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La crisis diplomática de Brasil con Estados Unidos y Argentina se cuela en la carrera presidencial

Dos episodios simultáneos —la revocación de una visa diplomática y la ruptura con Buenos Aires— agravan el pulso entre Lula y los aliados internacionales de la oposición

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante su designación como candidato para optar a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre, en una convención organizada por el Partido de los Trabajadores (PT) en São Paulo (Brasil), el 2 de agosto de 2026 REUTERS/Alexandre Meneghini
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante su designación como candidato para optar a un cuarto mandato en las elecciones presidenciales de octubre, en una convención organizada por el Partido de los Trabajadores (PT) en São Paulo (Brasil), el 2 de agosto de 2026 REUTERS/Alexandre Meneghini
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Brasil atraviesa una doble crisis diplomática con dos de sus socios históricos, Estados Unidos y Argentina, que ha terminado por instalarse en el centro de la campaña presidencial que se resolverá en octubre. El martes, dos episodios casi simultáneos agravaron las relaciones del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva con Washington y Buenos Aires, cuyos mandatarios, Donald Trump y Javier Milei, el presidente brasileño acusa de inmiscuirse abiertamente en el proceso electoral.

El Departamento de Estado confirmó el martes la revocación de la visa de Maria Luiza Ribeiro Viotti, embajadora de Brasil en Washington desde 2023. Un funcionario estadounidense explicó, bajo condición de anonimato, que la medida no implica su expulsión del país: la diplomática podrá permanecer en territorio norteamericano, aunque sin visado válido, hasta que Brasilia conceda el beneplácito a Daniel Pérez, el candidato designado por Trump en junio para ocupar la embajada en Brasilia. Washington sostiene que ese trámite se ha demorado de forma injustificada.

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La presidencia brasileña calificó la decisión de “escalada deliberada de medidas hostiles” motivada por razones ideológicas, según un comunicado oficial. El episodio se suma a otros roces recientes: en marzo, un alto cargo estadounidense que viajaba a un foro sobre minerales críticos en Brasil vio denegada su visa, y el 25 de julio Brasilia rechazó el ingreso de otros dos funcionarios que pretendían reunirse con autoridades electorales, alegando riesgo de “instrumentalización política” a menos de tres meses de los comicios.

Casi al mismo tiempo, Brasil protagonizó un segundo rifirrafe diplomático, en este caso con Argentina, al degradar sus relaciones a nivel de encargados de negocios. La decisión partió de Brasilia como respuesta a los reiterados insultos de Milei hacia Lula en la última semana, entre ellos declaraciones pronunciadas en suelo brasileño durante el acto de lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro, el principal aspirante opositor, al que el presidente argentino asistió en un gesto de respaldo.

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FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúnen en el marco de la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de octubre de 2025 REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúnen en el marco de la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de octubre de 2025 REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Brasil retiró a su embajador de Buenos Aires y notificó a Argentina, mediante nota de protesta, que la relación bilateral quedará limitada a encargados de negocios mientras se mantenga la actitud de Milei, quien ha llamado a Lula “corrupto”, “presidiario” y “ladrón”. El canciller argentino, Pablo Quirno, rechazó disculparse y cuestionó este miércoles la decisión brasileña, calificándola de incongruente y afirmando que Argentina “no piensa pelearse” con su vecino. “La región está cambiando de dirección ideológica. Nosotros eso lo celebramos y esperamos que también suceda en Brasil”, declaró Quirno.

Lula respondió este miércoles en una entrevista pública, en la que afirmó que Brasil “no solo está preparado, sino que va a enfrentar a cualquier persona de fuera que quiera interferir” en el proceso electoral. Flávio Bolsonaro, por su parte, responsabilizó a Lula de haber originado la crisis con Washington, atribuyéndole “incompetencia” diplomática y rencor hacia Trump por los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso el mes pasado a buena parte de las importaciones brasileñas, alegando que Brasilia aplica políticas que restringen el comercio bilateral, entre ellas el sistema de pagos PIX y la regulación de plataformas digitales.

El trasfondo de esta disputa es la carrera hacia la primera vuelta del 4 de octubre, en la que Lula busca la reelección frente a un bloque opositor liderado por el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado en 2023. El impacto electoral de las tensiones diplomáticas resulta, sin embargo, ambiguo. Una encuesta de Genial/Quaest divulgada este miércoles indica que el 43% de los brasileños considera que Lula respondió mal a los aranceles estadounidenses, frente a un 38% que respalda la gestión del Ejecutivo. Un sondeo de Meio/Ideia, también publicado hoy, señala que el 45% de los electores cree que el respaldo de Trump a un candidato reduce sus posibilidades de triunfo.

Ese dato ayuda a explicar por qué Flávio Bolsonaro, pese a haber perdido terreno inicialmente ante la percepción de que él y su hermano Eduardo presionaron a Washington para lograr las sanciones contra Brasil, ha recortado distancias en las últimas semanas y se sitúa ahora unos cinco puntos por debajo de Lula en un eventual balotaje. La política exterior, que Lula pretendía capitalizar como muestra de firmeza soberana, se ha convertido así en un terreno de disputa cuyo saldo electoral ninguno de los dos bandos controla por completo a ocho semanas de las urnas.

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