Un nuevo documental propone un retrato íntimo de la juventud, vocación y trabajo social de Carlos Mujica

“Padre Mugica a la hora de la luz”, un documental sobre el compromiso cristiano con los más pobres

El documental Padre Mugica a la hora de la luz -disponible en Primer Video- es un acercamiento que amplía el alcance de la vida y el legado del sacerdote argentino más de 50 años después de su asesinato en Buenos Aires. La película de 69 minutos y realizada en 4K, fue dirigida por Walter Peña y Nicolás Cuiñas, producida por Changa Films y Pastoral Villera. Desde entonces, tuvo proyecciones en espacios culturales, sociales y religiosos, además de una gira europea con funciones comunitarias en Madrid, Roma, el Vaticano y París.

El film reconstruye la vida de Mugica entre 1930 y 1974 y repasa su juventud, su vocación religiosa, su trabajo en la Villa 31, hoy Barrio Mugica, su asesinato y la continuidad de su influencia en comunidades populares.

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El largometraje, que ya pasó por funciones comunitarias en Europa, desembarcó en Amazon Prime Video, donde pondrá en primer plano la vida, el asesinato y el legado del sacerdote argentino asesinado en 1975 por la Triple A

Carlos Mugica fue asesinado el 11 de mayo de 1974 después de celebrar misa en la ciudad de Buenos Aires. El documental lo presenta como una figura central del compromiso cristiano con los más pobres y como una referencia del movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

La producción propone una narración construida con archivo, testimonios y memoria viva. Esa estructura busca mostrar las distintas dimensiones de su trayectoria y el lugar que ocupó en la historia social, política y espiritual de la Argentina.

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La película incluye la participación de Víctor Laplace y testimonios de Adolfo Pérez Esquivel, Marilina Ross, Pato Galmarini, León Gieco, el padre Mamerto Menapace, Juan Carlos Schmid, Jorge Benedetti, Ricardo Capelli, el padre Domingo Bresci, el padre Pepe Di Paola, el padre Willy Torres y el padre Ignacio Bagattini, además de vecinos y protagonistas de las comunidades donde Mugica trabajó.

“Padre Mugica a la hora de la luz”

Antes de su estreno internacional en la plataforma, la obra tuvo un recorrido por distintos espacios comunitarios de Europa. Las funciones incluyeron ciudades como Madrid, Roma y París, además de una presentación especial en el Vaticano.

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En el material de difusión, la figura de Mugica aparece vinculada a una idea de Iglesia cercana a las periferias y comprometida con la justicia social. Ese encuadre lo presenta como un sacerdote que eligió caminar junto a quienes tenían menos recursos y ubicar a esas comunidades en el centro de su acción pastoral.