesh impact , de Maggie Gyllenhaal .

Wild asparagus , de Avi Mograbi .

They’re here, de Laura Poitras y Rachel Mueller.

FUERA DE CONCURSO - FILM ON FILMS:

Juso per ferie , de Karen Di Porto .

Nino - un film su Nino Rota , de Walter Fasano .

The pervert’s guide to utopias , de Sophie Fiennes .

Joie de vivre , de Luca Guadagnino .

Twist and shoot mister Suzuki , de Yves Montmayeur .

Intermission, de Yonfan.

FUERA DE CONCURSO - NO FICCIÓN:

Be brave , de Francesco Carrozzini .

What loves builds , de Russel Crowe .

Burgundy , de Michael Dweck y Gregory Kershaw .

Musk , de Alex Gibney .

The road to Jericho , de Amos Gitai .

Citizen Osama , de Ahmed Hassaouna .

Union Town , de Barbara Kopple .

Holy wood dust , de Victor Kossakovsky .

Letters from the silenced country , de Andrei Kutsila .

Biografía de Jorge Luis Borges , de Mariano Llinás .

My undesirable friends: Part II - Exile , de Julia Loktev .

Boatbuilders , de Luke Lorentzen .

Imperium , de Sergei Loznitsa .

The living legacy of Kabuki , de Takashi Miike .

Queer Edward II , de Theo Rollason .

Oasis: Don’t look back in anger , de Dyland Southern y Will Lovelace .

Dust , de Tsai Ming-liang .

Everest: The other side , de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin .

From inside out - The architecture of Peter Zumthor, de Wim Wenders.

FUERA DE CONCURSO - FICCIÓN:

Dio ride , de Giovanni Veronesi .

Nessun dolore , de Gianni Amelio .

Let us through, dear ancestors , de Lav Diaz .

Father Jo , de Barthélémy Grossmann .

Scherzetto , de Mario Martone .

Place to be , de Kornél Mundruczó .

No paradise if you are killed by a woman , de Halkawt Mustafa .

Arrested memory , de Sabu .

The basics of philosofy , de Paul Schrader .

Un bon avocat , de Tristan Séguéla .

Jupiter, de Alexandre Smia.

VENECIA ‘SPOTLIGHT’ - PROYECCIONES ESPECIALES:

Sumo: Spirit weights nothing , de Erik Shirai .

Conversation with the sea , de Muayad Alayan .

Hombre al agua , de Gael García Bernal .

Serpenti , de Roberto de Paolis Maino .

Furies , de Rami Kodeih .

Guria , de Levan Koguashvili .

Ground floor , de Gábor Reisz .

I matter , de Alina Serban .

Dai nostri inviati. La Rai racconta la Mostra di Cinema di Venezia 2001-2012, de Giuseppe Giannotti, Enrico Salvatri e Nicoletta Berardi.

SEMANA INTERNACIONAL DE LA CRÍTICA DE VENECIA:

El fin de los tiempos , de Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas .

Meteorito , de Sebastián Múnera .

The H@llow man , de Kamel Laaridhi .

London , de Victor Di Marco y Márcio Picoli .

Our share of Sand , de Shalini Adnani .

Prima della guerra , de Tommaso Usberti .

Zoom in, zoom out, de Dong Jie.

JORNADAS DE LOS AUTORES:

A veces me entra tristeza, otras veces rebelión , de María Aparicio .

Salón de belleza , de Nathalia Acevedo .

Agatha the writer , de Kuba Dorabialski .

Balcanica , de Nicola Sorcinelli .

Camouflage , de Mykyta Gibalenko .

Dear Ajayi , de Damilola Orimogunje .

I plant my hand in the garden , de Boris Hadžija y Hoda Taheri .

Les Indes , de Pauline Julier y Nicolas Chapoulier .

My notes on Mars , de Lili Horvát .

Une femme aujourd’hui, de Robert Guédiguian.

Fuente: EFE

[Fotos: Alessandra Tarantino/archivo AP y archivo Infobae]