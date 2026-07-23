Cultura

El Teatro San Martín, el Planetario y otros espacios culturales públicos de Buenos Aires suman funciones distendidas para las vacaciones de invierno

Hasta el 1 de agosto, habrá funciones de espectáculos de teatro, música y ciencia con ajustes de luz y audio, sin efectos estroboscópicos y con mayor movilidad. Se requiere reserva previa

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Funciones distendidas en la Ciudad para que todos los chicos disfruten de las vacaciones de invierno
La programación distendida en espacios culturales de Buenos Aires incluye ajustes de iluminación y sonido, elimina efectos estroboscópicos y permite mayor libertad de movimiento

Durante lo que resta de julio y hasta el 1° de agosto, los principales espacios culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ofrecen funciones y actividades con adaptaciones sensoriales pensadas para chicos y familias que requieren entornos más flexibles. La programación incluye ajustes en iluminación y sonido, eliminación de efectos estroboscópicos y mayor libertad de movimiento dentro de las salas.

La propuesta abarca desde teatro y cine hasta talleres para bebés y funciones inmersivas en el Planetario, con entrada libre en varios casos y reserva previa obligatoria en todos.

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En el Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444), el jueves 30 a las 16, Anda Calabaza ofrece un espectáculo musical con canciones, humor y personajes para disfrutar en familia. La Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1) programa sus funciones distendidas los martes de vacaciones. El martes 28, Giorgio llega a Usina repite con funciones a las 13:30 y a las 15:30, y Marisita Music a las 14. Todas las actividades requieren reserva previa.

La Noche de los Museos 2025

El Complejo Teatral de Buenos Aires presenta tres obras con estímulos sensoriales reducidos y flexibilidad de movimiento, sin costo de entrada y con reserva previa. El martes 28 de julio a las 15, el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056) ofrece Manuelita, mi casa es el mundo, una reinterpretación del personaje de María Elena Walsh. En el Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765), ese mismo día va El Gran Circo, clásico de Ariel Bufano sobre los orígenes del teatro nacional. El martes 28 a las 16, la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) presenta Seres que bailan, una obra de danza con música de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Erik Satie.

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El Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento y Av. Figueroa Alcorta) suma tres funciones inmersivas adaptadas, todas a las 11:30, sin costo y con reserva a través de EntradasBA. Se requiere la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). El sábado 25 es el turno de Vuelta por el universo, dirigida a mayores de 10 años y centrada en hitos de la exploración espacial. El miércoles 29 va Veo Veo, para niños de 4 a 8 años, con luces tenues, sonidos moderados y una puesta fulldome para un acercamiento al espacio profundo. Finalmente, el sábado 1° de agosto se proyecta Te quiero, desde el mar hasta el cielo, para chicos de 7 a 12 años.

[Fotos: prensa Ministerio de Cultura CABA]

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