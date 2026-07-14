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Muere Ascen López, actriz de series como ‘Machos Alfa’ y ‘Muertos SL’

La Unión de Actores y Actrices ha informado del fallecimiento de la intérprete a los 69 años, semanas antes del estreno de la cuarta temporada de la serie “de su vida”

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Ascen López, actriz de series como 'Muertos SL' y 'Machos Alfa'.
Ascen López, actriz de series como 'Muertos SL' y 'Machos Alfa'. (Isasi Management)

La actriz española Ascensión López Ferreras, más conocida como Ascen López, ha fallecido a los 69 años de edad, tal y como ha informado este martes la Unión de Actores y Actrices en un comunicado publicado en redes sociales. Desde esta plataforma, la institución ha querido enviar su “más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz”.

Con una larga trayectoria tanto sobre el escenario como frente a las cámaras, en los últimos años había ganado una gran popularidad por sus papeles en series como Muertos S.L. y Machos Alfa. Además, también se la había podido ver en producciones como Sentimos las molestias, El inmortal y Mentiras.

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Trailer de la serie 'Muertos S.L.', con Ascen López. (Movistar Plus)

El adiós de la actriz ha coincidido, de hecho, con las semanas previas al lanzamiento de la cuarta temporada de Muertes S.L.. En esta serie, creada por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad y Araceli Álvarez de Sotomayor, López daba vida a Nieves Torralba, una viuda septuagenaria que decide hacerse cargo de la Funeraria Torregrosa tras la muerte de su marido, ayudada por su yerno y en contra de lo que esperaban sus hijas.

El papel de su vida llegó cuando estaba apunto de jubilarse

Nacida en Ávila (Castilla y León) y residente en Madrid, Ascen López se licenció en Arte dramático por la RESAD de Madrid. Sería en el teatro donde diera sus primeros pasos como actriz, con varias producciones teatrales a destacar, como las dirigidas por Ernesto Caballero, Rosaura, el suelo es vida, mileidi y El cuevo graznador grita venganza, en 1985 y 1986, respectivamente. Precisamente, una de las primeras instituciones en emitir un mensaje de despedida ha sido el Centro Dramático Nacional, donde participó en obras como Presas (2008), Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales (2016), Luces de bohemia (2018), Tribus (2020) o El cuaderno de Pitágoras (2022).

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En cine y televisión, se la pudo ver con papeles de reparto en series como Al filo de la ley, Mujeres invisibles, Amar en tiempos revueltos, Sin tetas no hay Paraíso, La que se avecina, Águila roja, Cuéntame, Acacias 38, Velvet, Carone o Servir y proteger. El impulso definitivo llegaría de su participación en series creadas por los hermanos Alberto y Laura Caballero. La puerta de entrada sería Machos Alfa, donde su vis cómica y su naturalidad le sirvieron para hacerse con el papel de la madre de Raúl (Raúl Tejón).

Ascen López en el primer episodio de 'Muertos S.L.'.
Ascen López en el primer episodio de 'Muertos S.L.'. (Movistar Plus)

De ahí pasaría a Muertos S.L., cuyo papel sería, según explicaría más adelante, el trabajo “de su vida”. En una entrevista con Moobys, recordaba cómo la oportunidad de trabajar en esta producción llegó cuando estaba “preparando los papeles para la jubilación”. Todo, claro, quedaría paralizado cuando su agente la llamó para decirle que el papel sería suyo y que ni siquiera sería necesario hacer una prueba. “Esto es el premio más grande de un oficio al que amas”.

Cuatro temporadas después, la serie sigue siendo una de las comedias españolas más exitosas, y Ascen López uno de sus rostros más reconocibles. “Es un disfrute, un disfrute maravilloso”, contaba la actriz al citado medio cuando hablaba del rodaje. “En una de las entrevistas que me hicieron dije que me había tocado la lotería y lo vuelvo a decir: me tocó el gordo”,

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