Cultura

Laurie Anderson llevó a Nueva York un show de celebración de la libertad con ecos de Bob Dylan y Gertrude Stein

La artista presentó ‘Republic of Love’ en el ciclo de conciertos de verano en Central Park, con canciones propias, de su esposo Lou Reed y textos de William S. Burroughs y Allen Ginsberg, entre otros

Guardar
Google icon
Laurie Anderson presentó el espectáculo “Republic of Love” dentro del ciclo de conciertos SummerStage, que se celebra en Central Park de Nueva York
Laurie Anderson presentó el espectáculo “Republic of Love” dentro del ciclo de conciertos SummerStage, que se celebra en Central Park de Nueva York

Laurie Anderson presentó su espectáculo Republic of Love en el ciclo de conciertos al aire libre SummerStage, en el marco del 40.º aniversario de esa serie de conciertos al aire libre de Nueva York. El espectáculo reunió canciones propias con textos y obras de figuras como Bob Dylan, Lou Reed, John Cage, Gertrude Stein, William S. Burroughs y Allen Ginsberg, en lo que ella definió como “una celebración de la libertad”. La acompañó la banda de jazz Sexmob, surgida de la escena de improvisación libre alrededor del club Knitting Factory en los años noventa. En declaraciones a la web ARTnews, Anderson describió el programa como una exploración de “estadounidenses que han hablado sobre el gobierno y la libertad”, con “invitados fantasma” que atraviesan toda la velada.

Entre los temas del repertorio figuraron “Big Science” y “Language Is a Virus”, dos piezas clásicas de su repertorio que Anderson revisitó con un nuevo formato instrumental. Sobre “Big Science”, la artista fue directa: “Cuando empezamos a tocarla, pensé: ‘suena exactamente igual que ahora’, con la letra ‘sálvese quien pueda’”. También interpretó “Junior Dad”, una canción de su esposo Lou Reed que ella describió como “una de mis canciones favoritas sobre la paternidad”, y que conecta, en su lectura, con el tema de los Padres Fundadores de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Republic of Love” reunió canciones de Laurie Anderson con textos y obras de Bob Dylan, Lou Reed, John Cage, Gertrude Stein, William S. Burroughs y Allen Ginsberg
“Republic of Love” reunió canciones de Laurie Anderson con textos y obras de Bob Dylan, Lou Reed, John Cage, Gertrude Stein, William S. Burroughs y Allen Ginsberg

El origen del espectáculo se remonta a una invitación del director teatral y activista Milo Rau, quien convocó a Anderson a participar en un festival en Viena llamado República del Amor. El evento tuvo lugar en la sede de la ORF, la emisora de radio austriaca desde la cual Adolf Hitler anunció la anexión de Austria. “Era bastante obvio por qué sabíamos del auge del fascismo en Estados Unidos”, dijo Anderson. “Era un lugar espeluznante: una especie de búnker, con todos esos micrófonos viejos y un ambiente realmente inquietante de los años 30.”

De esa charla surgió para Anderson la pregunta que dio forma al espectáculo actual: ¿adónde más podía ir ese material? El programa arranca con una cita de Cornel West —“La justicia es como se ve el amor en público”— y recorre voces que van desde Pema Chödrön hasta Arthur Russell, exintegrante de la primera banda de Anderson. “Sus canciones reflejan diferentes maneras de vivir”, señaló. “Puedes ser muy teórico y político, o simplemente mirar por la ventana y contemplar el día.”

PUBLICIDAD

laurie anderson
Laurie Anderson describió el momento político de Estados Unidos al cumplirse 250 años de su independencia como "verdaderamente grave"

El espectáculo llega en un momento en que Anderson trabaja en paralelo en un encargo del espacio cultural Tanglewood para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense. Esa pieza, que se presentará en agosto con músicos de cuerda, profundizará en las preguntas que Republic of Love deja abiertas sobre la posibilidad real de cambiar las cosas. “Lo que está ocurriendo es verdaderamente grave —no hay forma amable de decirlo”, reconoció sin rodeos. Prefirió no abordar el tema de forma directa, explicó, porque ya se debate sin cesar, y porque “escribir canciones tristes de forma indefinida no es algo que quiero hacer tampoco”: el tiempo, subrayó, es limitado.

Laurie Anderson también habló de la muerte reciente del académico budista Robert Thurman, a quien describió como uno de sus maestros más influyentes. Viajó con él al Tíbet y escuchó alrededor de cien veces su enseñanza sobre el Bardo —el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento según la tradición tibetana—, recogida en el libro Liberación al escuchar en el intermedio: Vivir con el Libro Tibetano de los Muertos. “Es tan profundo, y ahora que él está realmente en el Bardo, lo vivo con una intensidad enorme”, dijo. La artista señaló que el período de 49 días que, según esa tradición, dura esa transición, concluye el 3 de agosto, cumpleaños de Thurman. “Así que renace el día de su cumpleaños. ¿Quién tiene la lucidez para calcular algo así? Fue un golpe de genialidad que solo Bob podría haber logrado”, afirmó.

En el plano personal, Anderson contó que practica retiros de oscuridad total, en los que permanece durante días en completa penumbra como forma de confrontar estados profundos de conciencia. “Hacia ahí me dirijo, mental, emocional e intelectualmente: hacia situaciones en las que uno puede confrontar las cosas de verdad”, explicó. Su próximo retiro será el doble de largo que el anterior, que describió como “una serie de alucinaciones asombrosas” más que como una experiencia de introspección. Reconoció que aún no sabe cómo hablar ni escribir sobre esas vivencias, pero afirmó que es ahí, en ese territorio interior, donde se mueve en este momento.

[Fotos: Reuters/Tom Little; archivo Infobae]

Temas Relacionados

Laurie AndersonMúsica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un nuevo documental propone un retrato íntimo de la juventud, vocación y trabajo social de Carlos Mujica

La película ‘Padre Mugica a la hora de la luz’, recorre la vida del sacerdote asesinado en 1974 con material de archivo y testimonios de Marilina Ross, León Gieco y Adolfo Pérez Esquivel entre otros

Un nuevo documental propone un retrato íntimo de la juventud, vocación y trabajo social de Carlos Mujica

Mel Brooks, el hombre que se ganó la vida haciendo reir, cumple 100 años

El cineasta y comediante estadounidense, en sus palabras “uno de los judíos más graciosos que han pisado la Tierra”, celebra este domingo su centenario de vida

Mel Brooks, el hombre que se ganó la vida haciendo reir, cumple 100 años

Álex de la Iglesia se pasa a la animación con una película de terror para adultos basada en H.P. Lovecraft

El director español debutará en 2027 con un proyecto en tres dimensiones inspirado en la obra ‘Edades de la locura: El aullido de los genios’, del escritor estadounidense de culto

Álex de la Iglesia se pasa a la animación con una película de terror para adultos basada en H.P. Lovecraft

Un Rembrandt restaurado destapa un guiño familiar antes de su subasta

La limpieza completa de ‘Dejen que los niños vengan a mí’, cuyo valor de venta puede llegar a los 15 millones de dólares, revela por primera vez en una década la pintura original y cambia por completo su interpretación

Un Rembrandt restaurado destapa un guiño familiar antes de su subasta

Una historia de la frontera entre México y Estados Unidos, “la herida abierta donde el Tercer Mundo roza contra el Primero, y sangra”

Un recorrido por la región muestra cómo el Río Grande separa dos países en el mapa, pero no alcanza para explicar una cultura con once mil años de mezcla, despojo, resistencia y creación literaria

Una historia de la frontera entre México y Estados Unidos, “la herida abierta donde el Tercer Mundo roza contra el Primero, y sangra”

DEPORTES

Conmoción en el Mundial 2026: una figura de Países Bajos anunció que su esposa perdió un embarazo

Conmoción en el Mundial 2026: una figura de Países Bajos anunció que su esposa perdió un embarazo

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 27 de junio, partidos, resultados, fixture y el minuto a minuto de la jornada

Los dos jugadores de Argentina que deberán cuidarse frente a Jordania de cara al partido de 16avos del Mundial

Argentina-Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La polémica pole de George Russell en el GP de Austria que sacude a la F1: “Es bandera amarilla y tenes que levantar”

TELESHOW

Así despidieron a Ernestina Pais sus compañeros de la obra El divorcio del año: “Te vas a quedar con nosotros”

Así despidieron a Ernestina Pais sus compañeros de la obra El divorcio del año: “Te vas a quedar con nosotros”

El desgarrador posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para despedir a su madre

La conmovedora despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais: “Fuimos amigos, novios, compañeros y más”

El día que Ernestina Pais se convirtió en la primera y única mujer en conducir CQC

Osvaldo Laport, a punto de cumplir 70 años, habla sobre Billy Elliot: “Esta obra desenmascara a las almas oscuras”

INFOBAE AMÉRICA

El Sahara vuelve a sentirse en Panamá con cielos brumosos y más calor

El Sahara vuelve a sentirse en Panamá con cielos brumosos y más calor

Emergencias por lluvias alcanzan cifras récord en Guatemala durante 2026

El Salvador redefine a la SIGET para que regule solo las telecomunicaciones

“Le mochó la cabeza y cogió a palos el cuerpo”: El atroz crimen de un anciano dominicano decapitado por su sobrino

La película animada “Toy Story 5″ alcanza 379 millones de dólares y consolida su dominio en la taquilla global