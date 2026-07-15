¿Quién es Telémaco?, ¿y Circe?: una guía de los personajes de "La Odisea" de Christopher Nolan (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

¿No has leído La Odisea desde la secundaria? No te preocupes, no necesitas un título en literatura clásica para entender la adaptación de Christopher Nolan. Uno de sus principales objetivos era hacerla accesible y cercana al público moderno.

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“Es algo que todos conocemos un poco, algunos sabemos mucho y otros no sabemos nada”, declaró Nolan. “Estamos haciendo la película para abarcar toda la gama de relaciones que tiene la gente con este texto fundamental de esta increíble historia”.

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Pero, por si acaso, aquí tenéis una breve introducción sobre quién interpreta a quién en La Odisea. La película se estrena en cines el 17 de julio.

Matt Damon (Odiseo)

El rey de Ítaca y artífice de la estratagema del caballo de Troya que puso fin a la guerra, el largo viaje de Odiseo de regreso a casa para reclamar su reino y reunirse con su esposa, Penélope, y su hijo, Telémaco, a quien dejó cuando era un bebé, es fundamental en el poema.

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“Es un protagonista muy complejo, lo cual me encanta, y Chris revela el cómo y el por qué a su manera, y muchas cosas se aclaran al final de la película, lo que explica gran parte de su comportamiento inicial”, dijo Damon. “Creo que para una historia de esta envergadura, es maravilloso tener un personaje tan humano en el centro. Desde luego, no es perfecto. Y vive con las consecuencias de sus actos. Y eso es lo que determina su comportamiento”.

Matt Damon como Odiseo

Anne Hathaway (Penélope)

Penélope, reina de Ítaca, lleva veinte años esperando el regreso de su esposo Odiseo, mientras más de cien pretendientes se instalan en el palacio, compartiendo su comida y bebida, con la esperanza de que se case con alguno de ellos. Además, ha sido objeto de debate durante miles de años, un personaje enigmático sobre el que cada generación proyecta su propia visión.

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“Probablemente sea el personaje más conocido que he interpretado. Pero solo la conocemos hasta donde alcanza nuestra vista”, dijo Hathaway. “No quería negar nada de lo que la gente haya sentido alguna vez sobre Penélope: que era, ya saben, la imagen de la modestia, un dechado de paciencia, todo eso. Pero un dechado de paciencia no es una persona. Así que pensé: ‘De acuerdo, aceptemos que así es como el mundo la ve’. ¿Quién es ella cuando nadie la ve?”.

Anne Hathaway como Penelope (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

Tom Holland (Telémaco)

Telémaco, el único hijo de Odiseo, no ha visto a su padre desde que era un bebé. Ya adulto y con la amenaza de los pretendientes cada vez más presente, emprende su propio viaje para encontrar más información sobre su padre desaparecido. Ambas búsquedas ofrecen narrativas paralelas en la película, que según Nolan es en parte un regreso a casa y en parte una historia de maduración.

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“Hay momentos en los que parece que estás en una montaña rusa de acción y aventuras, pero él no sacrifica en absoluto la emotividad ni la intimidad entre nuestros personajes”, dijo Holland.

Aunque Telémaco aún no ha conocido a su padre ya adulto, Holland añadió: “A lo largo de la película, se percibe una verdadera conexión entre nosotros dos”.

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Robert Pattinson (Antínoo)

En el poema, hay 108 pretendientes que compiten por la mano de Penélope (y el trono de Ítaca), incluido Antínoo, quien en la película es el principal antagonista en el frente interno. Nolan dijo que Pattinson sacó a relucir su lado más Alan Rickman para interpretar el papel.

“En lo que realmente se centró fue en la idea de su relación con Telémaco. Constantemente le decía: ‘Voy a ser tu padrastro, voy a ser tu padre’. Era una base fascinante, inquietante y a la vez divertida para la villanía”, dijo Nolan. “Me encanta cómo Rob lo basó en hechos del mundo real, en verdades reales sobre su personaje y quién es, y en la cobardía que eso conlleva. Creo que la cobardía es una de las cosas más difíciles de interpretar para los actores, sobre todo para las estrellas de cine”.

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Nolan quería mostrar cómo podría funcionar el caballo de Troya en la práctica (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

Zendaya (Atenea)

Atenea, diosa de la “artesanía, la guerra y la sabiduría” e hija de Zeus, se aparece a Odiseo de vez en cuando a lo largo de la historia.

“Pensaba: ¿cómo le doy vida a lo que es, ya sabes, una diosa?”, dijo Zendaya entre risas. “Pero creo que gran parte de la clave estaba en la historia y en la forma en que él la cuenta. Creo que la humanidad que aporta y el hecho de añadir ese elemento más humano a la idea de una diosa, pero también lo que representa para Odiseo en esta historia, las lecciones que le enseña y por qué se presenta de esa manera y en esos momentos, creo que, en definitiva, le está enseñando una lección y guiándolo a través de algo muy difícil”.

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Lupita Nyong’o (Helena y Clitemnestra)

La ganadora del Oscar interpreta tanto a Helena, la reina de Esparta y dueña del “rostro que lanzó mil naves”, casada con Menelao, como a su hermana Clitemnestra, casada con Agamenón.

“Él (Nolan) mencionó su interés en contar esta historia y no rehuir el costo de la guerra, sino investigarlo y explorarlo a fondo. Por eso, con el personaje de Helen, es como si se la considerara la causante de la guerra. ¿Es eso realmente cierto?”, dijo Nyong’o. “¿Cómo es su vida después de la guerra? Me encanta que podamos vislumbrar eso y que podamos ver el costo de todo. La rabia, el resentimiento, la culpa, la vergüenza, la decepción, la resistencia a todo ello.”

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Lupita Nyong’o interpreta a Helena y Clitemnestra

Charlize Theron (Calypso)

En la mitología griega, Odiseo pasa una larga parte de su viaje de regreso a casa con una ninfa en la isla de Ogigia. Sus motivaciones han sido objeto de mucho debate a lo largo de los años.

Juan Leguizamo (Eumeo)

Un criador de chanchos de Ítaca que se mantiene leal a Odiseo incluso después de que muchos hayan perdido la esperanza de su regreso.

“Él (Nolan) me dijo que era el personaje más leal de la literatura occidental”, dijo Leguizamo. “Yo pensé: ‘Ah, bueno, eso implica mucha responsabilidad’”.

En la película, Eumeo está casi ciego, lo que, según Leguizamo, es un guiño a Homero, de quien algunos historiadores creen que era ciego.

Jon Bernthal (Menelao)

El rey de Esparta y esposo de Helena, quien le cuenta a Telémaco lo que recuerda de Odiseo mientras luchaban juntos en la guerra de Troya.

Benny Safdie (Agamenón)

Rey de Micenas, esposo de Clitemnestra y comandante del ejército griego durante la Guerra de Troya.

Samantha Morton (Circe)

Una poderosa hechicera que se encuentra con Odiseo y sus hombres en su viaje de regreso a casa.

Samantha Morton como Circe

Himesh Patel (Euríloco)

El segundo al mando de Odiseo, que está presente para superar muchos de los obstáculos en su viaje a Ítaca, desde la cueva del Cíclope hasta el Hades.

“En Tenet, aparecí de repente y, como saben, volé o conduje un avión hasta un edificio y luego me fui… En cambio, en esta película, estuve al lado de Matt prácticamente durante todo el rodaje”, dijo Patel. “Es, sin duda, el papel más exigente físicamente que he interpretado”.

Elliot Page (Sinon)

Sinon, un personaje de la mitología griega que aparece en la Eneida, es un veterano de la guerra de Troya.

Una escena de “La Odisea”, con Matt Damon interpretando al héroe imperfecto, Odiseo (Crédito: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures / The New York Times)

Bill Irwin (Cíclope)

El hijo de Poseidón también se encuentra con Odiseo y sus hombres en su viaje de regreso a casa. Nolan y la diseñadora de producción Ruth De Jong se inspiraron en el cuadro Saturno devorando a su hijo, de Francisco Goya, para el diseño, pero fue el actor (quien también interpretó a los robots de Interstellar) quien ayudó a darle alma al personaje.

“No sabíamos cómo lo íbamos a lograr. Sabíamos que íbamos a necesitar todos los recursos posibles, desde animatrónica hasta marionetas y gráficos por computadora. Pero sabía que necesitaba un intérprete que lo analizara a fondo y nos ayudara a encontrar el diseño, a descubrir cómo este personaje viviría y se movería, etc.”, dijo Nolan. “Él no trata al Cíclope como un simple monstruo. Y eso es algo que he aprendido mucho del trabajo de mi amigo Guillermo del Toro a lo largo de los años. Creo que la principal lección de Guillermo en su trabajo es que un monstruo nunca es solo un monstruo”.

Mia Goth (Melantho)

Una sirvienta de la reina Penélope.

Corey Hawkins (Polybus)

Uno de los pretendientes de Penélope.

Travis Scott

Un poeta en la corte de Ítaca.

Fuente: AP