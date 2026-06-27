Mel Brooks, el hombre que se ganó la vida haciendo reir, cumple 100 años

Mel Brooks celebrará este domingo su centenario y reafirma una carrera dedicada a hacer reír a la gente

El comediante y cineasta ha estado esperando este hito. A principios de este año, Judd Apatow tituló su documental retrospectivo sobre él: Mel Brooks: ¡El hombre de 99 años! “Nací para hacer reír a la gente”, dice Brooks en la película. “Así que eso es lo que hago”.

Brooks nació como Melvin Kaminsky en Brooklyn, Nueva York, el 28 de junio de 1926. Después de servir en el Ejército durante la Segunda Guerra Mundial y actuar en el Borscht Belt, Sid Caesar lo contrató como guionista. En su programa Show of Shows, Brooks conoció a Carl Reiner, quien se convertiría en su amigo de toda la vida y con quien creó los sketches del “hombre de 2000 años”.

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Reiner solía bombardear al anciano de Brooks con preguntas sobre cómo era Jesús. “Jesús… sí, sí“, respondía Brooks. “Un muchacho delgado. Llevaba sandalias. Siempre andaba por ahí con otros 12 tipos”.

Después de servir en el Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, Mel Brooks trabajó en el Borscht Belt y luego fue contratado por Sid Caesar como guionista

Brooks llegó a protagonizar comedias clásicas como Los productores, Blazing Saddles, El joven Frankenstein y Alta ansiedad. Todo comenzó, según contó Brooks a Testa agencia en 2021, con su infancia en Williamsburg, Brooklyn.

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“Quería que la fiesta siguiera. Quería que la felicidad, la alegría y las carcajadas nos acompañaran en una etapa más sombría de nuestras vidas, cuando ya no éramos niños”, recordó Brooks. “Una vez me entrevistaron y el reportero me preguntó: ‘¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? ¿Fue ganar el Premio de la Academia? ¿Fue casarte con Anne Bancroft?'. Le respondí que no, para nada. Fue mi infancia. Desde los 4 o 5 años hasta los 9, fue la vida más emocionante, feliz y alegre que alguien podría experimentar.

El reportero preguntó: “¿Qué pasó a los 9 años?”. Le respondí: ‘La tarea’”.

En abril, Brooks envió un mensaje de video a Eddie Murphy para homenajearlo con motivo de su Premio AFI a la Trayectoria. En mayo, anunció que donaría miles de sus documentos y fotografías al National Comedy Center en Jamestown, Nueva York.

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Mel Brooks protagonizó comedias clásicas como “Los productores”, “Blazing Saddles”, “El joven Frankenstein” y “Alta ansiedad”

“Siempre me he enorgullecido de decir que me gano la vida haciendo reír a la gente”, dijo Brooks entonces en un comunicado. “Por eso, saber que mi trabajo tendrá un hogar en el archivo nacional de la comedia y seguirá haciendo reír a la gente me llena de un profundo orgullo”.

Brooks también se ha burlado en ocasiones de la mortalidad. En un sketch de la década de 1980, creó para sí mismo una lápida que funcionaba con monedas y reproducía un mensaje grabado en video. Comenzaba así: “Yo fui Mel Brooks, uno de los judíos más graciosos que han pisado la Tierra".

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Cuando se le preguntó en esa entrevista de 2021 si pensaba mucho en la muerte, Brooks respondió que no. “Dejé de pensar en eso después de cumplir 60 años, porque, si lo hiciera, estaría pensando en ello todo el tiempo. Así que no pienso mucho en eso. Cuando suceda, si es que sucede, será un día triste —para todos menos para mí—“, dijo Brooks, riendo. “Disfruto de la vida”, agregó. “Me gustaría seguir así todo el tiempo que pueda”.

Fuente: AP.

Fotos: HBO; Warner Bros, archivo y EFE/ Facundo Arrizabalaga/ archivo.