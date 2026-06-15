Cultura

La historia desconocida de los arqueólogos espías que ayudaron a vencer a los nazis en Atenas

El libro e Stephan Talty reconstruye el envío de voluntarios grecoestadounidenses para sabotear a los invasores y de un grupo de clasicistas de la O.S.S. dedicado a resguardar el patrimonio, con perfiles sociales marcadamente distintos

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El libro del día
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El 27 de abril de 1941, las tropas alemanas entraron en Atenas. “La capital cae en manos de los conquistadores”, declaró un locutor de radio. “Muy pronto, la emisora de Atenas dejará de ser griega. Será alemana y transmitirá mentiras”.

Grecia sufriría gravemente durante la ocupación: un asombroso 5 por ciento de la población moriría, y ver la cuna de la democracia en manos nazis resultó doloroso. Poco después de tomar la ciudad, las tropas nazis retiraron la bandera griega del Partenón y colocaron en su lugar una enorme esvástica.

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El colegio americano de espías, el libro compacto y ágil de Stephan Talty, narra la historia de dos grupos de agentes enviados por los Aliados a Grecia, con misiones distintas. Uno debía hostigar y eliminar nazis haciendo explotar trenes, solicitando ataques aéreos y descubriendo secretos militares. El segundo debía proteger el tesoro arqueológico de Grecia.

Dos misiones exigían dos grupos de espías, y Talty alterna entre sus historias. Los comandos eran voluntarios grecoestadounidenses que podían hacerse pasar por locales. Disponían de una variedad de habilidades: entre ellos había no solo soldados y saboteadores, sino también operadores de radio, expertos en abrir cajas fuertes, entrenadores de palomas (para enviar mensajes) y médicos.

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Once personas, nueve hombres y dos mujeres, posan en una foto en blanco y negro. Dos hombres sentados en primer plano, uno frente a una pequeña estatua. Estatuas clásicas visibles al fondo.
Recreación con IA del 'Greek Desk' de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), liderados por Rodney Young (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo de arqueólogos era más excéntrico. Su líder era Rodney Young, un clasicista adinerado y tercera generación de Princeton, con cierto parecido a Cary Grant. Young reunió a un equipo de amigos y colegas, todos ellos aficionados familiarizados con estatuas y vasijas, pero sin experiencia en cifrados ni tinta invisible.

El “Greek Desk”, como se llamaban los arqueólogos, formaba parte de la Oficina de Servicios Estratégicos, la red de espionaje creada por el general William “Wild Bill” Donovan que luego se convertiría en la C.I.A., un grupo tan sociable y aristocrático que algunos bromeaban diciendo que sus iniciales significaban “Oh So Social”.

Uno de los miembros del Greek Desk fue de los últimos graduados de Harvard en redactar su tesis doctoral en latín. Otro era un experto en las vasijas cerámicas llamadas ánforas. “Difícilmente era un grupo ecuménico”, escribe Talty. “Abrumadoramente masculino, todos WASP, la mayoría de familias adineradas, ni un solo grecoestadounidense entre ellos”.

El equipo de comandos tenía poco interés por las antigüedades, pero contribuyó a preservar el patrimonio artístico de Grecia sin proponérselo. “Con miles de objetos robados saliendo de Grecia en las mochilas de soldados comunes o en los vehículos y baúles de oficiales”, escribe Talty, los comandos desempeñaron un papel que “la mayoría desconocía: impedir el robo de reliquias matando a los nazis que las robaban”.

Heinrich Himmler
Heinrich Himmler

En cada país ocupado, los nazis saquearon arte a gran escala. En Grecia, el peligro era aún mayor debido a una disparatada doctrina defendida por Heinrich Himmler, según la cual la antigua Grecia había sido, en realidad, obra de los arios. Por tanto, los restos de la Grecia clásica pertenecían legítimamente a Alemania.

Al principio solos, y luego con la ayuda de la O.S.S., los funcionarios griegos se esforzaron enormemente para proteger sus tesoros. Gran parte de la narración de Talty se centra en estos conservadores y sus discretos esfuerzos para frustrar el robo alemán. Poco antes de la llegada de los alemanes, el gobierno griego creó un grupo llamado Comité de Ocultación y Seguridad, que escondió innumerables estatuas y objetos. En el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, los empleados rompieron el suelo y cavaron pozos profundos.

La tarea habitual de los arqueólogos consiste en desenterrar reliquias; aquí el proceso fue a la inversa, envolviendo cuidadosamente estatuas y vasijas, moldeándolas y enterrándolas bajo tierra. Luego vertieron losas de cemento encima para sellar los objetos.

Después vino un extraño juego del gato y el ratón, en el que los alemanes exigían a los griegos que entregaran sus antigüedades y los griegos decían haber perdido los registros, o haber extraviado las herramientas necesarias, o alegaban una docena de otras “dificultades insalvables”.

Hombres en un gran salón de museo con columnas, cavando zanjas y enterrando cuidadosamente estatuas envueltas en tela blanca, con montones de tierra y losas de cemento a su alrededor.
Durante la ocupación nazi en Atenas, empleados del Museo Arqueológico Nacional entierran cuidadosamente estatuas y vasijas, sellándolas bajo tierra para proteger el patrimonio cultural griego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero si fue una farsa, fue una farsa desesperadamente seria, y Talty la relata con acierto.

Había una guerra. Campesinos griegos eran encerrados en sus casas y quemados vivos junto a sus hijos; cada mañana los atenienses encontraban nuevos cuerpos en las calles, pañuelos sobre el rostro colocados por los primeros en salir. Los burócratas pasaban junto a esos cuerpos camino al trabajo, donde redactaban cartas formales sobre qué estatuas del siglo II a.C. podían verse en visitas guiadas.

El 4 de junio de 1946, un año después de la victoria aliada, los conservadores del Museo Arqueológico Nacional se prepararon para romper el suelo que habían sellado cinco años antes. Los obreros empuñaron picos y palas.

Los asistentes miraban asombrados dentro del pozo. “Las estatuas, aún sumergidas en la tierra, aparecían desnudas de cintura para arriba, colocadas al azar”, escribió un observador. “Era un coro de resucitados, una segunda venida de cuerpos que te provocaba una alegría insólita”.

Fuente: The New York Times

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