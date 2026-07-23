Teleshow

Nati Jota contó la particular decepción amorosa que vivió durante la cobertura del Mundial: “Me dejó rara”

Entre risas y confesiones, la conductora relató cómo un romance fugaz con un hincha argentino derivó en celos, enredos y un final inesperado

Guardar
Google icon

Tras su regreso de los Estaods Unidos, Nati Jota compartió la particular experiencia que tuvo con un chico que se encontraba hinchando por Argentina (ería increíble - Olga)

Durante el Mundial 2026, Nati Jota vivió en carne propia la pasión, las emociones y también los enredos amorosos que suelen acompañar a los hinchas argentinos en cada cita mundialista. La conductora y periodista siguió a la Selección desde adentro, recorriendo estadios, tribunas y fiestas en cada ciudad donde jugó la Scaloneta. Una vez que el sueño de la cuarta estrella se desvaneció ante España en la final, Nati debió regresar a Buenos Aires y, a poco de su vuelta, sorprendió a sus compañeros con una confesión: una decepción amorosa inesperada, vivida con un chico que también seguía a la Selección.

Todo comenzó cuando un joven empezó a llamarle la atención. “El pibe iba a todos los partidos, entonces yo sabía que en el próximo me lo iba a encontrar”, contó Nati en el programa Sería increíble (Olga). Finalmente, el encuentro se dio y esa noche compartieron una salida en la que “sucedieron unos besos, una cosa”. El romance parecía avanzar, y ambos quedaron chateando después del encuentro. “Yo full romántica, yo ya estaba de novia. Yo te digo ‘mi amor, bebé’, al segundo”, reconoció, entre risas, ante la complicidad del resto del equipo.

PUBLICIDAD

La historia se volvió aún más graciosa cuando Nati y sus compañeros debatieron el uso del apodo “mi amor bebé”, con Noe Custodio y Eial Moldavsky bromeando sobre lo peculiar y espontáneo del término. “En la cara se me escapa más que en chat”, admitió Nati, sobre cómo el apodo le salía sin filtro en persona.

La conductora recordó el particular momento que vivió durante su cobertura del Mundial 2026 (Instagram)
La conductora recordó el particular momento que vivió durante su cobertura del Mundial 2026 (Instagram)

Sin embargo, la situación comenzó a ponerse incómoda en una fiesta donde ambos coincidieron. “Nos vemos en una joda. Ahí me incomodé un poco. Yo decía: ‘Tengo un montón de amigos acá... Sentí que tenía novio’. Yo quería volver con mis amigos a la mesa un toque y sentí que le tenía que decir: bueno, voy al baño y...”, relató. El chico, por su parte, parecía querer monopolizar la atención de Nati, algo que la hizo sentir presionada y le generó dudas.

PUBLICIDAD

Pero el verdadero giro llegó cuando, al besar a su conquista, otro muchacho la abordó para advertirle: “Te quiero decir que te cuides, porque mientras estás chapando con este, el amigo te está grabando”. La revelación la descolocó por completo. “Me quiero ir, no me quiero cruzar a mi amor bebé porque estoy con todo esto que tengo que resolver”, confesó, y relató cómo buscó refugio en un joven nicaragüense al que había conocido en la previa. “Casi lloro”, admitió.

La anécdota dio lugar a nuevas bromas del equipo: entre “bebé espía”, “bebé cacha todo” y “bebé Nicaragua”, los compañeros de Nati fueron sumando humor a la situación, mientras ella seguía reconstruyendo los hechos. “El nicaragüense ya se confundía, tipo medio como que me quería chapar y yo… Igual me lo chapé después”, agregó, desatando las risas del estudio.

Ante el particular comportamiento de su "amor bebé", la conductora empezó a desconfiar (Instagram)
Ante el particular comportamiento de su "amor bebé", la conductora empezó a desconfiar (Instagram)

El desconcierto creció al notar que su “amor bebé” no le escribía luego del incidente en la fiesta. “Cuando llegué le puse: ‘Che, no me escribiste y me fui’”. La respuesta llegó al día siguiente: “Es que te fuiste así nomás y entendí que algo te pasaba”. Nati le contó entonces la versión que había recibido sobre el supuesto video. “Ah, le voy a preguntar a mi amigo si es verdad y yo tipo: Deberías estar como seguro y decir: ‘No, mirá si te va a grabar...’. Claro. Y me dijo que no me grabó. Yo pensé: ‘Bueno, qué rara esta respuesta’”.

La historia no terminó ahí. Ya en el aeropuerto, antes de regresar a la Argentina, Nati se cruzó con el otro joven que le dijo: “Che, de nada por lo de ayer”, le dijo con un dejo de ironía para cerrar el tema. Entre las bromas de sus compañeros, que propusieron volver a “bebé Nicaragua” y no confiar en ningún “bebé botón”, y las reflexiones de Nati sobre la fugacidad de los romances mundialistas, la periodista cerró la anécdota con una mezcla de resignación y humor: “A mí me dejó rara y nunca más pude recuperar a mi amor”.

Así, entre fiestas, besos, malentendidos y amistades inesperadas, Nati Jota volvió a demostrar que, para los argentinos, el Mundial no solo se juega en la cancha, sino que también deja huellas en el corazón y anécdotas que durarán mucho más que noventa minutos.

Temas Relacionados

Nati JotaSelección ArgentinaMundial 2026Olga

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La emoción de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por los 15 años de su hija Brisa: “Nunca pierdas la frescura”

La actriz y el exfutbolista celebraron el cumpleaños de la adolescente con gran alegría y la promesa de fiesta inolvidable

La emoción de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por los 15 años de su hija Brisa: “Nunca pierdas la frescura”

Mia Khalifa y su cruzada anti Argentina: los rumores de romance con un futbolista y sus actitudes durante el Mundial

La influencer fue una de las figuras internacionales que manifestó su rechazo a la Scaloneta de manera más efusiva. Gestos, provocaciones y las versiones que la vincularon con una figura de la Scaloneta

Mia Khalifa y su cruzada anti Argentina: los rumores de romance con un futbolista y sus actitudes durante el Mundial

La confesión de Alejandro Fiore que sorprendió a Mario Pergolini: “No hay precio para eso”

Durante su visita a Otro día perdido, el actor reveló una costumbre que adoptó cuando era chico y mantuvo a lo largo de su vida

La confesión de Alejandro Fiore que sorprendió a Mario Pergolini: “No hay precio para eso”

Pese a sus disculpas tras la polémica mundialista, cancelaron un tributo a Rosalía en Córdoba

El evento sinfónico se iba a realizar en el Museo Metropolitano de la capital provincial y fue suspendido luego del revuelo causado por posteo de la cantante contra la Selección Argentina

Pese a sus disculpas tras la polémica mundialista, cancelaron un tributo a Rosalía en Córdoba

Cómo es el llamativo curso que lanzó Wanda Nara: “Para que puedan hacer todo sin depender de nadie”

A través de su propia academia, la empresaria asegura tener las herramientas para alcanzar la independencia económica y emocional

Cómo es el llamativo curso que lanzó Wanda Nara: “Para que puedan hacer todo sin depender de nadie”

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

Santiago Ponzinbbio vuelve a pelear en UFC a los 39 años contra una figura de Inglaterra: hora, TV y todo lo que hay que saber

Pagó USD 3 por una vieja chaqueta y descubrió que había pertenecido a una leyenda de la NBA: la vendió por casi USD 90.000

El insólito blooper que protagonizó el arquero argentino del Inter Miami que terminó en el gol de Chicago Fire

Facundo Medina volvió a Villa Caraza con otro futbolista de la Selección tras la final y dio un discurso desde el balcón: “No crean boludeces, es un grupo unido”

TELESHOW

La emoción de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por los 15 años de su hija Brisa: “Nunca pierdas la frescura”

La emoción de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por los 15 años de su hija Brisa: “Nunca pierdas la frescura”

Mia Khalifa y su cruzada anti Argentina: los rumores de romance con un futbolista y sus actitudes durante el Mundial

La confesión de Alejandro Fiore que sorprendió a Mario Pergolini: “No hay precio para eso”

Pese a sus disculpas tras la polémica mundialista, cancelaron un tributo a Rosalía en Córdoba

Cómo es el llamativo curso que lanzó Wanda Nara: “Para que puedan hacer todo sin depender de nadie”

INFOBAE AMÉRICA

Llamas fuera de control: En las últimas horas una serie de incendios consume viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador

Llamas fuera de control: En las últimas horas una serie de incendios consume viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador

Nicaragua: Rosario Murillo denuncia injerencia estadounidense en elecciones pasadas y arremete contra nicaragüenses sin nacionalidad

Detectan en Costa Rica 2,103 beneficiarios fallecidos en la Junta de Protección Social, entre ellos un caso de 1984

La delincuencia juvenil se acelera en Panamá: las denuncias aumentan 23% en un año

Detuvieron a un fugitivo buscado desde 2021 tras tirotearse con policías en República Dominicana