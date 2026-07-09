Jack Johnson vuelve a Buenos Aires con un show que mezcla música, cine y cultura surfer

Jack Johnson: "F-Stop Blues", parte de la banda de sonido del documental 'SURFILMUSIC'

Jack Johnson volverá a Argentina con el SURFILMUSIC Tour: tocará el 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires. El anuncio de la gira también informó que habrá una preventa desde el lunes 13 de julio a las 16 y una venta general desde el martes 14 de julio a las 16 hs. Será la primera gira de Johnson por Sudamérica desde 2023. El formato fue presentado como un “nuevo capítulo” que combina música, cine, surf y conciencia ambiental.

El eje del tour se apoyó en el documental SURFILMUSIC sobre la trayectoria del surfer, cantante y compositor como concepto que integró show en vivo y una pieza audiovisual. La gira sumó canciones del catálogo de Johnson y material asociado a una banda de sonido específica. La banda sonora fue publicada mundialmente el 15 de mayo de 2026, firmado por Jack Johnson y Hermanos Gutiérrez.

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El show en vivo acompaña al documental, que reconstruye el recorrido de Johnson desde sus inicios como surfista en la costa norte de Hawaii hasta su trabajo como cineasta en películas de surf como Thicker Than Water (1999) y The September Sessions (2000), antes de su consolidación como cantautor. La película, dirigida por Emmett Malloy, combina material de archivo poco visto —extraído de aquellos primeros filmes de surf y de los registros personales y familiares de Johnson— con reflexiones grabadas en el presente. A través de ese contraste, el documental articula de qué manera la experiencia vivida, la amistad y el espíritu de exploración dieron forma al sonido y a las historias que habitan su música.

El vínculo entre el agua y la escritura de canciones ocupa el centro del relato. Las imágenes captadas durante esos años formativos dentro y fuera del mar terminaron por aflorar, años después, en su trabajo como compositor. SURFILMUSIC reconstruye ese trayecto con la participación de figuras que compartieron esa época: el campeón de surf Kelly Slater, el surfista Rob Machado, la leyenda Gerry Lopez, el director Chris Malloy, los músicos G. Love y Ben Harper, el surfista profesional John Florence, y Kim Johnson.

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Antes de consolidarse en la música, Jack Johnson fue surfista profesional, estudió Ciencias del Cine y lanzó una carrera de discos exitosos junto con proyectos de conservación ambiental en Hawái

Para el tramo en Argentina, Jack Johnson volverá a subirse al escenario con sus compañeros de banda de toda la vida: Adam Topol, Merlo Podlewski y Zach Gill, y el show promete un repaso por los grandes hits del cantautor estadounidense: “Better Together”, “Flake”, “Inaudible Melodies”, “Taylor” y “Sitting, Waiting, Wishing”, entre otros.

Quién es Jack Johnson

Jack Johnson (nacido el 18 de mayo de 1975 en la costa norte de Oahu, Hawái) llegó a la música desde un camino poco convencional: fue surfista profesional antes de que una grave lesión en el Pipeline, a los 17 años, lo empujó hacia la guitarra y el cine. Mientras estudiaba Ciencias del Cine en la Universidad de California en Santa Bárbara, comenzó a componer canciones para documentales de surf que él mismo dirigía, y fue esa banda sonora artesanal la que llamó la atención del productor J.P. Plunier. Con su debut Brushfire Fairytales (2001), construyó un sonido propio —acústico, folk, con aroma a playa— que lo alejó del surf y lo instaló como una voz singular dentro del pop-rock de principios del siglo XXI.

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A lo largo de la siguiente década y media, consolidó esa propuesta con una cadena de álbumes de éxito comercial sostenido: In Between Dreams (2005) llegó al número dos del Billboard 200, mientras que Sing-A-Longs and Lullabies for the Film Curious George (2006), Sleep Through the Static (2008) y To the Sea (2010) alcanzaron el primer puesto. Sus primeros cinco lanzamientos principales obtuvieron certificación de platino en Estados Unidos. Con Meet the Moonlight (2022), producido junto al guitarrista indie Blake Mills, dio un paso hacia terrenos más exploratorios sin abandonar la calma que define su estilo. Paralelamente, fundó su propio sello discográfico, Brushfire Records, y canalizó parte de sus ingresos hacia iniciativas de conservación ambiental y educación en Hawái a través de la Kōkua Hawaii Foundation.

[Fotos: Tahnei Roy / prensa Move Concerts]