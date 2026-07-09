“Es de las cosas más dolorosas de la vida”: el sentido mensaje de despedida de la madre de Lucas Gámez

Lucas Gámez murió atrapado bajo los escombros de un edificio que se derrumbó en La Guaira por el terremoto en Venezuela

El miércoles por la tarde hallaron el cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino de 8 años que estaba desaparecido en Venezuela por el doble terremoto que sufrió el país el pasado 24 de junio. El menor quedó atrapado entre los escombros de un edificio que colapsó en La Guaira. Hoy, la madre le dedicó un emotivo posteo en las redes sociales para despedirlo: “Duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida”.

Blancalida Martínez Coronado comenzó su posteo, que compartió en su cuenta de Instagram junto a fotos: “Y justo en el rol donde más feliz y segura me sentía: el de maternarte mi Lucas Eduardo. El de ser tu mamá. La mamá de Lucas”.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo que se puede ver en su cuenta, se desempeña profesionalmente como psicooncóloga, una especialidad dentro de la psicología que apunta a brindar atención de salud mental a pacientes con cáncer. En relación a esto, escribió: “Justo yo, que hablo de la muerte con mis pacientes como un proceso natural que deberíamos abrazar. Justo a mí, que le hablé siempre a Lucas sobre la muerte sin satanizarla”.

El sentido posteo que le dedicó la madre a Lucas Gámez

“Ahora me trago mis palabras… porque duelar a un hijo, creo que es una de las cosas más dolorosas que existen en la vida. Mi único consuelo es que voy a reencontrarme contigo en algún momento, mi príncipe”, agregó.

PUBLICIDAD

Para cerrar el emotivo posteo en el que le habló directamente a su hijo, Blancalida escribió: “Te prometo una cosa, Lucas, de este desastre emocional en el que me encuentro hoy, con el dolor más profundo y negro que he podido sentir, voy a construir algo maravilloso para ti, hijo. No sé cómo, ni cuándo. ¡¡Pero lo haré!! Te amo, hijo. Dios, dame las fuerzas”.

Lucas Gámez, hijo de padres venezolanos y nacido en Argentina, había viajado a La Guaira con sus tíos para pasar el feriado en el mar

Ayer, a las pocas horas del hallazgo del cuerpo del chico, su padre Marcos Gámez habló con los medios locales y confirmó su muerte. Además, reflexionó: “Si Dios nos eligió a nosotros para esta tragedia, creo que es para dar un mensaje al mundo, a la humanidad, de que tenemos que reflexionar un poco, sobre todo en temas de cualquier tipo de diferencia que podamos tener”.

PUBLICIDAD

También les dedicó unas palabras a las personas que trabajaron durante el operativo de búsqueda de personas, entre ellas, la de su hijo. “Infinitas gracias a los bomberos, a los rescatistas de los diferentes países que estuvieron, a los trabajadores, a los que sacaban escombros con las uñas, a la Fuerza Armada, que estuvo aquí también ayudando”, dijo.

Hijo de padres venezolanos y nacido en Argentina, Lucas aprovechó el día de la tragedia —feriado en Venezuela— para viajar a La Guaira con sus tíos y pasar el día en el mar. Estuvo en la playa, compró un helado y en un momento volvió al departamento de su tío, ubicado en el segundo piso de uno de los tantos edificios que terminaron destruidos.

PUBLICIDAD

El padre de Lucas Gámez confirmó la muerte del niño y sostuvo que la tragedia en Venezuela deja un mensaje de reflexión para la humanidad

A partir de ese momento, la familia de Lucas lanzó una intensa campaña de búsqueda que pronto trascendió hasta Argentina. Su padre y su madre ofrecieron detalles minuto a minuto sobre los rastrillajes en los restos de la estructura colapsada.

El lunes pasado, cuando el niño habría cumplido nueve años, su familia llevó una torta con velas para celebrar en medio de los operativos. Sus padres anticiparon que aún restaba una remoción importante de escombros y que los trabajos continuarían.

PUBLICIDAD

En su tiempo libre, a Lucas le apasionaba el fútbol. Llegó a jugar en la categoría 2017 del club porteño Defensores de Belgrano, institución que compartió una foto del niño con la camiseta del club.

Lucas jugó en la categoría 2017 del club porteño Defensores de Belgrano

En esa misma publicación, escribieron: “Con profundo dolor queremos compartir con ustedes la confirmación de la muerte de Lucas Gámez Martínez en el terremoto de Venezuela. Lucas defendió nuestros colores jugando en la categoría 2017″.

PUBLICIDAD

“Se encontraba hace dos semanas desaparecido y hoy fue hallado por las autoridades de rescate. Abrazamos fuertemente a su familia en este terrible momento”, cerraron.