‘A orillas de sí misma’: 18 artistas en una apuesta coral para sumergirse en el Delta del Tigre

“A orillas de sí misma”: 18 artistas y una apuesta coral para sumergirse en el Delta del Tigre

Paraíso Club, el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) y el director Ciro Zorzoli estrenan el sábado 11 de julio A orillas de sí misma, una pieza de experimentación sonora basada en la novela Arroyo de Susana Pampín que llevará al escenario, a través de la voz, la música y el trabajo espacial, el recorrido íntimo de una mujer por el Delta del Tigre durante más de diez veranos.

La obra tendrá funciones hasta el 29 de julio en el CETC, en Viamonte 1168, en la Ciudad de Buenos Aires. El cronograma incluye presentaciones los sábados 11, 18 y 25 y los domingos 12, 19 y 26 a las 17, además de funciones los martes 14, 21 y 28 y los miércoles 15, 22 y 29 a las 20.30 hs.

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La producción surge de un trabajo de exploración sobre las potencialidades poéticas de la voz hablada que comenzó en 2019 en el marco del Laboratorio de Creación III del Teatro Nacional Cervantes, durante la gestión de Alejandro Tantanian. Esa búsqueda derivó en una puesta que combina voz solista y coral, planos musicales y sonoros, y una dimensión física y espacial pensada desde una perspectiva plástica.

La pieza dirigida por Ciro Zorzoli se estrena el sábado 11 de julio en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

La novela de Pampín, publicada por Editorial Marciana, está construida como un diario íntimo sobre las visitas de una mujer al Delta del Tigre y las reflexiones que ese paisaje despierta sobre su propia existencia. La adaptación escénica trabaja sobre la correspondencia entre el devenir de esa vida y las transformaciones del espacio natural en el que la protagonista se sumerge para encontrarse a sí misma.

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Zorzoli explicó que el proyecto busca hacer aparecer “ese ambiente de naturaleza indómita que lleva a la protagonista a repensar su vida, una y otra vez, acorde pasan los años”. El director señaló que ese efecto se construye “a través del cruce de la voz hablada —tanto solista como coral—, los planos musicales-sonoros, y el despliegue físico y espacial desde una perspectiva plástica”.

El director también definió el punto de partida literario de la obra. “La riqueza de la novela de Susana Pampín desplegó un imaginario potente que dio forma a este proyecto de exploración que invita a la contemplación auditiva y visual, y que, en el mejor de los casos, deseamos nos mueva a reflexionar sobre nosotros mismos”, afirmó.

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Ciro Zorzoli, director de 'A orillas de sí misma'

La pieza está interpretada por un elenco de 18 artistas: Cecilia Ursi, Emilia Ladogana, Eugenia López, Fernando Morales, Fiamma Carranza Macchi, Gaston Guanziroli, Guadalupe Otheguy, Ignacio Torres, Jonás Elfenbaum, Juan Manuel López Baio, Julián Cardoso, Julián Chertkoff, Luciano Kaczer, Maite Mosquera, Marcela Guerty, Natalia Tencer, Roberta Blázquez Caló y Valentina Remenik.

La ficha artística incluye a Eli Sirlin en iluminación, Cecilia Zuvialde en el trabajo visual y Juan Doumecq en producción. La dramaturgia textual y sonora está a cargo de Marcelo Katz, Verónica Grande y el propio Zorzoli; la asistencia artística es de Toia Béhèran y el sonido, de Ernesto Fara y Anibal Tonianez.

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Esta obra marca además la segunda colaboración entre Paraíso y el Complejo Teatral de Buenos Aires, después de la presentación de Centroamérica, del grupo mexicano Lagartijas tiradas al sol, en el Teatro de la Ribera.

La obra 'A orillas de sí misma' es una adaptación de la novela ‘Arroyo’ de Susana Pampín

Zorzoli es egresado de la carrera de Formación del Actor de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. Como director estrenó, entre otras obras, Ars Higiénica en Teatro del Abasto, La Selva Interior en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Estado de Ira en el Teatro Sarmiento, Las Criadas en el Teatro Presidente Alvear, Traición en El Picadero, Premios y castigos en el Teatro Lliure de Barcelona, Tarascones en el Teatro Nacional Cervantes, La verdad en Paseo La Plaza y Teatro Politeama, El Método Grönholm en Paseo La Plaza y Esperando la carroza en el Teatro Broadway.

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También fue responsable del Laboratorio de Creación III en el Teatro Nacional Cervantes y se desempeñó como docente titular de Técnica Actoral y luego de Puesta en Escena en la EMAD. En la actualidad dicta seminarios extracurriculares en esa institución y es docente titular de Dirección III en la Universidad Nacional de las Artes. Por sus trabajos recibió premios Trinidad Guevara, ACE, María Guerrero, Teatro del Mundo, Teatro XXI y Luisa Vehil.