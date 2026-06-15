“Ciudad roja”, el nuevo mundo de Marie Lu: un libro sobre alquimia y el impulso que la llevó a escribir sobre inmigración

Marie Lu tardó seis años en construir Ciudad roja y confirmó que la historia continuará con una bilogía - (Gentileza de la editorial Urano)

Marie Lu, autora best seller del New York Times y creadora de la saga Legend, presenta Ciudad roja, su primera novela de fantasía para adultos, una historia de alquimia, crimen organizado y ambición ambientada en un Los Ángeles alternativo que tardó seis años en construirse y que ya tiene continuación confirmada.

En exclusiva con Infobae, Lu repasó los orígenes del libro, sus influencias personales y el salto que representó abandonar la ficción young adult para adentrarse en territorio más oscuro. “Cada uno de mis libros es, para mí, casi como un diario secreto de quién era en ese momento. Es una foto de ese instante en el tiempo”, dijo la escritora.

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El germen de Ciudad roja —publicada en inglés como Red City— llegó alrededor de 2018, mucho antes de que Lu supiera qué tipo de historia quería contar. La imagen que la asaltó fue la de una niña sentada en el cuarto de escobas de un restaurante, esperando a que su madre terminara el turno. “Eso está muy inspirado en mi infancia. Mi mamá era mesera y yo pasaba los veranos en ese restaurante, esperándola”, recordó.

Esa niña se convirtió en Sam, la protagonista. Con esa imagen como punto de partida, Lu supo que quería explorar la ambición y la lucha por abrirse paso. La mafia apareció como escenario natural: “Son inherentemente sobre la ambición, la ambición despiadada, el poder y el dinero. La mafia tiene que estar vendiendo algo, de lo contrario, ¿qué está haciendo?”.

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La protagonista Sam nació de un recuerdo de infancia de Marie Lu, cuando esperaba a su madre mesera en un restaurante - (Gentileza de la editorial Urano)

La alquimia como sistema de magia fue el último elemento en encajar. Durante una semana de estudio en la Universidad de Oxford, Lu tomó al azar un libro de los estantes de la Biblioteca Bodleiana: The History of Alchemy. “Me encontré fascinada por la historia de esa pseudociencia. Ahí me di cuenta de que eso era el sistema de magia que buscaba, porque necesitaba algo que fuera una metáfora de la ambición y el poder. Y la alquimia trata exactamente de eso: querer hacer algo perfecto, querer mejorar las cosas”, explicó.

La inmigración y la lucha de clases son ejes que recorren la obra de Lu desde Legend, pero en Ciudad roja adquieren un peso particular. “Crecí como hija de inmigrantes en América y vi a mis padres abrirse camino. Me pregunto qué es lo que obliga a alguien a dejar su tierra, a arriesgar su vida en un lugar nuevo. Es algo que siempre tuve en la cabeza", dijo. La autora reconoció que ese impulso se volvió más urgente ante el clima político actual: “Hay un miedo hacia personas que solo buscan una vida mejor. Eso fue lo que finalmente me llevó a empezar a escribir la novela”.

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Lu también señaló que la ciencia ficción y la fantasía le permiten abordar esos temas de un modo que la ficción realista no habilita: “Podés tomar algo que te preocupa del mundo real y ponerlo en un mundo con dragones o en una nave espacial. Podés exagerar, llevarlo al extremo, y aun así la gente se reconoce en eso, porque los personajes siguen enamorándose, siguen cometiendo errores“.

Ari, el otro protagonista, nació de un recuerdo de cuarto grado. Lu se mudó varias veces durante la primaria —cuatro o cinco veces, según recordó— y llegó a mitad de año a una escuela pública en Houston, Texas, sin conocer a nadie. Junto a ella se sentaba un niño cuyo nombre ya no recuerda. “No éramos amigos, apenas hablábamos. Pero si me faltaba un lápiz, lo deslizaba hacia mí. Si me perdía un apunte, acercaba su cuaderno. Esa pequeña amabilidad de alguien que casi no conoces se quedó conmigo para siempre”, contó. Años después, ese gesto anónimo se volvió el núcleo del personaje: alguien que ve a Sam en un mundo donde nadie la nota.

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La inmigración y la lucha de clases ocupan un lugar central en Ciudad roja por la experiencia de Marie Lu como hija de inmigrantes en Estados Unidos - (Gentileza de la editorial Urano)

El antagonista Will también tiene un origen preciso. Lu lo vio en Harrods, el centro comercial de lujo en Londres: un niño de unos 12 años seguido por dos guardaespaldas con auriculares que recorría la sección de juguetes señalando objetos sin decir una palabra. “Señalaba cosas sin ninguna expresión, como algo robótico. Claramente no estaba recibiendo el amor que necesitaba. Parecía completamente desconectado de la realidad”, recordó.

Ese instante se convirtió en el punto de partida de un personaje que, según la autora, traslada su propio daño a quienes lo rodean. “Sé que Will es una figura polarizante”, admitió entre risas, “pero me encantó escribirlo”. Ante la consulta de si existe la posibilidad de un spinoff centrado en ese personaje, Lu no descartó nada: “Nunca digas nunca. No tengo planes por ahora, pero ya veremos”.

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La decisión de dar el salto a la ficción adulta respondió a una necesidad narrativa que el young adult no podía satisfacer. “El adulto te da espacio para mostrar las consecuencias de las acciones a lo largo de años, de décadas. Eso no cabe del mismo modo en el YA”, explicó Lu. Antes de Ciudad roja, la autora construyó una carrera sólida con más de quince novelas, entre ellas Legend, Los jóvenes de la élite, Warcross y Skyhunter. Cada uno de esos libros, dijo, refleja a la persona que era cuando los escribió. “Cuando vuelvo a leerlos puedo ver qué me preocupaba del mundo, qué me pasaba. Legend lo escribí cuando era muy joven, cuando ni siquiera sabía si podía ser escritora a tiempo completo. Escribía en una cueva, en mi cabeza, algo que yo quería leer”:

Los capítulos narrados desde la perspectiva de Connie, la madre de Sam, fueron los más difíciles de escribir. “Todos mis miedos e inseguridades como madre fueron a parar ahí. Connie está inspirada un poco en mi madre, pero sobre todo en mí”, confesó. La pregunta que atraviesa esos capítulos —cómo proveer para un hijo y al mismo tiempo estar presente— es, según Lu, algo profundamente nuevo en su escritura: “Esta es la primera vez que escribo desde el punto de vista de un adulto, de una madre. Y toda esa culpa que una madre siente por no estar, eso fue muy difícil y muy nuevo para mí”.

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Marie Lu explicó que la fantasía y la ciencia ficción le permiten abordar temas del mundo real desde un marco narrativo más amplio que la ficción realista

Lu también reflexionó sobre lo que espera que los lectores sientan al cerrar el libro. “Lo primero que quiero es que sientan que no perdieron su tiempo. Que fueron entretenidos. Si no logro eso, nada de lo demás importa”, dijo. Más allá del entretenimiento, la autora apunta a algo más profundo: “Quiero que encuentren algo de catarsis, quizás incluso de consuelo. Sam y Ari viven en una línea de tiempo muy oscura, les pasan cosas muy malas. Pero siguen ahí. Todavía se tienen el uno al otro. Todavía luchan por algo. Incluso en los peores momentos, el amor, la amistad y el cuidado por el otro pueden seguir impulsándote hacia adelante“.

Lu visitó Argentina en 2023 en su primer viaje a América Latina y describió la experiencia como una de las mejores de su vida. “Generalmente trabajo sola, encerrada con mi computadora. De repente estaba frente a lectores en otra parte del mundo. Fue algo mágico”, dijo, y confirmó que espera regresar.

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Ciudad roja es el primer volumen de una bilogía. La segunda entrega, Silver Dawn, tiene fecha de publicación confirmada para el 29 de abril de 2027 en inglés, aún así, la edición en español todavía no tiene fecha confirmada.