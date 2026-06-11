Bill Laurance, el pianista de Snarky Puppy, vuelve en formato trío: “El jazz es libertad, pero también es alegría”

El pianista Bill Laurance se presenta con su trío en Buenos Aires (Foto: Annemone Taake)

“Siento que el jazz se ha desviado de su camino y se ha convertido en un género de nicho”, dijo alguna vez Bill Laurance, el pianista de Snarky Puppy que volverá a tocar este jueves en Buenos Aires en formato de trío, en un concierto compartido con el grupo liderado por Mark Lettieri, guitarrista de aquella banda de jazz fusión.

Quienes vayan hoy, a las 20, a Deseo Club, avenida Chorroarín 1040, se encontrarán con mucho más que dos de los pilares de la célebre multibanda que despierta pasión en el público porteño, como volvió a comprobarse en septiembre pasado en sus últimos conciertos.

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Laurance, británico, de 45 años, es un virtuoso tecladista y compositor de mil y un proyectos: en piano solo, en trío, a dúo con Michael League (otro fundador, como él, de Snarky), con música propia para ballet, películas o con un coro, pero siempre con el sello de un artista nada convencional. Lettieri, norteamericano, de 42 años, tampoco se mantiene estático en los Snarky: llegará aquí para presentarse al frente de su cuarteto, The Mark Lettieri Group, y forma parte de The Fearless Flyers, banda de funk que integra su colega Cory Wong.

Bill Laurence: "Lo que me mantiene inspirado es cambiar los sonidos con los que trabajo" (Foto: Julian Lennon)

En diálogo con Infobae Cultura, el pianista habló de sus expectativas por regresar a la Argentina para tocar su piano Rhodes con el baterista Oscar Ogden y el bajista Menelik Claffey, con quienes grabó el disco The Rhodes Mk8 Sessions, en una propuesta de jazz groovero: “Estoy muy entusiasmado por reencontrarme con el asado y el tango. ¡Es una broma! (se ríe). En realidad, tengo muchas ganas de volver porque la última vez que estuvimos en Buenos Aires la energía fue muy especial. Había un tipo de entusiasmo único, que parecía relacionarse con la profunda conexión de este continente con la música, y eso lo sentimos sobre el escenario. Tengo muchas ganas de sentir esa profunda conexión con el público. Ustedes escuchan la música a un nivel muy profundo”.

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— Vas a tocar en un trío con el piano Rhodes como protagonista. ¿Qué posibilidades musicales te ofrece esta formación y ese piano en particular?

— Creo que tener el Rhodes al frente y en el centro y no tener un piano acústico definitivamente influye en la intención de la música que tocamos, ya que nos comprometemos con una estética mucho más electrónica. Y eso crea un enfoque más rockero a la música. Sabiendo que compartimos escenario con Mark Lettieri, creo que va a sacar un tipo diferente de energía a la música. Ya lo ha hecho. Acabamos de tocar en un par de festivales en Brasil y en esos conciertos hemos intentado aportar otro nivel de energía y emoción. Porque también estoy usando teclados como un Nord Stage y Yamaha Reface CS, así que el papel que van a jugar los sintetizadores también es diferente y más significativo como resultado de no haber un piano acústico. Así que realmente esa configuración significa que tocamos más fuerte y con más energía. Te confieso que tenemos muchísimas ganas de arrasar en Buenos Aires.

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Snarky Puppy, una usina de talentos de donde salieron Bill Laurance y Mark Lettieri

— Podemos escucharte con Snarky Puppy, en un trío, en un dúo con Michael League y tu último álbum es de piano solo. ¿Por qué tanta diversidad de proyectos? ¿Qué encontrás en cada uno?

— La diversidad en los proyectos es una parte muy importante de mi proceso creativo porque descubro que al cambiar los objetivos de lo que busco me mantiene inspirado de muchas maneras. Y me encanta pasar de un disco de piano solo a uno de dúo, a uno orquestal, a uno de funk electrónico duro. La experiencia anterior puede aportar a la siguiente, y especialmente si es muy diferente. Esa diversidad fue clave para muchos de mis ídolos, como Herbie Hancock o Miles Davis, conocidos por estar siempre buscando. La búsqueda es el factor determinante que sirve como fuente de inspiración.

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— Esa búsqueda te abre caminos nuevos, ¿no?

— Claro, al explorar todos estos diferentes tipos de proyectos, cada uno te enseña sobre otro mundo, otra cultura, otra historia. Cada uno brinda la oportunidad de explorar un nuevo sonido y te enseña a contar un nuevo tipo de historia. Y esta es la razón por la que siento que tengo que hacerlo: lo que me mantiene inspirado es cambiar los sonidos con los que trabajo. Es como cambiar los colores, como un artista con un lienzo en blanco. No siempre quiero pintar con el mismo color. Entonces, ¿cuántas combinaciones diferentes de colores puedo encontrar y puedo usar para crear otras nuevas?

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El guitarrista Mark Lettieri se presentará en Buenos Aires junto con el trío de Bill Laurance

— ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Hay algo nuevo con Snarky Puppy? ¿Habrá otra visita a Argentina?

— Hay muchos discos nuevos en el horizonte. Michael League y yo acabamos de grabar un nuevo álbum a dúo, nuestro tercer disco, que se publicará en otoño de este año. Y actualmente estoy componiendo mi tercer álbum de piano solo, que debería salir a principios del año que viene. Paralelamente, estoy trabajando en un nuevo disco con el trío con el que estaré en Buenos Aires. Y, por último, también estoy trabajando en un disco con u coro, así que voy a combinar el piano con música coral en diferentes estilos y contextos. Además, estoy explorando la historia y las tradiciones folklóricas de mi lugar de origen en Inglaterra. Hay mucho en marcha...

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— ¿Estás seguro de que no hay más?

— Bueno, también acabo de escribir un ballet para la increíble compañía Ballet Black, con sede en Londres, junto a la increíble coreógrafa Hope Boykin, de la compañía de danza Alvin Ailey. Y, por último, estoy trabajando en un concierto para piano que aún tardará un tiempo en estrenarse, pero que está en pleno proceso. Con Snarky Puppy voy a tocar el Ground Up Festival en Alberobello, Puglia, Italia, del 26 al 28 de junio. Y también actuaré este verano con ellos junto a la Metropole Orkest en el Umbria Jazz y en el North Sea Jazz Festival. Mi deseo es pasar mucho más tiempo en Argentina. Tengo recuerdos muy especiales del país. Esta será mi cuarta visita a Buenos Aires. Me siento muy inspirado en esta parte del mundo, así que espero que podamos regresar lo antes posible con Snarky Puppy.

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Bill Laurence en trío, una de las tantas formaciones de este original pianista inglés

— ¿Qué músico influyó en tu formación musical?

— Hay muchísimos. He tenido la gran fortuna de conocer a muchos de ellos, incluyendo a Herbie Hancock, quien probablemente sea mi estrella polar por su constante reinvención. También incluyo a Miles Davis en esa categoría. Tuve la suerte de conocer a Ahmad Jamal, uno de los músicos más alegres que jamás haya tocado. Lo conocí y fue tan humilde e inspirador en ese sentido. Y también tuve la oportunidad de conocer a Stevie Wonder y le pedí un consejo. Me dijo que los músicos son el pegamento de la sociedad y que es nuestro papel y responsabilidad traer amor y unidad al planeta. Muchos de mis ídolos son simplemente seres humanos talentosos que también se han esforzado muchísimo en alcanzar sus sueños. En realidad, a menudo se puede reducir a eso siempre que te esforcés y sigas el camino. Creo que podés encontrar lo que sea que estés buscando. Fue lo más inspirador de conocer a toda esta gente.

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— ¿A quién más te resultó inspirador conocer?

— Wayne Shorter y Ramsey Lewis son otros ejemplos. Todos estos músicos te hacen darte cuenta de que la humildad es importante. Solía pensar en estos músicos como superhéroes, personas inalcanzables, pero son sólo individuos muy talentosos que se han enfocado en lo que intentan encontrar. Tuve la suerte de tocar y componer con David Crosby y darme cuenta de que desafinaba una guitarra sin saber cuáles eran los acordes, simplemente exploraba, buscando sonidos que resonaban con él sin necesidad de saber qué eran desde un punto de vista teórico. Fue un gran momento de liberación para mí. Darse cuenta de que, en realidad, lo que hay que perseguir es el instinto. No se trata necesariamente de teorías o análisis. Crosby me lo enseñó mejor que nadie.

Bill Laurance dijo que David Crosby le enseñó como nadie que en la música hay que perseguir al instinto (Foto: Reuters/Mario Anzuoni)

— ¿Qué opinas del momento actual del jazz?

— Estoy entusiasmado por cómo las cosas están evolucionando y cómo el público del jazz parece estar creciendo cada vez más y está empezando a sentirlo cada vez más como música popular. Esa es la forma en que el jazz está siendo recibido, particularmente en Londres, donde vivo y de donde soy. Crecí ahí y la manera en que la escena está floreciendo ahora en Londres es muy inspiradora. Tengo muchas esperanzas en la forma en que los oídos de la gente se están abriendo a lo que es el jazz, que para mí es libertad, pero también alegría.

— ¿Te preocupa el impacto de la Inteligencia Artificial en la música, compitiendo con intérpretes y compositores?

— Si bien hay mucha ansiedad sobre lo que va a hacer la IA, y aunque creo que tendrá y ya está teniendo un gran impacto en la música popular, mi sensación es que el mundo del jazz sólo se volverá más exclusivo como resultado de la evolución de la Inteligencia Artificial. A medida que las cosas se automaticen más, con algoritmos y réplicas digitales de una versión humana, la música que se basa en la espontaneidad y la intención humana se convertirá en el centro de atención. Y creo que esto podría beneficiar al mundo del jazz. Soy bastante optimista al respecto. Todo está ahí para disfrutarlo, para celebrarlo. Se trata simplemente de elegir lo que buscás creativamente y nunca dudar de vos mismo, sino ser humilde, dar un paso a la vez y ser constante en ese paso. Encontrarás lo que buscás si mantenés esa constancia.