Alejandro González Iñárritu vuelve al cine con “Digger”, su esperada primera colaboración con Tom Cruise

Tom Cruise afirmó que Digger es un desafío sin precedentes en su carrera, y presentó el primer tráiler de la película de Alejandro González Iñárritu

Después de colgarse de un avión en pleno vuelo, lanzarse en caída libre sobre una motocicleta o escalar el edificio más alto del mundo, Tom Cruise asegura que nunca había hecho algo como Digger, la próxima película del director mexicano Alejandro González Iñárritu, cuyo primer tráiler fue revelado este lunes.

“Nunca había tenido un proyecto que me desafiara de esta manera y tampoco a un director como Alejandro. Cuando nos embarcamos en el proyecto, ninguno de los dos había vivido algo así“, dijo Cruise durante la presentación del adelanto a medios en los estudios de Warner Bros., en la que estuvo presente esta agencia.

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El tráiler muestra a un casi irreconocible Cruise, con muy poco pelo blanco en la cabeza, barriga y abrazado a un peculiar gato viejo, en el papel de Digger, un magnate cuya compañía aparentemente provoca un desastre ecológico que tendrá que resolver él mismo.

A veces con botas vaqueras y sombrero, y otras en pijama de seda paseándose por una casa extravagante con un espejo enmarcado con cuernos de venado y alfombras de pieles de animales, Digger aparece lanzando insultos y reproches a sus empleados mientras el caos se desata a su alrededor.

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“Digger ha metido la pata hasta aquí, y tendrá que sacarnos de esto”, se escucha decir a John Goodman en el papel de un presidente estadounidense mientras se intercalan imágenes catastróficas de enormes masas de hielo derrumbándose, incendios y alertas sobre una posible guerra nuclear.

Conocido por realizar sus propias escenas de riesgo y por ser una de las mayores estrellas de la industria, Cruise aseguró que en esta película pudo usar “todas las diferentes habilidades que desarrollé a lo largo de los años”.

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“No hay nada mejor que situarse, física y metafóricamente, al borde de un precipicio y decir: ‘Vamos a hacerlo. Confío en ti y, sea lo que sea lo que vayamos a hacer, sé que va a ser una experiencia increíble”, apuntó Cruise.

Tom Cruise dijo que en "Digger" pudo aplicar todas las habilidades que desarrolló durante años en escenas de riesgo y actuación

La película marca el regreso de Iñárritu al cine desde Bardo (2022) y supone además su primera colaboración con Cruise, quien aseguró que llevaba décadas queriendo trabajar con el director.

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El actor recordó el impacto que le causó ver por primera vez Amores perros, la ópera prima de Iñárritu, hace 25 años, y elogió el “nivel de habilidad” y el riesgo que tomó en aquella película.

Aunque Iñárritu no estuvo presente, el cineasta envió un mensaje en video en el que aseguró que Digger necesitaba a Cruise tan obviamente “como preguntarse por qué bebes agua cuando tienes sed”.

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El mexicano añadió que, como a Cruise, le tomó toda su trayectoria llegar al momento de hacer una película como esta.

“Los dos sabíamos que, a lo largo de nuestras trayectorias, nunca habíamos hecho nada siquiera parecido a esto. Hacer esta película me exigió todo lo que tenía. Nunca había preparado un proyecto con este nivel de precisión”, dijo el cuatro veces ganador al Oscar competitivo por cintas como Birdman (2014) y Revenant (2015).

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“Creo que los dos sabemos lo que significa condensar toda una carrera en un único momento como este”, añadió.

El director se encuentra actualmente en Londres trabajando en la mezcla de sonido de la película, que llegará a los cines el 26 de octubre y que también cuenta con Emmanuel El Chivo Lubezki como director de fotografía.

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El adelanto además incluye las primeras imágenes de Sandra Hüller y Riz Ahmed en lo que describen como “una comedia de catastróficas proporciones”.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ Warner Bros y EFE/ @tomcruise.