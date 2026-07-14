Colleen Hoover celebra 10 años de Romper el círculo y convierte el aniversario en una causa benéfica

Colleen Hoover donará el 100% de las ganancias de las copias firmadas y personalizadas de It Ends With Us a refugios para víctimas de violencia doméstica - REUTERS/Caitlin Ochs

Colleen Hoover convirtió el décimo aniversario de Romper el círculo (It Ends With Us) en una causa solidaria: donará el 100% de las ganancias de copias firmadas y personalizadas de la novela a refugios para víctimas de violencia doméstica, según informó la propia autora en su cuenta de Instagram y recogió People.

La escritora texana anunció que personalizará ejemplares firmados y que los ingresos generados por esas ediciones especiales se destinarán íntegramente a obras benéficas. La iniciativa no abarca todas las ediciones del libro, sino únicamente las copias personalizadas.

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El aniversario adquiere un peso particular porque Romper el círculo —publicada en 2016 por Atria Books— fue la obra que transformó a Hoover en un fenómeno editorial global. La novela, que la propia autora describió como “el libro más difícil que jamás escribí”, aborda la violencia doméstica desde una perspectiva personal: la escritora ha reconocido que su obra estuvo inspirada en el matrimonio de sus padres y en su propia experiencia de infancia.

Romper el círculo fue la novela que convirtió a Colleen Hoover en un fenómeno editorial global desde su publicación en 2016 por Atria Books

En una entrevista de 2023 con Jenna Bush Hager, recogida por People, Hoover recordó que uno de sus primeros recuerdos fue ver a su padre arrojar un televisor contra su madre, y que creció en un hogar marcado por el maltrato. También relató que su madre logró salir de esa relación y que la recuerda como una mujer fuerte e independiente. Al hablar del impacto del libro, describió esa recepción como algo agridulce: el tema conecta con millones de lectores precisamente porque se trata de una realidad dolorosa y extendida.

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Diez años de un fenómeno editorial

Romper el círculo narra la historia de Lily Bloom, una joven florista que queda atrapada en una relación abusiva con su esposo, el neurocirujano Ryle Kincaid, mientras enfrenta un embarazo inesperado y la reaparición de su primer amor, Atlas. La trama gira en torno al intento de Lily por romper el ciclo de la violencia doméstica que también atravesó su infancia.

La novela tardó años en alcanzar su pico de popularidad. Entre 2021 y 2022, se convirtió en un fenómeno viral en BookTok —la comunidad literaria de TikTok—, lo que disparó sus ventas en España y Latinoamérica. En 2022, Hoover vendió casi 9 millones de libros en todo el mundo, y en 2026 acumula más de 50 millones de copias vendidas a nivel global, según estimaciones recientes.

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Ese mismo año, la autora publicó Volver a empezar (It Starts With Us), la secuela que retoma la historia aproximadamente un año después del final de la primera novela.

It Ends With Us se volvió un fenómeno viral en BookTok entre 2021 y 2022 y disparó las ventas de Colleen Hoover en España y Latinoamérica

El debate cultural que abrió la novela

La representación de las relaciones abusivas en Romper el círculo generó una conversación sostenida sobre cómo la ficción puede interpelar a quienes atraviesan situaciones similares.

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Lectoras de distintos países compartieron en redes sociales que el libro les permitió identificar patrones de violencia en sus propias relaciones, y organizaciones especializadas en violencia de género señalaron que la novela funcionó como un punto de entrada para hablar de un tema que suele permanecer en silencio.

Esa repercusión también atrajo críticas: algunos señalaron que ciertos pasajes romantizaban conductas abusivas, un debate que Hoover enfrentó públicamente y que la llevó a ser más explícita sobre el mensaje que quería transmitir con la historia.

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La adaptación cinematográfica de It Ends With Us se estrenó en agosto de 2024 con Blake Lively y Justin Baldoni, mientras la secuela sigue sin confirmación luego de la disputa legal entre los coprotagonistas

La adaptación cinematográfica

En agosto de 2024, la novela llegó a la pantalla grande bajo el mismo título. La película, dirigida por Justin Baldoni, reunió a Blake Lively como Lily, al propio Baldoni como Ryle, y a Brandon Sklenar, Jenny Slate y Hasan Minhaj en roles secundarios. Lo que comenzó como un proyecto de alto perfil derivó en una disputa legal que dominó los titulares de la industria durante más de un año.

En diciembre de 2024, Lively presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California en la que acusó a Baldoni de crear un ambiente laboral hostil mediante comentarios inapropiados durante la producción. Poco después amplió esas acusaciones con una demanda federal por acoso sexual y represalias, con una cifra cercana a los 500 millones de dólares en daños.

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La película "Romper el Círculo", basada en la novela de Colleen Hoover, aborda temas de trauma infantil y violencia doméstica. (Crédito: Columbia Pictures)

Baldoni respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista Leslie Sloane, con cargos de extorsión y difamación, además de una demanda separada de 250 millones de dólares contra The New York Times. En junio de 2025, un juez federal desestimó las demandas de Baldoni.

En abril de 2026, el mismo tribunal eliminó 10 de los 13 cargos presentados por Lively, incluidas las acusaciones de acoso sexual. Dos semanas antes de que comenzara el juicio previsto para el 18 de mayo de 2026, ambas partes alcanzaron un acuerdo extrajudicial sin compensación económica.

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Los términos del acuerdo, dados a conocer en junio de 2026, establecen que todas las partes renunciaron a cualquier litigación futura, según informó The Guardian y confirmó el Los Angeles Times.

Este tráiler oficial anticipa el estreno del thriller psicológico "Verity La Sombra de un Engaño", la adaptación cinematográfica del libro de Colleen Hoover (Créditos: Sony Pictures)

El universo cinematográfico de Hoover sigue en expansión

La disputa no frenó el interés de Hollywood por las obras de Hoover. En octubre de 2025, Paramount Pictures estrenó A pesar de ti (Regretting You), bajo la dirección de Josh Boone y con Allison Williams y Mckenna Grace como protagonistas.

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En marzo de 2026, Universal Pictures llevó a las salas Nunca te olvidaré (Reminders of Him), con Maika Monroe en el papel de Kenna Rowan, una joven que busca reconstruir su vida tras salir de prisión por la muerte accidental de su pareja. La cinta fue dirigida por Vanessa Caswill.

La próxima adaptación es Verity, el thriller psicológico de Hoover que Amazon MGM Studios prevé estrenar el 2 de octubre de 2026. La película, dirigida por Michael Showalter, reúne a Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett en los roles principales.