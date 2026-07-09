Cultura

La Feria del Libro Infantil anuncia la continuidad del programa chequelibro para alumnos de escuelas

La propuesta beneficia con 10 mil pesos para compras a los contingentes de los niveles inicial, primario y secundario que visiten el festival literario, que comienza este fin de semana en el Centro de Convenciones

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FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

El programa Chequelibro Escolar continua en la Feria del Libro Infantil con un esquema de incentivo directo: cada alumno que ingrese con su delegación, con visita reservada, recibirá un chequelibro de 10 mil pesos para canjear por un ejemplar en stands adheridos dentro del predio. La acción está impulsada por el Ministerio de Capital Humano y la Fundación El Libro.

La continuidad se ancló en un dato de performance: en la Feria del Libro realizada en abril en La Rural, las visitas escolares crecieron 104% respecto a 2025. Ese resultado funcionó como argumento operativo para sostener el programa en la edición infantil.

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La Feria del Libro Infantil se realiza en el Centro de Convenciones Buenos Aires de este sábado 11 de julio y hasta al domingo 2 de agosto. La entrega del chequelibro se activa exclusivamente para ingresos en contingentes escolares, con reserva previa, y con canje dentro del predio ferial en expositores adheridos.

Un incentivo de compra

La mecánica del programa se diseñó para trasladar el subsidio al punto de venta: el chequelibro se canjea por un ejemplar en los stands adheridos. La acción se ejecuta como trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación de la Nación, dependiente del Ministerio, y la Fundación, con apoyo de los expositores de la Feria.

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Feria del libro infantil y juvenil

Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, dijo: “Estamos muy felices de comunicar que seguimos con la acción en la Feria Infantil del Chequelibro Escolar que lanzamos en la 50° Feria Internacional del Libro. Nos servirá para reforzar y ampliar la presencia de las escuelas en la primera semana de la Feria y además para seguir con nuestro objetivo que es fomentar el hábito de compra y de lectura de los más jóvenes, desde edades más tempranas”.

El texto de comunicación oficial vincula el sostén del programa a la tracción lograda en la feria de abril: el salto de más de 100% en visitas escolares frente a 2025 operó como indicador de demanda y validación del formato. La propuesta también se apoya en la experiencia de circulación: el acompañamiento docente y la posibilidad de que los alumnos recorran pabellones y elijan textos según sus propios criterios.

Los chequelibros se entregarán a instituciones educativas con inscripción previa a través de un formulario. La Feria abre para contingentes escolares entre el 13 y el 17 de julio, de 9 a 17, antes del inicio del receso invernal, y alcanza a los niveles inicial, primario y secundario.

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