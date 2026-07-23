El barco de “La Odisea” de Christopher Nolan ya había cruzado el Atlántico antes de llegar al cine

Christopher Nolan filmó La Odisea con el Draken Harald Hårfagre, un barco vikingo auténtico y navegable, para priorizar condiciones reales en el mar

La Odisea de Christopher Nolan llegó a las pantallas con una apuesta por la autenticidad que pocos filmes de gran presupuesto intentan: poner una nave real en el mar, con tripulación real, para filmar en condiciones reales. El vehículo de esa decisión fue el Draken Harald Hårfagre, un drakkar noruego plenamente navegable que sustituyó a una nave de guerra griega antigua en la producción, según informó Artnet News.

La película sigue a Odiseo, interpretado por Matt Damon, en su regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, un viaje de diez años que Nolan trasladó a la pantalla con diálogos contemporáneos, acentos estadounidenses y, en lugar de una réplica de utilería, una embarcación con más de mil años de tradición naval a sus espaldas. Esa elección anacrónica fue deliberada, al igual que otros elementos de la puesta en escena.

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Zendaya sostuvo que filmar La Odisea en un barco real hizo más inmersiva su interpretación de Atenea durante el rodaje en el mar - (Universal Pictures)

Emanuel Persson, director de expedición y director general del proyecto Draken, explicó a Artnet News qué hace imposible imitar a esa nave con facilidad. “Hay algo a bordo que no se puede fingir: el peso del roble, el sonido del aparejo, el movimiento de la vela, la tripulación trabajando unida con viento y agua reales”, afirmó. Para Persson, poner una nave real en condiciones reales aporta una verdad distinta a la imagen filmada.

Zendaya, que interpreta a Atenea, describió esa experiencia en un video de detrás de cámaras recogido por Artnet News. “Como actriz, es un lujo estar en un espacio tan inmersivo. No tengo que fingir que estoy en un barco. Estoy en el barco. Estamos en el mar”, declaró.

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El barco que cruzó el Atlántico antes de cruzar la pantalla

La tripulación del Draken enseñó al equipo de Christopher Nolan cómo responden la vela, el aparejo y los remos de la nave frente a los elementos

El Draken Harald Hårfagre no llegó al rodaje de Nolan sin historia propia. Su construcción comenzó en 2010 en Noruega, por iniciativa de Sigurd Aase, magnate del petróleo y el gas, con la técnica de tablones superpuestos y madera de roble, un conocimiento que perduró en la tradición naval noruega. Cuando se completó, la nave medía más de 34,7 metros (114 pies) de eslora y 7,9 metros (26 pies) de manga, con 50 remos y un mástil de 24 metros (79 pies).

Botada en 2012, hizo su primera travesía transatlántica en 2016, con escala en Islandia, Canadá y Estados Unidos, incluida Nueva York. Esos viajes, según explicó Persson a Artnet News, le dieron una comprensión directa de la tecnología naval vikinga como un sistema vivo: la tripulación y cada parte de la estructura debían actuar en conjunto para gobernar la nave en aguas pesadas.

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Persson resumió ese contraste con una imagen precisa: “Se puede estudiar un barco en un museo, pero en cuanto una nave como el Draken entra en olas y mal tiempo empieza a plantear preguntas que solo la navegación puede responder”.

Lo que la tripulación le enseñó a la producción de Nolan

El barco vikingo cruzó el Atlántico en 2016 con escalas en Islandia, Canadá, Estados Unidos y Nueva York antes de llegar al cine de Christopher Nolan - The Odyssey Matt Damon Director - Christopher Nolan July 2026 FP_The_Odyssey_04 FlixPix/Universal Pictures. For editorial use only. Copyright of Universal Pictures. and/or the Photographer assigned by the Movie or Production Company. A Mandatory Credit To the movie company is required. Strictly for use for the promotion of the above film unless written authority gained via the movie company is obtained by the end-user. FlixPix is NOT the copyright owner & acts solely as a service of supply to recognised media outlets.

Ese conocimiento práctico también llegó al equipo de producción. La tripulación del Draken explicó cómo responde la nave a los elementos y cómo los marineros debían manejar la vela, el aparejo y los remos. Persson subrayó que, para ellos, lo principal era que el barco se tratara como una embarcación real, con carácter, límites y fortalezas propios. Respetar esas condiciones, sostuvo, produce algo más potente que una mera decoración.

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Tras el estreno de la película en Oslo el 17 de julio, el Draken quedó abierto al público del 19 al 31 de ese mes. El proyecto tiene planes para futuros viajes por aguas escandinavas y del Atlántico Norte, con el objetivo de mantener la nave en el mar como proyecto de arqueología experimental.

Subir a cubierta, explicó Persson a Artnet News, convierte una idea histórica en una experiencia física de lo que implicaba cruzar el mar en una nave vikinga. Para la tripulación, la exposición que puede generar una película de alcance global no cambia el propósito central del proyecto: mantener viva una tecnología que solo se comprende del todo cuando el viento llena la vela y el casco responde al oleaje.

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