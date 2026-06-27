Laurie Anderson llevó a Nueva York un show de celebración de la libertad con ecos de Bob Dylan y Gertrude Stein

Laurie Anderson presentó el espectáculo “Republic of Love” dentro del ciclo de conciertos SummerStage, que se celebra en Central Park de Nueva York

Laurie Anderson presentó su espectáculo Republic of Love en el ciclo de conciertos al aire libre SummerStage, en el marco del 40.º aniversario de esa serie de conciertos al aire libre de Nueva York. El espectáculo reunió canciones propias con textos y obras de figuras como Bob Dylan, Lou Reed, John Cage, Gertrude Stein, William S. Burroughs y Allen Ginsberg, en lo que ella definió como “una celebración de la libertad”. La acompañó la banda de jazz Sexmob, surgida de la escena de improvisación libre alrededor del club Knitting Factory en los años noventa. En declaraciones a la web ARTnews, Anderson describió el programa como una exploración de “estadounidenses que han hablado sobre el gobierno y la libertad”, con “invitados fantasma” que atraviesan toda la velada.

Entre los temas del repertorio figuraron “Big Science” y “Language Is a Virus”, dos piezas clásicas de su repertorio que Anderson revisitó con un nuevo formato instrumental. Sobre “Big Science”, la artista fue directa: “Cuando empezamos a tocarla, pensé: ‘suena exactamente igual que ahora’, con la letra ‘sálvese quien pueda’”. También interpretó “Junior Dad”, una canción de su esposo Lou Reed que ella describió como “una de mis canciones favoritas sobre la paternidad”, y que conecta, en su lectura, con el tema de los Padres Fundadores de Estados Unidos.

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“Republic of Love” reunió canciones de Laurie Anderson con textos y obras de Bob Dylan, Lou Reed, John Cage, Gertrude Stein, William S. Burroughs y Allen Ginsberg

El origen del espectáculo se remonta a una invitación del director teatral y activista Milo Rau, quien convocó a Anderson a participar en un festival en Viena llamado República del Amor. El evento tuvo lugar en la sede de la ORF, la emisora de radio austriaca desde la cual Adolf Hitler anunció la anexión de Austria. “Era bastante obvio por qué sabíamos del auge del fascismo en Estados Unidos”, dijo Anderson. “Era un lugar espeluznante: una especie de búnker, con todos esos micrófonos viejos y un ambiente realmente inquietante de los años 30.”

De esa charla surgió para Anderson la pregunta que dio forma al espectáculo actual: ¿adónde más podía ir ese material? El programa arranca con una cita de Cornel West —“La justicia es como se ve el amor en público”— y recorre voces que van desde Pema Chödrön hasta Arthur Russell, exintegrante de la primera banda de Anderson. “Sus canciones reflejan diferentes maneras de vivir”, señaló. “Puedes ser muy teórico y político, o simplemente mirar por la ventana y contemplar el día.”

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Laurie Anderson describió el momento político de Estados Unidos al cumplirse 250 años de su independencia como "verdaderamente grave"

El espectáculo llega en un momento en que Anderson trabaja en paralelo en un encargo del espacio cultural Tanglewood para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Esa pieza, que se presentará en agosto con músicos de cuerda, profundizará en las preguntas que Republic of Love deja abiertas sobre la posibilidad real de cambiar las cosas. “Lo que está ocurriendo es verdaderamente grave —no hay forma amable de decirlo”, reconoció sin rodeos. Prefirió no abordar el tema de forma directa, explicó, porque ya se debate sin cesar, y porque “escribir canciones tristes de forma indefinida no es algo que quiero hacer tampoco”: el tiempo, subrayó, es limitado.

Laurie Anderson también habló de la muerte reciente del académico budista Robert Thurman, a quien describió como uno de sus maestros más influyentes. Viajó con él al Tíbet y escuchó alrededor de cien veces su enseñanza sobre el Bardo —el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento según la tradición tibetana—, recogida en el libro Liberación al escuchar en el intermedio: Vivir con el Libro Tibetano de los Muertos. “Es tan profundo, y ahora que él está realmente en el Bardo, lo vivo con una intensidad enorme”, dijo. La artista señaló que el período de 49 días que, según esa tradición, dura esa transición, concluye el 3 de agosto, cumpleaños de Thurman. “Así que renace el día de su cumpleaños. ¿Quién tiene la lucidez para calcular algo así? Fue un golpe de genialidad que solo Bob podría haber logrado”, afirmó.

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En el plano personal, Anderson contó que practica retiros de oscuridad total, en los que permanece durante días en completa penumbra como forma de confrontar estados profundos de conciencia. “Hacia ahí me dirijo, mental, emocional e intelectualmente: hacia situaciones en las que uno puede confrontar las cosas de verdad”, explicó. Su próximo retiro será el doble de largo que el anterior, que describió como “una serie de alucinaciones asombrosas” más que como una experiencia de introspección. Reconoció que aún no sabe cómo hablar ni escribir sobre esas vivencias, pero afirmó que es ahí, en ese territorio interior, donde se mueve en este momento.

[Fotos: Reuters/Tom Little; archivo Infobae]