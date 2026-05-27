Cultura

Joan Manoel Serrat: “Fantaseo con contagiar a alguien mi amor”

El cantautor recibió la distinción de honor de los Premios de la Academia de la Música de España por su trayectoria

Guardar
Google icon
El cantautor catalán agradece el reconocimiento durante la gala en Madrid
Joan Manuel Serrat recibe el premio de honor en los III Premios de la Academia de la Música de España por su legado artístico y compromiso social

Joan Manuel Serrat, premio de honor de los III Premios de la Academia de la Música de España, ha agradecido este martes el galardón y ha expresado un deseo: “Fantaseo con que lo que yo he podido hacer pueda servir a alguien para contagiarle mi amor e ilusión por la música”.

“No me lo esperaba”, ha bromeado tras poner en pie a todo el Palacio de Congresos de IFEMA, donde se ha celebrado la ceremonia y donde ha recogido “un premio a la supervivencia sobre todo, que suele llegar a edad avanzada”. “Preferiría que me dieran el revelación”, ha insistido con su conocido sentido del humor.

PUBLICIDAD

Solo lo ha abandonado para celebrar que se lo hayan dado este año. “A saber dónde estaremos de aquí a un año con este mundo loco, demente y cretino que se está instaurando a nuestro alrededor, es una profecía difícil de resolver”, ha subrayado.

“La música siempre ha sido mi compañera”, ha destacado en otro momento de su discurso, tras recordar que siendo “hijo de obreros y nieto de campesinos” y habiendo empezado “con una guitarra prestada y canciones también ajenas”, ha podido tener “60 años de oficio y decidir el momento en que dejaba los escenarios para dedicar el tiempo que quedara de vida a otras cosas”.

PUBLICIDAD

Serrat es reconocido por transformar versos de poetas como Antonio Machado y Miguel Hernández en canciones emblemáticas de la música española
Serrat es reconocido por transformar versos de poetas como Antonio Machado y Miguel Hernández en canciones emblemáticas de la música española

Desde sus comienzos en los años 60, Serrat (Barcelona, 1943) ha alumbrado álbumes fundamentales de la música española como Mediterráneo (1971), con la canción del mismo nombre que se ha convertido en ícono cultural identitario, además de ser uno de los primeros en poner música a los versos de grandes poetas como Antonio Machado o Miguel Hernández.

“Representa algo que va mucho más allá de su trayectoria extraordinaria, pues representa la palabra hecha canción, la conciencia hecha arte, la belleza unida al compromiso. Ha acompañado a millones de personas y forma parte de la memoria emocional del país”, ha señalado Sole Giménez, presidenta de la academia durante la ceremonia.

Con otros temas intemporales como “Penélope”, “Lucía” o “Para la libertad”, el noi del Poble-Sec ha sido el primero en la aún breve historia de estos galardones en recibir esta distinción, en cuanto -según ha insistido Giménez- es “una figura colosal de nuestra música y nuestra cultura”.

Fuente: EFE.

Fotos: captura de video y archivo.

Temas Relacionados

Joan Manuel SerratAcademia de la Música de EspañaCultura PopularCanción de Autor

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fundación Ama Amoedo y El Espacio 23 se unen en una residencia artística en Miami

La residencia conjunta abre un escenario inédito de colaboración que promueve nuevas redes y potencia la visibilidad de artistas y curadores argentinos en el contexto global del arte contemporáneo

La Fundación Ama Amoedo y El Espacio 23 se unen en una residencia artística en Miami

Lucrecia Martel, polémica: “Argentina necesita terminar con esta fantasía de ser un país europeo”

Antes de la exhibición de su película ‘Nuestra tierra’ en una sala de Londres, la directora salteña afirmó al diario The Guardian que “siempre nos comportamos como si no perteneciéramos a América Latina”

Lucrecia Martel, polémica: “Argentina necesita terminar con esta fantasía de ser un país europeo”

Gustavo Dudamel ya tiene reemplazante como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles

El director venezolano, que se marcha para ser director musical de la Filarmónica de Nueva York, será reemplazado por un colega británico

Gustavo Dudamel ya tiene reemplazante como director musical de la Filarmónica de Los Ángeles

Ray Bradbury, escritor estadounidense: “No hace falta quemar libros para destruir una cultura, solo basta con lograr que la gente deje de leerlos”

En la era de la distracción digital y las pantallas omnipresentes, la profecía definitiva del padre de la ciencia ficción moderna se vuelve realidad. ¿Y si el verdadero peligro para el pensamiento humano no viene de la censura de un Estado totalitario, sino de la apatía voluntaria de los propios ciudadanos?

Ray Bradbury, escritor estadounidense: “No hace falta quemar libros para destruir una cultura, solo basta con lograr que la gente deje de leerlos”

Tips de ortografía: urgir de, usos propios e impropios

La Real Academia Española promulga normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: urgir de, usos propios e impropios

DEPORTES

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana ante Blooming: hora, TV y formaciones

El experimentado piloto de la Fórmula 1 que podría perder su asiento si no consigue un buen resultado en el Gran Premio de Mónaco

Impacto en la Fórmula 1: Alpine anunció una nueva alianza y cambiará el nombre del equipo desde el 2027

Las dos sorpresas que evalúa Lionel Scaloni para la lista de 26 de la selección argentina

El estremecedor relato sobre la muerte de un reconocido fisicoculturista de 22 años en Brasil

TELESHOW

El emotivo reencuentro de Carmen Barbieri con la cantante callejera que conoció de casualidad: “Ya somos amigas”

El emotivo reencuentro de Carmen Barbieri con la cantante callejera que conoció de casualidad: “Ya somos amigas”

El tierno saludo de Maia Reficco a Franco Colapinto para su cumpleaños número 23

Miss Universo Argentina 2026: las perlitas, las imágenes y el discurso que consagró a Tamara Rogouski como reina

Fabio Di Tomaso volvió a interpretar a El Conde de Floricienta y desató la locura de los fans: “20 años después”

El crudo testimonio de Sandra Callejón sobre su hermana María Fernanda: “No se deja ayudar”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá busca proteger una de las últimas fortalezas naturales de Azuero ante sequías y contaminación

Panamá busca proteger una de las últimas fortalezas naturales de Azuero ante sequías y contaminación

La Fundación Ama Amoedo y El Espacio 23 se unen en una residencia artística en Miami

Guatemala: La Diaco mantiene controles sobre precios de combustibles con aplicación del subsidio y coincide con tabla de referencia

Costa Rica: asesinó a su pareja y a su hija, incendió la vivienda e inventó una denuncia y recibió 76 años de prisión

El Salvador refuerza la inclusión educativa: nueva entrega masiva de paquetes escolares a niños con doble nacionalidad