Cultura

La Fundación Ama Amoedo y El Espacio 23 se unen en una residencia artística en Miami

La residencia conjunta abre un escenario inédito de colaboración que promueve nuevas redes y potencia la visibilidad de artistas y curadores argentinos en el contexto global del arte contemporáneo

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Retrato dividido: Jimena Croceri con cabello oscuro y suéter estampado; Sebastián Vidal Mackinson con gorra y gafas redondas
Jimena Croceri, artista visual, y Sebastián Vidal Mackinson, curador

Sebastián Vidal Mackinson y Jimena Croceri fueron seleccionados como curador y artista para la residencia internacional de arte que, por primera vez, organiza en alianza El Espacio 23 de Miami junto a la Fundación Ama Amoedo. La convocatoria —que recibió más de 300 postulaciones de toda la Argentina— forma parte de una estrategia inédita de colaboración que busca potenciar la visibilidad del arte nacional en el exterior.

La residencia de Vidal Mackinson, co-director de la galería Linse, prevista para julio y agosto, le permitirá profundizar sus investigaciones curatoriales durante cinco semanas. Por su parte, Croceri ocupará el mismo espacio durante los meses de febrero y marzo de 2027, con una propuesta que integra arte contemporáneo, experimentación ecológica y nuevas formas de interacción entre naturaleza y lenguaje.

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Tanto Croceri como Vidal Mackinson surgieron de una convocatoria abierta que marcó el debut institucional de esta alianza. Ambas instituciones comunicaron que la iniciativa busca fortalecer “el compromiso compartido con el arte argentino y su proyección internacional”.

Vista exterior nocturna de El Espacio 23, un edificio gris oscuro con una instalación de luces de neón verde y rojo, escaleras y rampas de acceso
El Espacio 23

Según la presidenta de la Fundación Ama Amoedo, Amalia Amoedo, la colaboración refleja un interés concreto en ampliar la presencia del arte argentino: “Es un verdadero honor unir fuerzas con El Espacio 23. Su programa de residencias y su extraordinaria colección han construido un espacio vital para el arte latinoamericano, y compartimos con ellos el deseo de apoyar y acompañar a los artistas de nuestra región. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso común de dar mayor visibilidad al arte latinoamericano, y especialmente al arte argentino”.

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En la misma línea, el fundador de El Espacio 23, Jorge M. Pérez, destacó el rol central de las residencias en la trayectoria de creadores y curadores, enfatizando: “Creemos que las residencias cumplen un rol fundamental en el trabajo de artistas y curadores como Jimena y Sebastián, brindándoles el espacio para investigar, experimentar y conectarse a través de las culturas.

Estamos orgullosos de aliarnos con Fundación Ama Amoedo en nuestro primer programa conjunto de residencias para apoyar el crecimiento internacional de estos artistas latinoamericanos contemporáneos, y esperamos ver cómo el dinámico ecosistema cultural de Miami informa y expande sus respectivas prácticas”.

El empresario y coleccionista de arte Jorge Pérez (EFE/Giorgio Viera)
El empresario y coleccionista de arte Jorge Pérez (EFE/Giorgio Viera)

La investigación de Sebastián Vidal Mackinson durante la residencia se enfocará en obras de la colección de El Espacio 23 realizadas por artistas nacidos en los años 70 que residen o han residido por períodos prolongados fuera de sus países de origen. Su objetivo es relevar cómo estos creadores, activos entre contextos nacionales y globales, asumen su pertenencia a la herencia de la modernidad latinoamericana y transforman ese legado en el presente.

Por su parte, Jimena Croceri abordará la relación entre el agua, los cuerpos y el lenguaje. Su proyecto se centrará en la serie “Dibujos con marea”, en la que el océano actúa como colaborador y no solo como inspiración. Explora el agua como agente activo y planea desarrollar obras que incluyan “site-specific” (pensadas para lugares específicos) a lo largo de la costa de Miami.

Entre las piezas previstas, destacan dibujos en la orilla y esculturas moldeadas entre cuerpos humanos y rocas marinas sedimentarias, además de trabajos que exploran la relación entre el sonido y la circulación del agua.

Ama Amoedo
Ama Amoedo

El Espacio 23 es una organización sin fines de lucro fundada por el coleccionista y empresario Jorge M. Pérez en el barrio de Allapattah, Miami. La institución —abierta al público sin costo— acoge exposiciones, residencias y proyectos vinculados a la Colección Pérez, con énfasis en arte africano y su diáspora, arte latinoamericano, creadores de Estados Unidos y algunas escenas europeas.

Entre los servicios que ofrece a los residentes, se incluyen alojamiento, acceso a estudio y un presupuesto propio para la producción de obra, en un contexto de intercambio internacional y diálogo entre distintas generaciones y migraciones artísticas.

Por su parte, la Fundación Ama Amoedo, fundada por Amalia Amoedo y con sedes en Argentina y Uruguay, impulsa la circulación y el reconocimiento de artistas latinoamericanos, con especial atención al desarrollo de redes regionales y proyección global. Sus programas incluyen, entre otros, la Residencia FAARA, becas anuales, viajes para investigación curatorial, alianzas y apoyos a exhibiciones, como parte de una agenda amplia que ahora suma este acuerdo binacional con El Espacio 23.

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