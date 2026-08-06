El Gobierno de Guatemala lanza Manos Productivas para emplear a reclusos en la fabricación de adoquines

Gobierno de Guatemala inicia programa manos productivas con privados de libertad (Ministerio de Gobernación)

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Guatemala lanzó Manos Productivas para incorporar trabajo y capacitación a la rutina de personas privadas de libertad, con la promesa de reducir el ocio carcelario, reforzar el control interno y acelerar beneficios del régimen progresivo dentro de una reforma más amplia del sistema penitenciario.

La iniciativa arrancó en cuatro cárceles: Pavón, Pavoncito, Cantel y Canadá. Según declaraciones del ministro de Gobernación, Marco Villeda en la RondeGt y el comunicado de prensa compartido y consultado por Infobae, cada centro tiene una meta de 800 adoquines diarios, con una proyección mensual de 52,800 adoquines por establecimiento y de 158,400 adoquines cuando el esquema funcione de manera simultánea en los centros previstos.

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Villeda explicó que el primer proyecto de adoquinamiento se desarrolla en Pavón y abarca un tramo de un kilómetro y medio entre la entrada del centro y la cárcel. El ministro dijo durante la conferencia: “Estamos buscando transformar estas horas de ocio en jornadas estructuradas de trabajo, de capacitación y de disciplina”.

El anuncio se realizó en la escuela del sistema penitenciario de San José Pinula, donde el ministro de Gobernación Marco Villeda supervisó la formación de 300 nuevos guardias penitenciarios y presentó el alcance del programa.

La propuesta convierte horas sin actividad en jornadas organizadas de trabajo, capacitación y disciplina bajo supervisión del Sistema Penitenciario.

Gobierno de Guatemala inicia programa manos productivas con privados de libertad, quienes construiran adoquines (Ministerio de Gobernacion)

El plan vincula producción, infraestructura y beneficios penitenciarios

El Ministerio de Gobernación informó que los adoquines fabricados por los reclusos se usarán para mejorar calles en mal estado. De acuerdo con el Sistema Penitenciario, un solo centro de producción podría fabricar en un mes los adoquines necesarios para pavimentar un kilómetro de camino peatonal, y en tres meses alcanzaría para construir un kilómetro de una calle de doble vía.

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El programa también se conecta con el régimen progresivo previsto en la normativa vigente. Ese esquema permite la redención de dos días de condena por cada jornada laboral cumplida para las personas privadas de libertad que acceden a ese beneficio.

La respuesta central del plan oficial es esta: los internos seleccionados trabajarán en la fabricación de adoquines y, más adelante, en labores de adoquinamiento de vías públicas, con supervisión penitenciaria y como parte de un mecanismo que combina disciplina, formación laboral y reducción de pena. El objetivo declarado es diferenciar a quienes buscan rehabilitarse de quienes persisten en conductas contrarias al orden dentro de las prisiones.

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Villeda sostuvo que el programa “pretende establecer horarios y rutinas, mantener una supervisión constante sobre los participantes, reducir los espacios de ocio, formar habilidades laborales y premiar el cumplimiento de las reglas”. El funcionario agregó que el modelo también servirá para generar información sobre la conducta y el desempeño de los participantes.

Personal del programa Manos Productivas, de la Dirección General de Centros Penales de El Salvador, opera una máquina industrial para la fabricación de productos, con bloques apilados al fondo. (Ministerio de Gobernación )

Las cuadrillas comenzarán con 36 reclusos por centro y controles reforzados

Durante la ronda de preguntas, el ministro precisó que la implementación inicial será con cuadrillas de 36 reos por centro. También afirmó que no se enviará a trabajar fuera de prisión a cualquier interno, sino a personas seleccionadas según su perfil, su nivel de riesgo y su situación dentro del régimen progresivo.

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El funcionario defendió el proyecto frente a dudas sobre seguridad y fugas. Señaló que las salidas se harán con internos uniformados, con esposas y bajo custodia de un grupo de élite de las fuerzas de seguridad del sistema penitenciario.

Villeda dijo que “no es lo mismo cuidar cuatro mil reos que cuidar una cuadrilla de reos para que realicen trabajos de infraestructura pública”. Añadió que un fallo previo en controles no debía cerrar la posibilidad de rehabilitación para todos los privados de libertad con voluntad de acogerse al proceso.

La cartera de Gobernación encuadró Manos Productivas dentro de una estrategia orientada a fortalecer control, seguridad y reinserción social. En esa hoja de ruta también figuran la clasificación de internos, el seguimiento de actividades y la construcción de nuevos centros penitenciarios como El Triunfo y Masagua.

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La iniciativa fue presentada junto con la formación de una nueva guardia penitenciaria

En la misma actividad, Villeda vinculó el programa con la “refundación” del sistema penitenciario. Esa reestructuración incluye una nueva guardia penitenciaria con mejor remuneración y jerarquización, además de la ampliación de infraestructura carcelaria.

Sobre los 300 nuevos agentes en formación, el ministro afirmó: “Estos agentes serán la base a partir de la cual estamos fundando la reforma del sistema penitenciario”. La presentación del proyecto se hizo mientras las autoridades mostraban material audiovisual sobre el inicio de los trabajos.

En otro momento de la conferencia, el titular de Gobernación se refirió a la erupción del Volcán de Fuego y aseguró que la Policía Nacional Civil colaboró en la evacuación de habitantes en riesgo. También indicó que se estableció un perímetro de seguridad para resguardar viviendas y evitar saqueos.

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“Quiero mandarles este mensaje de tranquilidad para decirles que tenemos un perímetro de seguridad realizado con los agentes de policía para resguardar sus pertenencias”, expresó Villeda.