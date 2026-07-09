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La peculiar sentencia de Haaland cuando le preguntaron por el favorito en el cruce entre Noruega e Inglaterra

El delantero de 25 años señaló a los británicos como los grandes candidatos y, fiel a su estilo, bromeó sobre las posibilidades de su equipo. Remarcó que está “sorprendido” por la brillante actuación de los nórdicos en la Copa del Mundo 2026

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Erling Haaland se asentó como una de las grandes estrellas del Mundial 2026 al liderar a Noruega para que llegara a los cuartos de final tras eliminar a Brasil. En la previa del encuentro contra Inglaterra, el delantero nórdico realizó una llamativa declaración en la que pidió que se “presione al máximo” a los jugadores británicos por ser los grandes favoritos en la llave. El futbolista del Manchester City lanzó frases peculiares a lo largo de toda la Copa del Mundo en las que remarcó que su equipo tiene pocas probabilidades de salir campeón.

En la rueda de prensa previa al choque del próximo sábado a las 18:00 (hora argentina) en Miami, Haaland puntualizó en que Inglaterra es favorita y en que “definitivamente” tiene la presión para avanzar de ronda. Al ser consultado si aprovechará esa situación, lanzó un contundente “sí”.

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Durante una entrevista en 2025 con la revista Time, Haaland sostuvo que Noruega tenía “0,5% de posibilidades” de ganar la Copa del Mundo y que “Noruega nunca ganará el Mundial”. Pese a que posteriormente afirmó que “sería la fiesta más grande de la historia y las escenas en Oslo serían increíbles”, en la rueda de prensa le preguntaron cuál es el porcentaje en el presente. “Aún muy bajo. Hay algunos favoritos”, contestó Haaland.

Inmediatamente, fiel a su estilo distendido, el atacante noruego pidió que la exigencia sea para sus rivales y provocó la risa de los presentes: “Inglaterra es uno de ellos. Creo que todos ustedes (los periodistas) deberían poner toda la presión a los ingleses”.

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Erling Haaland marcó siete goles en el Mundial y convirtió en sus últimos 14 partidos con Noruega (Vincent Carchietta-Imagn Images)
Erling Haaland marcó siete goles en el Mundial y convirtió en sus últimos 14 partidos con Noruega (Vincent Carchietta-Imagn Images)

No me esperaba esto para nada. Lo dije muchas veces, incluso antes del partido contra Brasil, no lo esperaba. Ahora mismo no lo esperaba, para ser honesto, estar en cuartos de final con Noruega en la Copa del Mundo. Es bastante sorprendente, incluso para mí”, argumentó con sorpresa sobre la participación de Noruega en el Mundial.

También describió lo que significó vencer a Brasil y enfrentar a Inglaterra en el torneo que se disputa en Estados Unidos: “Jugar contra Brasil fue una locura para nosotros, los noruegos, y ganar contra Brasil y luego ir a jugar contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial en Estados Unidos es algo muy especial”. Sobre la reacción en su país, completó: “Creo que si ves las escenas grabadas en Noruega, te darás cuenta de que esto no es normal en Noruega, así que es algo muy especial”.

Noruega llegó por primera vez a cuartos de final tras quedar segunda en el Grupo I y eliminar a Costa de Marfil y Brasil, en gran parte por los siete goles de Erling Haaland en cuatro partidos, incluido un doblete en octavos frente a la Verdeamarela. “Para mí es muy especial porque juego en Inglaterra y nací en Inglaterra. También jugar contra compañeros de equipos... será un partido divertido”, remarcó el delantero de 25 años, quien nació en Leeds cuando su padre Alfie jugaba en el equipo británico.

Noruega, la selección que busca dar la sorpresa en este mundial 2026
Noruega clasificó por primera vez a los cuartos de final del Mundial y sueña con unas históricas semifinales (Al Bello/Getty Images/AFP)

“Disfruto muchas cosas. Primero, tener la posibilidad de jugar el Mundial es para mí un gran honor y fue un gran objetivo en mi carrera. Poder estar acá y jugar en grandes escenarios con mis conocidos y amigos contra los mejores equipos del mundo es realmente especial. Creo que para mí, si me tengo que quedar con una cosa, es cuando jugué contra Irak el primer partido. Mirar alrededor tuyo en el estadio, simplemente es difícil asimilar todo porque necesitas simplemente jugar el partido como si fuera un entrenamiento, eso es lo que intento hacer. Es difícil asimilar todo, pero también necesitas hacerlo cuando es el Mundial”, analizó Haaland sobre su participación en la Copa del Mundo.

Durante el campeonato, su popularidad en Estados Unidos creció por su personalidad, acciones fuera del campo y sus goles. Horas después de anotar el tanto decisivo en dieciseisavos ante Costa de Marfil, fue de compras a Dallas para buscar sombreros y botas de vaquero. El recorrido quedó registrado en su canal de YouTube y el video superó las seis millones de visualizaciones en cinco días. “Es algo bueno porque me caen bien los estadounidenses, me parecen muy graciosos. Son divertidos, así que me gusta cómo son”, afirmó.

El partido entre Noruega e Inglaterra dará inicio a las 18:00 (hora argentina) del sábado 11 de julio. El que se imponga en el resultado se medirá en las semifinales al vencedor del cruce entre la selección argentina y Suiza, que se disputará algunas horas más tarde.

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