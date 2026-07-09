El Salvador

Ola de accidentes viales deja dos muertos y 10 lesionados en El Salvador

Los cuerpos de socorro atendieron percances en carreteras del interior y zonas urbanas, con varios motociclistas entre los heridos, mientras las autoridades mantienen investigaciones abiertas para establecer las circunstancias en distintos puntos del país

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El Salvador registró una nueva jornada de accidentes viales con dos muertos y al menos 10 lesionados en distintos puntos del país. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
El Salvador registró una nueva jornada de accidentes viales con dos muertos y al menos 10 lesionados en distintos puntos del país. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El territorio salvadoreño enfrenta una nueva jornada marcada por accidentes viales que han provocado la muerte de dos personas y han dejado al menos 10 lesionados en distintos puntos del país. Los cuerpos de socorro atendieron varios casos en diferentes carreteras del interior del país y zonas urbanas.

El primer accidente tuvo lugar en la carretera al Delirio, cerca del sector conocido como “Aventura del Mono”, en San Miguel. En este hecho, dos vehículos particulares colisionaron de forma frontal. Dos de los ocupantes perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto, mientras que otros dos resultaron con lesiones graves. Los heridos recibieron atención de socorristas y fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial en el oriente del país.

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Horas después, se registró otro percance en la carretera Panamericana, en el tramo que va de Santa Ana hacia San Salvador. En este caso, un vehículo particular y un camión estuvieron involucrados. Personal de socorro acudió al sitio y brindó asistencia prehospitalaria a dos hombres, quienes no fueron identificados.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre las causas de este accidente.

Un choque frontal entre dos vehículos en la carretera al Delirio, en San Miguel, dejó dos fallecidos y dos heridos graves. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Un choque frontal entre dos vehículos en la carretera al Delirio, en San Miguel, dejó dos fallecidos y dos heridos graves. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Seis de los 10 lesionados son motociclistas

Entre los accidentes atendidos recientemente, sobresale el número de motociclistas que resultaron lesionados. Uno de estos casos ocurrió en la calle que conecta Metapán, Santa Ana, con San Miguel Ingenio, cerca del sector Santa Rita. Cruz Roja de Metapán brindó asistencia al motociclista herido y lo trasladó al Hospital Nacional del distrito.

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En otro incidente, un motociclista de 34 años sufrió lesiones sobre el bulevar del Ejército, según reportó Comandos de Salvamento de Ilopango. La víctima fue llevada al Hospital Nacional de San Bartolo.

Durante la mañana del jueves, un camión que transportaba materiales de construcción volcó en la carretera Litoral, cerca del sector La Poza, en Usulután. En este accidente también resultó involucrado un motociclista.

Otro motociclista resultó herido en el kilómetro 84.5 de la Carretera Litoral, a la altura de San Nicolás Lempa, en el municipio de Tecoluca, San Vicente Sur. La víctima relató a los socorristas que intentó evitar atropellar a un perro, lo que ocasionó que perdiera el control. Comandos de Salvamento de Zacatecoluca acudió y estabilizó al lesionado, quien presentaba una lesión expuesta en la pierna derecha, antes de trasladarlo al Hospital Nacional Santa Teresa.

Una cámara de Sivar Seguro registró otro accidente en el que el conductor de un vehículo perdió el control e impactó contra un motociclista en las inmediaciones del Parque Cuscatlán, en San Salvador. Las imágenes muestran el momento del incidente, cuyas causas aún se investigan. El estado de salud del motociclista no ha sido precisado por las autoridades.

Peatón en estado de ebriedad causó un accidente en Cabañas

En las afueras de San Salvador, específicamente en el municipio de Sensuntepeque, Cabañas Este, se reportó otro accidente. Un peatón, aparentemente en estado de ebriedad, fue atropellado por un motociclista. Ambos resultaron lesionados tras el impacto. Equipos de Comandos de Salvamento y otra institución de socorro brindaron atención inicial en el lugar y trasladaron a los afectados a un centro asistencial para recibir atención médica.

En Sensuntepeque, Cabañas Este, un peatón aparentemente ebrio fue atropellado por un motociclista y ambos resultaron lesionados. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
En Sensuntepeque, Cabañas Este, un peatón aparentemente ebrio fue atropellado por un motociclista y ambos resultaron lesionados. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Las autoridades realizarán investigaciones para determinar las circunstancias de este accidente.

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