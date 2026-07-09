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Las tres incógnitas en la formación de Argentina que Scaloni tiene que develar de cara al choque ante Suiza por el Mundial

El combinado nacional volvió a entrenarse en Kansas City, aunque el técnico recién realizará este viernes la prueba decisiva antes del duelo por los cuartos de final. Los puestos en los que tiene dudas

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Scaloni monitorea todo en el hogar de la Selección en Estados Unidos: el predio del Sporting Kansas City (Reuters/Denny Medley)
Scaloni monitorea todo en el hogar de la Selección en Estados Unidos: el predio del Sporting Kansas City (Reuters/Denny Medley)

La selección argentina desarrolló su segunda práctica desde su regreso al predio del Sporting Kansas City, su hogar en el Mundial 2026. Luego del infartante triunfo por 3 a 2 ante Egipto (luego de ir perdiendo por 2-0) en Atlanta, el campeón defensor se prepara para otro choque de riesgo contra Suiza, por los cuartos de final de la competencia.

El encuentro está pautado para este sábado desde las 22 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje del portugués João Pedro da Silva Pinheiro. De cara al choque ante los helvéticos, aún no hay certezas. La práctica a puertas cerradas de este jueves no ofreció indicios de la formación, ya que el plantel solo realizó trabajos de fútbol en espacios reducidos.

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La definición del 11 titular llegará en el entrenamiento de mañana, el último antes del partido del sábado. Lionel Scaloni debe definir si repite los once o si realiza algún retoque en la formación, algo que se encuentra en evaluación por parte del cuerpo técnico.

Los interrogantes están puestos en tres sectores. Uno, el lateral derecho: si continúa Nahuel Molina o entra Gonzalo Montiel, vital en la remontada ante Egipto, con asistencia incluida a Lionel Messi. También en el mediocampo (¿se meterá Nicolás González?) y en el acompañante del capitán Lionel Messi (Julián Álvarez o Lautaro Martínez).

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Argentina llega a esta instancia tras una fase de grupos perfecta. El equipo dirigido por Scaloni superó el Grupo J con tres victorias consecutivas: 3-0 frente a Argelia, 2-0 contra Austria y 3-1 ante Jordania. En el primer choque eliminatorio, enfrentó un desafío inesperado frente a Cabo Verde, al que derrotó 3-2 en tiempo suplementario. El pase a cuartos se selló con la remontada épica frente a Egipto: tras estar en desventaja 0-2 durante casi ochenta minutos, la Selección dio vuelta el resultado en el tramo final y se impuso 3-2.

Suiza, por su parte, lideró el Grupo B con siete puntos, tras igualar 1-1 ante Qatar, golear 4-1 a Bosnia-Herzegovina y vencer 2-1 a Canadá. En 16avos, superó a Argelia por 2-0 y, posteriormente, avanzó a cuartos de final tras eliminar a Colombia en una definición por penales, asegurando su lugar entre los ocho mejores del certamen.

En cuanto a desgaste físico, ambos seleccionados están parejos: disputaron una prórroga cada uno hasta el momento.

Cronograma de actividades

Viernes 10 de julio

Entrenamiento oficial más zona mixta con tres jugadores (15 minutos iniciales abiertos a los medios acreditados únicamente por la FIFA): a las 18.30, hora de Argentina.

Conferencia de Lionel Scaloni en Estadio de Kansas: a las 20.30, hora de Argentina.

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