Arturo Pérez-Reverte opina sobre la actitud de Argentina en la final del Mundial: “No seamos injustos, no nos equivoquemos”

Jugadores de la selección argentina agreden a parte del equipo de España, al lado, una fotografía de Pérez Reverte. (Imágenes originales de Reuters/James Lang y Joel Saget / AFP)

La final de España contra Argentina dejó varias imágenes para el recuerdo: del gol de Ferran Torres a las lágrimas de Leo Messi, de la expulsión de Enzo Fernández a Rodri levantando, 16 años después, la copa del torneo. Al alzar el trofeo, decenas de millones de personas de un país gritaron con euforia, mientras al otro lado del Atlántico, otros tantos espectadores miraban con pena la derrota de la albiceleste, que no mostró la mejor de las actitudes en la celebración posterior.

Tan pronto como sonó el pitido final, todos los jugadores y el cuerpo técnico de la selección corrieron a abrazarse en el terreno de juego. Sin embargo, se formó una tangana después de que Leandro Paredes, aparentemente sin provocación previa, golpeó con el puño a Rodri, que fue a pedirle explicaciones al centrocampista argentino. Enseguida, multitud de jugadores acudieron a ver qué había ocurrido, y se pudo ver cómo jugadores e incluso miembros del staff agredían a otros jugadores de España. Minutos más tarde, mientras La Roja celebraba el título, todos los miembros de la albiceleste le darían la espalda a la selección campeona del mundo.

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Las reiteradas faltas de respeto por parte de la selección argentina no han pasado desapercibidas, y desde todo el mundo se ha condenado la falta de profesionalidad de los subcampeones. Tampoco han faltado personalidades españolas hablando de ese momento, entre ellas el escritor Arturo Pérez-Reverte, miembro de la RAE y autor de la saga de El capitán Alatriste. “No seamos injustos, no nos equivoquemos”, escribe el autor en un post de la red social X. “Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina”.

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El escritor Arturo Pérez-Reverte. (Joel Saget / AFP)

“Quien está triste soy yo”

Con estas palabras, el novelista ha querido desvincular a la selección de la sociedad del país al que representa, después de que muchos hayan aprovechado la reacción de jugadores como Leandro Paredes para insultar a los argentinos. Para Reverte, Argentina “es mejor que eso”, y lo que pudimos ver en la final del Mundial “representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina”.

Ante este comentario, son varios los usuarios del país latinoamericano que han lamentado que el escritor se uniera a una “campaña” contra Argentina. “Qué tristeza”, han expresado algunas respuestas, a lo que el escritor ha respondido: “Quien está triste soy yo. Muchas veces manifesté mi cariño y respeto por Argentina, y tengo edad y experiencia suficiente para que no me influyan las campañas pro ni las campañas anti. Vi el partido completo, incluidos los momentos siguientes”.

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Las cámaras de la Federación captaron los momentos posteriores a la victoria y las primeras palabras de los campeones.

De este modo, Reverte ha asegurado que “caza solo” y que sus palabras parten de un juicio propio, compartido por millones de personas. Pese a las críticas que ha recibido el escritor, lo cierto es que incluso desde Argentina se ha condenado la actitud de los jugadores de la selección y, sobre todo, se ha aplaudido a aquellos que sí supieron mantener la compostura. Entre ellos estuvo el Flaco López, quien ha sido masivamente felicitado por ser el único de la albiceleste que no le dio la espalda a los jugadores de España mientras levantaban su merecida copa del Mundial.