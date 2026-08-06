Más de 170 estudiantes dominicanos reciben un reconocimiento por su desempeño en áreas STEM

Más de 170 estudiantes dominicanos recibieron un reconocimiento por su talento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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La emoción y la expectativa llenaron el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña cuando más de 170 estudiantes dominicanos recibieron un reconocimiento que destaca su talento en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

El acto, encabezado por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, reunió a jóvenes de 25 provincias que participaron en el concurso “Buscamos el Talento del Futuro”, una iniciativa diseñada para fortalecer la educación y abrir nuevas oportunidades en el ámbito tecnológico.

El evento fue organizado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT). El concurso convocó a estudiantes de sexto de secundaria de politécnicos de todo el país, quienes presentaron propuestas innovadoras para resolver desafíos nacionales.

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La iniciativa buscó fomentar vocaciones STEM, impulsar el pensamiento crítico y desarrollar la creatividad entre los jóvenes dominicanos.

Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel, resaltó durante la ceremonia la relevancia de preparar a las nuevas generaciones para los retos del mercado laboral y la transformación digital.

“La formación y la preparación son herramientas esenciales para superar barreras y crear oportunidades”, expresó el funcionario, y llamó a los jóvenes a mantener el enfoque en sus metas y a convertirse en líderes en sus comunidades.

Gómez Mazara también subrayó que, en menos de dos años, el Indotel ha entregado 130,000 equipos tecnológicos en todo el territorio dominicano, como parte de los esfuerzos por impulsar la inclusión digital y ampliar las oportunidades de capacitación.

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El presidente Luis Abinader encabezó en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña la premiación del concurso “Buscamos el Talento del Futuro”. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El reconocimiento entregado a los estudiantes consistió en computadoras portátiles de última generación. Estos dispositivos buscan fortalecer la formación académica, brindar acceso a herramientas tecnológicas y facilitar el desarrollo de habilidades digitales.

Según explicó el presidente de Indotel, el objetivo es que los estudiantes cuenten con recursos adecuados para continuar su preparación y transformar ideas en soluciones aplicables a la realidad local.

Durante el acto, la estudiante Ashley Jiménez tomó la palabra en representación de los galardonados. Jiménez agradeció al presidente Abinader, al Indotel y a su Consejo Directivo por confiar en el talento juvenil y ofrecer oportunidades que permiten innovar y aprender. “Las herramientas recibidas representan una puerta hacia nuevas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades y contribuir, desde la ciencia y la tecnología, al futuro de la República Dominicana”, manifestó la estudiante.

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La ejecución del concurso incluyó la elaboración y difusión de videos en redes sociales, donde los participantes presentaron sus propuestas para contribuir al desarrollo del país desde las disciplinas STEM. El proyecto, buscó incentivar el interés por la ciencia y la tecnología mediante una experiencia que integró innovación, creatividad y el uso responsable de los recursos digitales.

Guido Gómez Mazara afirmó que la formación es clave ante el mercado laboral y la transformación digital, y señaló que Indotel entregó 130.000 equipos tecnológicos. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), como mecanismo de Indotel, tiene la misión de promover proyectos que amplíen el acceso a las tecnologías y fortalezcan el capital humano dominicano. De acuerdo con la organización, la meta es reducir la brecha digital y formar una nueva generación de líderes capaces de impulsar la transformación tecnológica en el país.

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En la ceremonia, funcionarios y autoridades educativas reiteraron el compromiso del gobierno con el desarrollo del talento joven y la mejora de las condiciones para el aprendizaje en áreas clave de la educación. La distribución de equipos tecnológicos y la promoción de iniciativas como “Buscamos el Talento del Futuro” forman parte de una estrategia nacional que busca garantizar que ningún estudiante quede excluido de los avances en ciencia y tecnología.

La entrega de estos reconocimientos representa un paso importante en la promoción de la educación STEM en República Dominicana, al tiempo que visibiliza el potencial de los estudiantes para aportar soluciones a los desafíos del país. El acto de premiación reunió a familias, docentes y autoridades, quienes celebraron el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes que hoy se perfilan como protagonistas del desarrollo tecnológico nacional.

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