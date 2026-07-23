Crimen y Justicia

Veinte segundos de terror en un bar de Wilde: asaltaron a un matrimonio e investigan si fueron víctimas de una salidera bancaria

Ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en una confitería ubicada sobre la concurrida avenida Mitre. Por el momento, no hay detenidos. El video del hecho

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Violento asalto a matrimonio en café de Wilde captado por cámaras de seguridad

Un matrimonio que tomaba un café en una confitería de Wilde, partido bonaerense de Avellaneda, fue víctima este miércoles de un violento asalto. Mientras dialogaban en el interior del comercio, dos asaltantes con cascos de moto en sus cabezas irrumpieron en el lugar, se abalanzaron sobre ellos y les robaron el bolso que llevaban consigo, en cuyo interior se presume que había una importante cantidad de dinero.

Mientras la UFI N° 1 departamental abrió una investigación de oficio para esclarecer el hecho, debido a que los damnificados hasta este jueves no habían realizado la denuncia correspondiente, los investigadores tratan de establecer si el matrimonio fue víctima de una salidera bancaria.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió alrededor de las 16:15 en la sucursal de Café Martínez ubicada en la esquina de avenida Mitre y Las Flores, a unas 10 cuadras del Triángulo de Bernal.

Interior de café con mesas, sillas y clientes. Dos hombres con casco entran, uno sujeta a un cliente. Empleado detrás de barra. Fecha y hora en la esquina superior derecha
Los dos asaltantes irrumpieron en el local con cascos de moto colocados en su cabeza.

El video que encabeza esta nota muestra la secuencia completa. A los delincuentes, que continúan prófugos y son intensamente buscados por personal de la Policía Bonaerense, le bastaron poco más de 20 segundos para concretar el robo.

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De un momento a otro, ingresaron armados y con sus rostros ocultos a la confitería, se dirigieron hacia las víctimas y, luego de algunos forcejeos, sustrajeron el bolso que una de las víctimas había dejado en la silla que se encontraba al lado suyo.

Interior de un café con mesas y sillas. Un hombre agrede a dos personas en una mesa, mientras otros clientes observan. Círculo rojo enmarca la acción
Investigan si el matrimonio fue víctima de una salidera bancaria.

En medio de la desesperación, una clienta, de cabello rubio, sweater negro y pantalones blancos, trató de escabullirse entre los ladrones para escapar del lugar, pero tropezó y cayó al piso. A pesar de ello, trató de reincorporarse por sus propios medios, tomó el teléfono celular que se le había caído de sus manos y trató de abrir la puerta del local. Sin embargo, los asaltantes fueron más veloces que ella, le ganaron de mano, salieron a la vereda con el botín y escaparon a bordo de las dos motos de alta cilindrada que habían dejado estacionadas en la puerta.

Vista aérea de un café con varias mesas y sillas. Un asaltante agrede a una mujer en el suelo mientras otro sujeta a un hombre en una mesa
Los delincuentes tomaron el bolso y se fugaron en dos motos de alta cilindrada.

Los asaltantes se fugaron a toda velocidad en dirección a Villa Domínico y, según trascendió, fueron seguidos desde el centro de monitoreo ubicado a seis cuadras del lugar del hecho. No obstante, a unas 40 cuadras la Policía les perdió el rastro.

Si bien la investigación está enfocada en dar con el paradero de los asaltantes, la grabación registrada por una cámara de seguridad instalada en el interior del café muestra la llamativa pasividad de una pareja que estaba sentada al lado de las víctimas. Según se observa en la filmación, en ningún momento atinaron a reaccionar para impedir el robo o, en su defecto, tratar de huir para que no le robaran sus pertenencias.

“Justo estaba atendiendo, voy adentro y cuando salgo veo que se arma el revuelo en el Martínez”, explicó esta mañana Roque, el canillita que trabaja en el puesto de diarios situado justo frente al comercio donde ocurrió el robo.

La causa está en manos del fiscal Gastón Fernández, de la UFI N° 1 departamental, que trabaja para determinar las circunstancias del ataque y localizar a los principales sospechosos.

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