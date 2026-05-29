Cultura

La verdadera historia de los espías británicos que filtraron secretos a los soviéticos durante décadas

‘Stalin’s Apostles’, de la periodista británica Antonia Senior, revive la trama de los dobles agentes conocidos como “Los Cinco de Cambridge”, un caso que sacudió al Reino Unido durante la Guerra Fría

Guardar
Google icon
El libro del día: “Stalin’s Apostles: The Cambridge Five and the Making of the Soviet Empire”, de Antonia Senior
El libro del día: “Stalin’s Apostles: The Cambridge Five and the Making of the Soviet Empire”, de Antonia Senior

Parece haber un apetito interminable por libros sobre los “Cambridge Five”, los notorios agentes dobles que entregaron secretos británicos a sus contactos soviéticos. El escándalo de su doble juego resulta irresistiblemente intrigante: ¿Cómo cinco estudiantes de la Universidad de Cambridge —Kim Philby, Guy Burgess, Donald Maclean, Anthony Blunt y John Cairncross— traicionaron a su país durante casi 20 años, desde la década de 1930 hasta los primeros años de la Guerra Fría?

La literatura sobre Philby, en particular, es especialmente abundante. Ascendió en los rangos de la contrainteligencia y utilizó una combinación de encanto y crueldad para engañar incluso a los profesionales entrenados que trabajaban cerca de él. Antes de desertar a la Unión Soviética en 1963, expuso la identidad de David Cornwell, quien más tarde sería conocido como John le Carré y que incluyó una versión ficcionalizada de Philby en Tinker, Tailor, Soldier, Spy (publicada en español como El topo). “Simplemente un hombre torcido por naturaleza”, dijo le Carré sobre Philby en una entrevista televisiva en 2010. “No le habría confiado ni a mi gato el fin de semana”.

PUBLICIDAD

Philby ocupa inevitablemente un lugar destacado en el nuevo libro de Antonia Senior, Stalin’s Apostles: The Cambridge Five and the Making of the Soviet Empire . (Los apóstoles de Stalin: Los Cinco de Cambridge y la formación del Imperio Soviético). Pero Senior, autora de ficción histórica, crítica literaria para The Times de Londres y presentadora de un podcast sobre espionaje, busca situar a Philby y a sus compañeros traidores en perspectiva. Sostiene que los relatos ingleses han sido “muy parroquiales”, con una fijación particular en los orígenes de clase privilegiada de estos hombres y su desilusión política, mientras que los rusos los han convertido en ejemplares míticos para la era autoritaria de Putin.

Antonio Senior quiere destacar, en cambio, el daño atroz que estos hombres causaron. Entre sus víctimas se encuentran los pueblos de Europa Central y del Este, que aspiraban a la independencia tanto de regímenes comunistas como fascistas. Tan recientemente como en 2025, seguían abriéndose archivos de inteligencia, y Senior aprovecha material de Albania y Lituania. Presenta a los espías de Cambridge como terribles y sumamente eficaces: su traición resultó indispensable para concretar las ambiciones expansionistas de Stalin. Sus “apóstoles” —palabra que alude a una sociedad secreta en Cambridge a la que algunos pertenecieron— le ayudaron a “construir un Imperio Rojo”.

PUBLICIDAD

Collage de cinco retratos en blanco y negro de hombres. Incluye a un hombre sonriente en traje, dos hombres más jóvenes y dos hombres mayores con semblante serio
En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda: Kim Philby; Guy Burgess; John Cairncross; Donald Maclean; Anthony Blunt

No es que la posibilidad de ese éxito fuera evidente desde el principio. Las primeras vidas de estos radicales estuvieron marcadas por la torpeza y la arrogancia. Maclean se sintió atraído por la “simpleza” de las reglas del comunismo. Blunt, quien más tarde se convertiría en un eminente historiador del arte, mostraba un “seco interés intelectual” por la teoría marxista. Philby era un estudiante “mediocre” cuyo padre socialista, St. John, se convirtió al islam y luego fue un fascista declarado. Cairncross se recordaba sobre todo por ser “muy aburrido”. Burgess, por su parte, era la versión exagerada y opuesta: tan sociable y orgullosamente promiscuo que a cualquiera que no lograba seducir o entretener le parecía intensamente molesto.

Estos personajes terminaron siendo responsables de tanta crueldad que la autora se permite algunos momentos de seca ironía cuando puede. Al narrar los primeros días de sus carreras en el gobierno y la inteligencia británicos, se asombra de los curiosamente evidentes nombres en clave soviéticos. Gran Bretaña era la ISLA. Philby, hijo de St. John, era SONNY. Burgess, que era gay, era llamado burlonamente NIÑA. Una fotógrafa y agente comunista llamada Edith Tudor-Hart era EDITH. Otro agente era EL GORDO. “Sí”, señala Senior, “era gordo”.

Este no es un libro que se detiene en las razones de los Cambridge Five. Senior sostiene que, como jóvenes utópicos, encontraron en la posibilidad de la revolución algo “embriagador”, un término tan útil en su vaguedad que apenas sorprende verla utilizarlo dos veces en cuatro párrafos breves. En los años treinta, con el avance del fascismo, los agentes dobles ingleses podían verse como moralmente superiores.

Sin embargo, después de saber que Stalin había firmado un pacto secreto con Hitler, solo pudieron seguir trabajando para los soviéticos recurriendo a complejos malabarismos intelectuales. Sí, les gustaba presentarse como antiimperialistas, aunque, como la autora señala repetidamente, no parecían perturbarse por el “matonismo imperial” de la Unión Soviética. Los espías minimizaron el pacto considerándolo una jugada astuta de Stalin en el camino hacia la revolución mundial.

Después de saber que Stalin había firmado un pacto secreto con Hitler, solo pudieron seguir trabajando para los soviéticos recurriendo a complejos malabarismos intelectuales
Después de saber que Stalin había firmado un pacto secreto con Hitler, solo pudieron seguir trabajando para los soviéticos recurriendo a complejos malabarismos intelectuales

Mostraron un frío desprecio por los partisanos antisoviéticos que enviaron a la muerte. Antonia Senior detecta aquí una persistente veta de colonialismo anglocéntrico. Philby, que luego escribió una autobiografía desde su nuevo hogar en la Unión Soviética sin mostrar arrepentimiento, desdeñaba a los agentes albaneses que entregó a las trampas soviéticas. “Incluso en nuestros momentos más serios, los anglosajones nunca olvidamos que estos agentes acababan de bajar de los árboles”. Cualquier problema del experimento soviético, añade Senior, podía atribuirse a que Rusia era “campesina y atrasada”. La verdadera revolución, como predijo Karl Marx, ocurriría en Gran Bretaña y Alemania.

Durante los dos primeros tercios de Stalin’s Apostles, se resalta la hipocresía y la maldad de los espías de Cambridge siempre que puede, en una aproximación hostil que resulta justificada, aunque a veces repetitiva. En ocasiones, amplifica las acusaciones antes de tener que matizarlas. Presenta un díptico especialmente grotesco: una mujer torturada por la policía secreta soviética en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial mientras los Apóstoles entregaban secretos y disfrutaban de generosas pensiones. Páginas después, reconoce que no siempre es posible trazar una línea directa entre la perfidia de los Cambridge Five y esa víctima en particular: “No siempre es posible dibujar una línea directa”.

La narración gana ritmo en el último tercio, tras el final de la guerra, cuando desertores de la Unión Soviética amenazan con exponer a los Apóstoles. La historia avanza con rapidez mientras los espías tratan de servir a sus jefes en Moscú mientras el cerco se cierra a su alrededor. Senior, con su talento para el drama, no resiste la imagen final de la villanía pura: imagina a “un Philby jubiloso, con sangre en las manos mientras bebía ginebra rosada”.

Fuente: The New York Times

Temas Relacionados

Cambridge FiveUnión SoviéticaEspionajeGuerra FríaAntonia Senior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guía de Arte y Cultura: semana del 29 de mayo al 5 de junio de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 29 de mayo al 5 de junio de 2026

Conan O’Brien regresó a Harvard con un ingenioso discurso que mezcló bromas y reflexiones

El comediante presentador de los Oscar, graduado clase 1985 de la prestigiosa universidad, fue contundente: “Nuestros líderes actuales creen que la empatía es una debilidad”, afirmó

Conan O’Brien regresó a Harvard con un ingenioso discurso que mezcló bromas y reflexiones

Los Macocos se despiden: las últimas funciones en el Teatro Regio

El grupo cierra su segunda temporada con cuatro funciones imperdibles de una comedia que repasa cuarenta años de trayectorias, recuerdos y mucho ingenio en el escenario porteño

Los Macocos se despiden: las últimas funciones en el Teatro Regio

El legado de Marilyn Monroe cobra vida con piezas íntimas y legendarias de cine

Una selección de pertenencias hasta ahora desconocidas abre una ventana para comprender cómo la intérprete construyó su figura y el testimonio de su paso por la industria del cine y la cultura

El legado de Marilyn Monroe cobra vida con piezas íntimas y legendarias de cine

El Festival Internacional de Cine de la UBA 2026 ya tiene fechas y abrió la inscripción para cineastas de todo el mundo

La nueva edición del FIC.UBA se realizará del 30 de septiembre al 7 de octubre, con entrada libre y gratuita a todas las actividades. Las películas se pueden registrar hasta el 30 de junio

El Festival Internacional de Cine de la UBA 2026 ya tiene fechas y abrió la inscripción para cineastas de todo el mundo

DEPORTES

Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores: de las burlas de River a las críticas a Úbeda

Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores: de las burlas de River a las críticas a Úbeda

Boca Juniors quedó afuera de la Libertadores en primera fase tras 32 años: la historia del anterior tropiezo

Contra quién jugará Boca en la Sudamericana y todo lo que hay que saber del sorteo de la Libertadores

Boca Juniors sufrió un duro golpe en La Bombonera: perdió 1-0 contra Universidad Católica y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Las tres asistencias de José López en la goleada del Palmeiras tras confirmar su lugar en la lista de Argentina para el Mundial

TELESHOW

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

La palabra de Santiago del Moro sobre el fuerte llamado de atención a Nigro en Gran Hermano: “Está ajeno a la casa”

Graciela Alfano junto a su hijo Francisco y su nieta en la Patagonia: las imágenes de un viaje inolvidable

INFOBAE AMÉRICA

Honduras confirma segundo caso de sarampión procedente de Guatemala

Honduras confirma segundo caso de sarampión procedente de Guatemala

Mujeres exhibieron 480 pantis en Panamá para reafirmar apoyo al proyecto que elimina impuesto a los productos menstruales

Vuelos entre Haití y República Dominicana se reanudarán el 30 de mayo

Ante el hacinamiento en las prisiones, Panamá prepara licitación para la construcción de una cárcel de máxima seguridad

Honduras: Encuentran sin vida a menor desaparecido tras ingresar al río Chamelecón con amigos