“Me siento totalmente indignado”: Abinader exige justicia por la muerte de joven a manos de un policía dominicano

El presidente Luis Abinader se pronuncia por la muerte de un joven dominicano a manos de un cabo de la Policía Nacional, quien le dispara en el abdomen ocasionando la muerte del chico de 18 años. El mandatario expresa su indignación ante el hecho y pide que se haga justicia./ (Policía Nacional)

El asesinato de Darlin Emmanuel Mercado Reyes, un joven de 19 años, tras una intervención policial en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, provocó una reacción inmediata y contundente del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. El mandatario exigió justicia y condenó el hecho, tildando al responsable, un cabo de la Policía Nacional, de “animal” por su conducta.

Durante una intervención ante medios nacionales e internacionales, Abinader expresó su “total indignación” por el crimen, ocurrido cuando Mercado Reyes recibió un disparo durante una actuación policial. El presidente subrayó que el responsable “no merece portar el uniforme” y lamentó profundamente el impacto de la tragedia en una familia a la que describió como honorable. Durante sus declaraciones, el jefe de Estado recordó que el padre de la víctima, Noel Mercado, es pastor evangélico y que la madre del joven permanece hospitalizada debido a la conmoción emocional.

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“Me siento totalmente indignado y tiene que ir a la justicia para que no se repitan nunca esas acciones. Cuando uno ve el video, como lo vi yo, todavía es más indignante. Con una acción que no tenía ningún sentido, totalmente desproporcionada, llevando el luto a una familia honorable”, sostuvo el mandatario.

El presidente dominicano comunicó que el cabo José Francisco Moreta Heredia fue puesto a disposición del Ministerio Público y subrayó que la justicia debe imponer una sanción ejemplar.

“Está en manos del Ministerio Público y la justicia tiene que dar la sentencia proporcional a ese acto incalificable y que solamente, como dije, pudiese ser hecho por un animal. Llevarse la vida de un joven sin ningún tipo de razón”, remarcó Abinader.

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El video muestra a agentes de la Policía Nacional y la DICRIM, que escoltan al cabo José Francisco Moreta Heredia, para presentarlo ante el Ministerio Público, por el homicidio cometido contra Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 18 años, en Santo Domingo Oeste. El caso ha indignado a la sociedad dominicana, ya que no habían motivos para disparar contra el chico./ (Policía Nacional)

Previo a sus declaraciones, la Policía Nacional había informado que el agente ya se encontraba bajo custodia, mientras la sociedad dominicana suma su voz a la condena y exige transparencia en el proceso. El caso ha generado reacciones de indignación tanto en la ciudadanía como en las autoridades, evidenciando el nivel de conmoción social que provoca este tipo de incidentes. La noticia movilizó a representantes de distintos sectores, quienes han solicitado una investigación exhaustiva y sanciones firmes.

El director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, también manifestó su pesar y ofreció condolencias a la familia de la víctima. En un encuentro con Noel Mercado Pérez, padre del joven fallecido, reiteró el compromiso institucional con la justicia y la transparencia.

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“Lamentamos profundamente esta irreparable pérdida. Este es un hecho que nos duele a todos y que nunca debió ocurrir. Se trata de una actuación inaceptable, y el responsable ya se encuentra a disposición de la justicia para responder por sus actos”, afirmó el director policial.

Cruz Cruz enfatizó que espera una sanción ejemplar y destacó la responsabilidad de la Policía Nacional en la rendición de cuentas y el respeto a los derechos ciudadanos. “Hoy estoy aquí no solo como director de la Policía Nacional, sino también como padre, para acompañarlo en su dolor. Quien cometió este hecho debe responder ante la justicia y recibir la máxima sanción que establezca la ley”, afirmó.

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El asesinato de Darlin Emmanuel Mercado Reyes en Herrera llevó a Luis Abinader a exigir justicia y condenar la actuación de la Policía Nacional./ (Redes Endelson Méndez)

El encuentro entre el jefe policial y los familiares de la víctima tuvo lugar en la sede de la policía del sector Buenos Aires de Herrera. Durante esta reunión, se reiteró el compromiso institucional de fortalecer una policía alineada con la ley y orientada al servicio de la sociedad.

La muerte de Darlin Emmanuel Mercado Reyes ocurre en un contexto en el que se busca transformar a la Policía Nacional dominicana. En los últimos años, la institución ha sido objeto de críticas por episodios de uso excesivo de la fuerza y conductas irregulares, lo que ha generado preocupación pública sobre el respeto a los derechos humanos.

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El propio presidente Abinader renovó su compromiso con una reforma profunda, orientada a erradicar prácticas abusivas y garantizar que casos como este no se repitan.

La administración actual impulsa una agenda de transformación policial que incluye capacitación, mecanismos de control interno y la modernización de los protocolos de actuación. Las autoridades han señalado que el objetivo es restaurar la confianza ciudadana y asegurar que la función policial se ejerza bajo estándares de legalidad y respeto a la vida.

Abinader expresó su indignación por la muerte del joven de 19 años en La Cañada de Guajimía, en Santo Domingo Oeste, tras una intervención policial./(Cortesía Presidencia)

El caso de Mercado Reyes ha intensificado el debate sobre la necesidad de acelerar los cambios en la estructura y cultura institucional de la policía. El seguimiento judicial al cabo José Francisco Moreta Heredia será observado de cerca tanto por la opinión pública como por organismos de derechos humanos y sectores sociales.

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El proceso se encuentra actualmente en manos del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades penales del agente involucrado. El desenlace de este caso es visto como una prueba clave para la credibilidad de la reforma policial y para el compromiso del Estado con la justicia y los derechos fundamentales.