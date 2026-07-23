Ciencia

Cómo la pesca intensiva obliga al pez navaja perlado a cambiar su ciclo vital y desafía su supervivencia

Estudios científicos advierten que la captura masiva de esta especie mediterránea provoca transformaciones en su dinámica social y genética, planteando un nuevo reto para la conservación marina

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Pez navaja perlado juvenil rosado y amarillo con líneas claras, parcialmente enterrado en arena fina, con burbujas; una red y peces borrosos al fondo.
El pez navaja perlado nace hembra y cambia de sexo a macho si sobrevive y crece lo suficiente en el Atlántico y el Mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo de vida del pez navaja perlado está marcado por una transformación sexual y una organización social poco común en el mundo marino. Un reportaje de la revista National Geographic cita el trabajo de Margarida Barcelo-Serra, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en Mallorca, quien describe que todos los individuos nacen hembras y establecen un territorio propio en los fondos arenosos del Atlántico y el Mediterráneo, donde cazan camarones y se ocultan bajo la arena para dormir.

Las investigaciones recogidas revelan que, al sobrevivir el tiempo suficiente, estas hembras se transforman en machos, asumiendo el control de un grupo de hembras. El estudio detalla que el macho dominante reduce conflictos y retrasa la transición de las hembras, permitiendo que estas crezcan más antes de cambiar de sexo.

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Red de pesca fantasma flotando en el mar abierto, parcialmente sumergida y atrapada en corales o rocas. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La organización social del pez navaja perlado maximiza el éxito reproductivo porque las hembras grandes producen más huevos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por Barcelo-Serra documenta que solo los ejemplares que logran sobrevivir y crecer lo suficiente llegan a convertirse en machos reproductores. Esta dinámica asegura que el grupo mantenga su cohesión y maximice el éxito reproductivo, ya que las hembras grandes producen más huevos.

El ciclo vital del pez está así determinado por esta sucesión jerárquica, en la que la permanencia como hembra y el momento de la transición a macho resultan cruciales para la estabilidad social y biológica de la especie.

Pesca a contrarreloj obliga a los peces navaja a cambiar de sexo antes de tiempo

La extracción masiva durante la temporada provoca que ejemplares jóvenes aceleren su transición sexual, afectando la estructura social y la capacidad reproductiva de la especie. La presión pesquera altera gravemente la dinámica del pez navaja perlado.

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Bajo el agua, varios peces navaja perlados nadan sobre un fondo arenoso, algunos semienterrados, mientras una red de pesca desciende a la derecha.
La pesca en las Islas Baleares puede extraer hasta el 60% de la población de pez navaja perlado en pocos días y afecta sobre todo al macho dominante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de pesca, especialmente en las Islas Baleares, los ejemplares son capturados en grandes cantidades, y hasta el 60% de la población puede ser extraída en solo unos días, según advierte Margarida Barcelo-Serra. El macho dominante, por su tamaño y conducta, suele ser el primero en caer en las trampas.

La ausencia repentina de machos adultos obliga a las hembras jóvenes a cambiar de sexo antes de alcanzar el tamaño óptimo. Los datos del estudio muestran que, en áreas protegidas, los peces alcanzan un promedio de 17,4 centímetros y cerca de cuatro años de vida, mientras que en zonas pescadas, el tamaño medio es unos 2,5 centímetros menor y la edad promedio se reduce a dos años. Este cambio precoz afecta la capacidad reproductiva, ya que las hembras más grandes producen más descendencia.

Una lancha de motor con tres hombres, uno con caña de pescar, otro con red y el tercero de pie. Fondo de colinas verdes, mar, rocas y pájaros volando.
La captura de los machos obliga a hembras jóvenes del pez navaja perlado a cambiar de sexo antes de alcanzar el tamaño óptimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La huella genética de la pesca queda grabada en el ADN del pez navaja

El impacto de la pesca no solo se refleja en el tamaño y la estructura social, sino también en la genética de la especie. El grupo de Kees van Oers, del Instituto de Ecología de los Países Bajos, analizó el ADN de peces de reservas sin pesca y de zonas explotadas y detectó casi 300 diferencias en marcas químicas del ADN. Estas alteraciones afectan genes relacionados con el uso de energía, la excitabilidad neuronal y la regulación del sistema inmune, según cita National Geographic.

Van Oers sostiene que estas modificaciones podrían estar vinculadas al estrés causado por la desaparición repentina de machos en los grupos. Soojin Yi, de la Universidad de California, Santa Bárbara, señala que, aunque las diferencias genéticas son pequeñas y afectan solo una fracción mínima del genoma, estos resultados plantean nuevos interrogantes sobre cómo la presión pesquera podría alterar la biología molecular de la especie.

Un barco pesquero gris con una ola roja y azul en la proa está en un mar verde-azul turbio bajo un cielo nublado, con redes parcialmente vacías y peces escasos visibles bajo el agua.
En las reservas marinas, el pez navaja perlado alcanza un promedio de 17,4 centímetros y casi cuatro años de vida, mientras que en zonas pescadas es más pequeño y vive menos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malin Pinsky, de la Universidad de California Santa Cruz, subraya que el estudio abre la puerta a investigaciones sobre el efecto de la actividad humana en el ADN de especies silvestres.

Reservas marinas como refugio de esperanza y diversidad en los océanos

El modelo de reservas marinas, donde la pesca está prohibida durante todo el año, favorece la conservación del pez navaja perlado. Las investigaciones de Barcelo-Serra muestran que en estas áreas los peces alcanzan mayor tamaño y longevidad, y la población es más diversa, aunque genéticamente similar a la de zonas explotadas.

Pez de colores intensos, arrecife coralino con formaciones azules, naranjas y púrpuras, peces pequeños y un pez payaso en el agua del océano.
El ADN del pez navaja perlado mostró casi 300 diferencias en marcas químicas entre poblaciones de reservas sin pesca y zonas explotadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta similitud genética se explica por su reproducción: machos y hembras liberan gametos en el agua y las larvas pueden viajar largas distancias antes de asentarse.

En estas reservas, los machos pueden crecer y competir por el dominio, expresando todo su comportamiento natural. Al fecundar los huevos de las hembras, las larvas pueden repoblar zonas donde la pesca es intensa y la población está más deteriorada.

Enric Sala, director del proyecto Pristine Seas de National Geographic, destaca que estas áreas protegidas funcionan como reservorios genéticos que preservan la capacidad de adaptación y supervivencia de la especie.

Pez con patrones verdes, rosados y morados, tiene la boca abierta con alimento en un arrecife de coral con agua azul.
Las reservas marinas preservan la diversidad del pez navaja perlado y permiten que sus larvas repueblen áreas afectadas por la presión pesquera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batalla por el pez navaja perlado entre la tradición y la urgencia de conservar

A pesar del impacto positivo de las reservas, los pescadores recreativos en las Islas Baleares notan que cada vez capturan menos peces navaja perlados y que los ejemplares son más pequeños que en décadas anteriores. Margarida Barcelo-Serra advierte que la preocupación por la conservación de la especie va en aumento, ya que la presión por mantener la pesca choca con la necesidad de proteger la viabilidad futura de esta población.

El desafío, según los profesionales y el estudio, es encontrar un equilibrio entre la continuidad de la pesca y la supervivencia a largo plazo del pez navaja perlado. Todo ello ocurre en un contexto donde los cambios forzados en el ciclo vital y las posibles alteraciones genéticas provocadas por la acción humana hacen más urgente la gestión y conservación de la especie.

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