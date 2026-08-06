El video del robo en un taller de camiones en Tigre: detuvieron a un sospechoso

Un robo en un taller de camiones quedó filmado y la Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso

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Un hombre fue detenido por la Policía Bonaerense acusado de ser el autor de un robo en un taller de camiones ubicado en la localidad de El Talar, partido de Tigre. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad interior.

Todo comenzó durante la madrugada en un predio ubicado en la intersección de Colectora Panamericana Oeste y Defensa. Al llegar horas después, el dueño del taller advirtió el faltante de dinero en efectivo y cheques y que habían entrado por la fuerza violentando una ventana.

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El acusado fue detenido en un domicilio de San Martín

Al revisar las cámaras, supo que había sido un solo ladrón el que ingresó a robar. Las imágenes -que encabezan esta nota- muestran al delincuente recorriendo una oficina en busca de algo para tapar la cámara. Estaba vestido con un camperón, usaba guantes, una mochila y una bufanda con la que se cubría parte del rostro junto a la capucha. Así, recorrió el lugar hasta que halló una especie de manta, con la que cubrió la lente.

Fuentes policiales informaron que, tras el análisis de esas imágenes y de otras tomadas por cámaras de la zona, sumadas a testimonios incorporados a la investigación, el Grupo Táctico Operativo de la jurisdicción identificó al autor material y realizó un allanamiento de urgencia en un domicilio del partido de General San Martín.

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Allí, los efectivos de la Comisaría Quinta de Tigre aprehendieron al sospechoso: se trata de Ezequiel Eduardo Márquez, de 38 años. Durante el operativo, además, incautaron dinero en efectivo -1.200.000 pesos-, un teléfono celular para ser peritado y vestimenta similar a la utilizada por el ladrón captado por las cámaras.

El sospechoso tras ser detenido

Los registros oficiales reflejan un perfil de Márquez que no pareciera ser el de un delincuente. Tiene un largo historial de empleos en blanco. Trabajó en una fábrica de envases, en otra dedicada al mantenimiento de ascensores y en un par de firmas de reparación de vehículos automotores y motocicletas, entre otros rubros.

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Además, no posee deudas y años atrás fue beneficiario del “Programa Hogar”, que otorga un subsidio para comprar garrafas a quienes no tienen gas natural.

Dinero, vestimenta y un celular, entre otras cosas secuestradas durante el operativo

Lo concreto es que ahora permanece en una celda a disposición de la Justicia. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de El Talar, del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo de la fiscal Karina Bianchi. La causa está caratulada como “robo agravado por efracción y escalamiento” y el detenido será indagado en las próximas horas.

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